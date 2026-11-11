ETV Bharat / state

ষঠী মাইৰ কৃপাত ৰক্ষা পৰিলোঁ : দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰে’লৰ পেণ্ট্ৰী কৰ্মীৰ বৰ্ণনা

ডিগাৰু ৰে’ল ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ল'ক'পাইলটজনে ৰে’লখনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

KOLKATA SAIRANG EXPRESS DERAILMENT
কলকাতা-ছাইৰাং ৰে’ল লাইনচ্যুত (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : পুৱাৰ কুঁৱলী আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ লৈ গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোবাই কৰ্মস্থলী, আন কোনোবাই ঘৰলৈ বুলি কলকাতা-ছাইৰাং ৰে’লখনত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ গুৱাহাটীৰ পৰা ডিগাৰু ষ্টেচন, আৰু ডিগাৰুৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ যাত্ৰাৰ পাছতে চলন্ত ৰে'লখনত হঠাৎ এটা শব্দ হ'ল ৷ লগে লগে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হুৱাদুৱা লাগিল ৷

ৰে'লখনৰ আজৱ শব্দ শুনাৰ পাছতে ৰে’লখনত থকা পেণ্ট্ৰী কৰ্মীয়ে বুজি উঠিছিল যে কিবা এক ডাঙৰ অঘটন হৈছে ৷ সেয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে দবা এটাৰ দুৱাৰ খোলাৰ চেষ্টা কৰিছিল পেণ্ট্ৰী কৰ্মীয়ে ৷ কিন্তু বহু চেষ্টাৰ পাছতো দুৱাৰ নোখোলাত নিৰূপায় পেণ্ট্ৰী কৰ্মীয়ে তেতিয়াই ভাবিছিল ভগৱানে শেষ ভৰসা বুলি ৷ এইদৰে ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা কৰিলে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰে’লখনত থকা এগৰাকী পেণ্ট্ৰী কৰ্মীয়ে ৷

তেওঁ কয়,"গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা কৰোতে সকলো ঠিকে আছিল, কোনো ওজৰ-আপত্তি নাছিল ৷ ডিগাৰু ষ্টেচন পাৰ হোৱাৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে চলন্ত ৰে'লখনৰ পৰা হঠাৎ আজৱ ধৰণৰ শব্দ ওলাইছিল আৰু কঁপনি উঠিছিল ৷ তাৰ পাছতে মই দেখিছিলো কেইবাটাও দবা ইতিমধ্যে লাইনচ্যুত হৈছে ৷"

পেণ্ট্ৰী কৰ্মীজনে লগতে কয়, "মিজোৰামৰ ছাইৰাঙলৈ যাত্ৰা কৰা ৰে'লখনত কেতিয়াও নোপোৱা কঁপনি লাভ কৰিছিলো ৷ তেতিয়া বুজিছিলো যে ৰে'লখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে ৷ লগে লগে মই আত্মৰক্ষাৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলো আৰু তেতিয়াই দেখিছিলো আমাৰ দবাকেইটা ইতিমধ্যে ট্ৰেকৰ পৰা নামি গৈছে ৷ কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ একো নহ'ল ৷ ষঠী মাইৰ কৃপাত ৰক্ষা পৰিলোঁ ৷"

উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬.৫৪ বজাত কামৰূপ (ম) জিলাৰ ডিগাৰুত এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ কলকাতাৰ পৰা মিজোৰামৰ ছাইৰাঙলৈ চলাচল কৰা যাত্ৰীবাহী ৰে’লখন ডিগাৰুত লাইনচ্যুত হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰে’লখনত থকা যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিনসহ ৬টাকৈ দবা লাইনচ্যুত, নিহত শূন্য

TAGGED:

ডিগাৰুত ৰে’ল দুৰ্ঘটনা
ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত
কলকাতা মিজোৰাম ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ
KOLKATA SAIRANG EXPRESS DERAILMENT
NFR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.