নীলাচলৰ বুকুত কৌটিলিংগ মন্দিৰ-ঋণমোচন কুণ্ডৰ বিষয়ে জানেনে ?

শিলৰ গুহা সদৃশ পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত এই মন্দিৰটোত নাই শিৱলিংগ ।

Kotilinga Shiva Temple in Nilachal Hills in Guwahati
নীলাচলৰ বুকুত কৌটিলিংগ মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 7:49 PM IST

গুৱাহাটী : দেশৰ ৫১ খন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম মা কামাখ্যাধাম । নীলাচলৰ বুকুত অৱস্থিত কামাখ্যা ধামত দেৱীৰ দশ অৱতাৰ অৰ্থাৎ দশমহবিদ্যা কালী, তাৰা, ভুৱনেশ্বৰী, ভৈৰৱী, ছিন্নমস্তা, ধুমাৱতী, বগলা, মাতঙ্গী আৰু কমলাৰ লগতে মহাদেৱৰ পঞ্চৰূপক পূজা কৰা হয় ।

অৱশ্যে দশমহাবিদ্যাৰ কথা সকলোয়ে জানে যদিও বহুলোকে নীলাচলৰ বুকুত যে শিৱৰ ৫ টা ৰূপকো পূজা কৰা হয় সেই কথা জ্ঞাত নহয় । শিৱৰ এই ৫ টা ৰূপ হৈছে- কামেশ্বৰ, সিদ্ধেশ্বৰ, তুকেশ্বৰ, হেলোকেশ্বৰ আৰু কৌটিলিংগ ।

কৌটিলিংগ মন্দিৰৰ তাৎপৰ্য :

কামাখ্যা ধামলৈ নিতৌ আগমন ঘটে দেশী-বিদেশী অগণন পৰ্যটকৰ । ভক্তসকলে নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত অন্যান্য মন্দিৰসমূহৰ লগতে দৰ্শন কৰে মহাদেৱৰ পঞ্চৰূপক । এই ৫ টা শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে কৌটিলিংগ মন্দিৰ । নীলাচল পাহাৰৰ উত্তৰ প্ৰান্তত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো । এই মন্দিৰ ভাগলৈ যাবলৈ হ'লে ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ পথছোৱাৰে আহিব লাগে । প্ৰায় ৩০০ টা চিৰি অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত প্ৰাকৃতি এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত এই কৌটিলিংগ মন্দিৰতো কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে জড়িত ।

চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশৰ লগতে সেই স্থানৰ পৰা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰি । আনহাতে শিলৰ গুহা সদৃশ পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো । কেইবাটাও জীয়া শিল লগ হৈ সৃষ্টি হোৱা গুহাৰ প্ৰথম ভাগত গণেশক পূজা কৰা হয় । আনহাতে তাৰ লগতে সংলগ্ন শিলৰ গুহা সদৃশত পূজা কৰা হয় মহাদেৱক । মহাদেৱৰ লগতে পূজা কৰা হয় পাৰ্বতীকো ।

এই মন্দিৰভাগৰ তাৎপৰ্য বাখ্যা কৰি কামাখ্যা ধামৰ পূজাৰী হিমাংশু বৰপূজাৰীয়ে কয়, "মহাদেৱৰ ৫ টা ৰূপক কামাখ্যা ধামত আৰধনা কৰা হয় । কৌটিলিংগ মানে তৎ পুৰুষ । সতীৰ যোনীভাগৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছিল কামাখ্যাধাম । লোকবিশ্বাস অনুসৰি সেই সময়ত কামাখ্যাধামৰ লগতে শিৱৰ এই ৫ পীঠৰো উৎপত্তি হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই এই পীঠত পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে । এই পঞ্চপীঠৰ কোনো লিংগ নাই, ইয়াত পীঠ আছে । অৱশ্যে কৌটিলিংগত ওপৰৰ পৰা শিল পৰি তাত লিংগৰ ৰূপ লৈছে ।"

দৈনিক ১৫-২০ জন ভক্তৰ সমাগম ঘটে যদিও সোমবাৰৰ দিনটোত বৃদ্ধি হয় ভক্তৰ আগমনৰ সংখ্যা । বিগত ৩৩ বছৰ ধৰি নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে সোমবাৰে মন্দিৰলৈ আগমন ঘটা লোকৰ মাজত ভোগ বিতৰণ কৰি আহিছে পূজাৰী হিমাংশু বৰপূজাৰীয়ে । শাওন মাহত বৃদ্ধি হয় ভক্তৰ আগমন । লোকবিশ্বাস অনুসৰি কৌটিলিংগ মন্দিৰৰ চৌহদত ধ্যান কৰিলে মনৰ সিদ্ধি লাভ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।

ধুমধামেৰে আয়োজন কৰা হয় মহাশিৱৰাত্রি :

শিৱৰাত্রিৰ সময়ত বহুলোকৰ আগমন ঘটে এই মন্দিৰলৈ । শিৱৰ চাৰি প্ৰহৰৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই মন্দিৰটোত । এইবাৰ শিৱৰাত্রিৰ দিনা অতীজৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি পূজা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি কামাখ্যা ধামৰ পূজাৰী হিমাংশু বৰপূজাৰীয়ে কয় যে ৰবিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰি ।

নীলাচলৰ বুকুত থকা শিৱপীঠৰ তাৎপৰ্য :

পূজাৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে পঞ্চশিৱ পীঠৰ কামেশ্বৰত শিৱৰ বৃদ্ধৰূপক পূজা কৰা হয় । আনহাতে ঈশান হৈছে সিদ্ধেশ্বৰ মন্দিৰ , তৎপুৰুষ বা কৌটিলিংগ, হেৰুকেশ্বৰ পীঠ ভৈৰৱী মন্দিৰৰ লগত আছে । তুকেশ্বৰ মন্দিৰত শিৱৰ বাল্যকালক পূজা কৰা হয় ।

Rinmochan Kund in Nilachal Hills in Guwahati
নীলাচলৰ বুকুত ঋণমোচন কুণ্ড (ETV Bharat Assam)
ঋণমোচন কুণ্ড :

নীলাচলৰ বুকুত আছে কেইবাটাও কুণ্ড । প্ৰতিটো কুণ্ডৰে আছে বেলেগ বেলেগ তাৎপৰ্য । ইয়াৰে ভিতৰত এটা কুণ্ড হৈছে ঋণমোচন কুণ্ড । এই কুণ্ডৰ তলত আছে এটা শিৱ লিংগ । লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই কুণ্ডৰ লিংগত পূজা কৰিলে ঋণ নাশ হয় । আনহাতে যদি কোনোবা শিশুৰ মাত নোলাই তেন্তে এই লিংগত কড়ি পূজা কৰিলে মাত ওলায় ।

"বছৰৰ প্ৰতিটো দিন পানীৰ তলত থকা এই লিংগটো ভক্তই শিৱপূজাৰ সময়ত দৰ্শন কৰিব পাৰে । শিৱ পূজাৰ পূৰ্বে কুণ্ডৰ পানী উলিয়াই দিয়া হয় । আনহাতে শিৱপূজাৰ পাছত নিজে নিজে ভৰি পৰে কুণ্ডৰ পানী ।" এইদৰে কয় পূজাৰী হিমাংশু বৰপূজাৰীয়ে ।

