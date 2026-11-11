ষঠী মাইৰ কৃপাত ৰক্ষা পৰিলোঁ : দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰে’লৰ পেণ্ট্ৰী কৰ্মীৰ বৰ্ণনা
ডিগাৰু ৰে’ল ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ল'ক'পাইলটজনে ৰে’লখনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
Published : November 11, 2026 at 4:23 PM IST
গুৱাহাটী : পুৱাৰ কুঁৱলী আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ লৈ গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবাই কৰ্মস্থলী, আন কোনোবাই ঘৰলৈ বুলি কলকাতা-ছাইৰাং ৰে’লখনত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা ডিগাৰু ষ্টেচন, আৰু ডিগাৰুৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ যাত্ৰাৰ পাছতে চলন্ত ৰে'লখনত হঠাৎ এটা শব্দ হ'ল ৷ লগে লগে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগিল ৷
ৰে'লখনৰ আজৱ শব্দ শুনাৰ পাছতে ৰে’লখনত থকা পেণ্ট্ৰী কৰ্মীয়ে বুজি উঠিছিল যে কিবা এক ডাঙৰ অঘটন হৈছে ৷ সেয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে দবা এটাৰ দুৱাৰ খোলাৰ চেষ্টা কৰিছিল পেণ্ট্ৰী কৰ্মীয়ে ৷ কিন্তু বহু চেষ্টাৰ পাছতো দুৱাৰ নোখোলাত নিৰূপায় পেণ্ট্ৰী কৰ্মীয়ে তেতিয়াই ভাবিছিল ভগৱানে শেষ ভৰসা বুলি ৷ এইদৰে ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা কৰিলে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰে’লখনত থকা এগৰাকী পেণ্ট্ৰী কৰ্মীয়ে ৷
#WATCH | Kolkata-Sairang Express derailment | Assam: Pantry car Manager says, "We were asleep around 5 am today. Everything was fine till Guwahati; the train halted there. It resumed the journey from there. The speed was good. When the train arrived at Digaru Station, it slowed down a little. When it crossed the platform at the station, a sound was heard. We don't know what that sound was. Barely a few metres ahead, I felt the engine derail. We moved for another km in that derailed state. I fell down my seat thrice. We could not open the gate. We were all anxious. After 10 minutes, the train stopped. We thanked Chhatthi, whose blessings kept us all safe; otherwise, we would have been dead...Power car and engine are completely out of order now..."— ANI (@ANI) November 11, 2026
তেওঁ কয়,"গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা কৰোতে সকলো ঠিকে আছিল, কোনো ওজৰ-আপত্তি নাছিল ৷ ডিগাৰু ষ্টেচন পাৰ হোৱাৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে চলন্ত ৰে'লখনৰ পৰা হঠাৎ আজৱ ধৰণৰ শব্দ ওলাইছিল আৰু কঁপনি উঠিছিল ৷ তাৰ পাছতে মই দেখিছিলো কেইবাটাও দবা ইতিমধ্যে লাইনচ্যুত হৈছে ৷"
পেণ্ট্ৰী কৰ্মীজনে লগতে কয়, "মিজোৰামৰ ছাইৰাঙলৈ যাত্ৰা কৰা ৰে'লখনত কেতিয়াও নোপোৱা কঁপনি লাভ কৰিছিলো ৷ তেতিয়া বুজিছিলো যে ৰে'লখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে ৷ লগে লগে মই আত্মৰক্ষাৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলো আৰু তেতিয়াই দেখিছিলো আমাৰ দবাকেইটা ইতিমধ্যে ট্ৰেকৰ পৰা নামি গৈছে ৷ কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ একো নহ'ল ৷ ষঠী মাইৰ কৃপাত ৰক্ষা পৰিলোঁ ৷"
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬.৫৪ বজাত কামৰূপ (ম) জিলাৰ ডিগাৰুত এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ কলকাতাৰ পৰা মিজোৰামৰ ছাইৰাঙলৈ চলাচল কৰা যাত্ৰীবাহী ৰে’লখন ডিগাৰুত লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰে’লখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিনসহ ৬টাকৈ দবা লাইনচ্যুত, নিহত শূন্য