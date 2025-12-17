ব্ৰহ্মপুত্ৰত কৃষ্ণভক্ত নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা: পুনৰ উদ্ধাৰ এজনৰ মৃতদেহ, এতিয়াও সন্ধানহীন দুজন

ব্ৰহ্মপুত্ৰত কৃষ্ণভক্ত নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা: পুনৰ উদ্ধাৰ এজনৰ মৃতদেহ, এতিয়াও সন্ধানহীন দুজন
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত উদ্ধাৰ তৃতীয়টো মৃতদেহ । দিল্লীৰ গুড়গাঁৱৰ সাগৰ গৌতম বুলি চিনাক্ত । এতিয়াও সন্ধান নাই নিৰুদ্দিষ্ট অভিজিত চৌধুৰী আৰু উমেশ কুমাৰৰ ।
Published : December 17, 2025 at 4:56 PM IST
গুৱাহাটী : ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ৫ কৃষ্ণভক্ত সন্ধানহীন হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘুলি-জয়পুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত উদ্ধাৰ হয় পুনৰ আন এজনৰ মৃতদেহ । বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত খাৰঘুলিৰ পানী টেংকীৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত ওপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো । উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো দিল্লীৰ গুৰগাঁৱৰ সাগৰ গৌতম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত খাৰঘুলিৰ পানী টেংকীৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ওপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি লতাশিল আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । এই খবৰৰ ভিত্তিত যথাস্থানত উপস্থিত হৈ এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো । উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ভক্তি কুটীৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই দিল্লীৰ গুৰগাঁৱৰ সাগৰ গৌতম বুলি চিনাক্তকৰণ কৰিছে ।
আনহাতে, বর্তমানেও ব্রহ্মপুত্রত সন্ধানহীন হৈ আছে নিৰুদ্দিষ্ট উজানবজাৰৰ অভিজিত চৌধুৰী আৰু বিশ্বনাথৰ উপেশ কুমাৰ নামৰ দুজন লোক । ইপিনে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ অভিযানক লৈ সন্তুষ্ট নহয় নিৰুদ্দিষ্ট লোকৰ পৰিয়াল । পৰিয়ালৰ লোকে নিজাববীয়াকৈ বিগত পাঁচদিন ধৰি নিজা প্ৰচেষ্টাৰে নাও, বৰশী, হাকোটা আৰু জাল ব্যৱহাৰ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অভিযান চলাই আছে ।
পৰিয়ালৰ লোকে নিজাববীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে নিৰুদ্দিষ্ট উপেশ কুমাৰৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে । পুৱা ৮ মান বজাত মৃতদেহটো দেখা পাইছোঁ । মৃতদেহটো গুড়গাঁৱৰ সাগৰ গৌতম বুলি জনা গৈছে । আমি ৮ দিনৰ পৰাই ইয়াত আছোঁ । ইয়াত ৯ জনে গা ধুবলৈ আহি ৫ জন নিখোঁজ হৈছিল । যোৱা শনিবাৰৰ পৰাই আমি বিচাৰি আছোঁ । বুধবাৰে এন ডি আৰ এফৰ দল আহিছিল । তেওঁলোকে যিধৰণে বিচাৰিব লাগিছিল সেই ধৰণে বিচৰা আমি দেখা নাই ।"
আনহাতে, এন ডি আৰ এফৰ অভিযানত অসন্তুষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে নাৱেৰে ওপৰে ওপৰে চায় । ৫ টা মৃতদেহ তলতে পৰি আছে । ডুবাৰুৱে যদি তলত ভালদৰে চালেহেতেন তেতিয়া আমি মৃতদেহকেইটা হয়তো পালোহেতেন । কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ কোনো কাম নহ'ল । যোৱা দেওবাৰৰ পৰা আমি নাও, জাল আনি চাওঁতে শনিবাৰে এটা মৃতদেহ, সোমবাৰে এটা মৃতদেহ আৰু আজি এটা মৃতদেহ পালে । দুটা মৃতদেহ এতিয়াও নিখোঁজ হৈ আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি জাল, বৰশী, হাকোটা পানীৰ তলত পেলাই চাম । জালেৰে টানি মৃতদেহ পাই আছে । এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ অভিযানক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বাবে আমি অভিযান চলাই আছোঁ । ভক্তি কুটীৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল । দুদিন কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাছিল যদিও আমি আৰক্ষী থানাত হত্যাৰ গোচৰ দাখিল কৰাৰ পিছতহে সক্ৰিয় হৈ পৰে ভক্তি কুটীৰ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ । তাৰ পিছত এতিয়া মৃতদেহকেইটা বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে ।"
ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ওপঙি থকা অৱস্থাত যোৱা শনিবাৰে ৰৌণক সাদক আৰু যোৱা সোমবাৰে প্ৰতাপ ৰায়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । উল্লেখ্য যে যোৱা বুধবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ খাৰঘুলি-জয়পুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত সন্ধানহীন হৈছিল ৫ জন কৃষ্ণভক্ত । নিৰুদ্দিষ্ট দুজন লোকৰ সন্ধানত পৰিয়ালৰ লোকে নিজাববীয়াকৈ চলাইছে অভিযান ।