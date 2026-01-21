ETV Bharat / state

১৯ জানুৱাৰীৰ নিশা কোকৰাঝাৰৰ কাৰিগাঁৱত কি হৈছিল ?

কোকৰাঝাৰকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হৈছিল ? এতিয়া সুনীল মুৰ্মুৰ তিনিটা সন্তানৰ কোনে ল’ব দায়িত্ব, প্ৰশ্ন বহুত, কিন্তু উত্তৰ নাই কাৰো হাতত...

violence hit Kokrajhar
কোকৰাঝাৰকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হৈছিল ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 10:37 PM IST

7 Min Read
কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৩১ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গৌৰী নগৰত যোৱা ১৯ জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া গৰু চোৰৰ সন্দেহত সৃষ্টি হৈছিল এক ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ । ফলত দুজন লোকৰ মৃত্য়ু হোৱাৰ লগতে এই ঘটনাত আন কেবাজনো আহত হৈছিল ।

শেহতীয়াভাৱে দুদিন দিন ধৰি চলা উত্তেজনাময় তথা আতংকিত পৰিৱেশৰ শাম কাটিলেও মানুহৰ মনৰ পৰা ভয় সম্পূৰ্ণভাৱে আঁতৰি যোৱা নাই ৷ আৰক্ষী-প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ লগতে ৰাইজক দুষ্কাৰ্য পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷

গৌৰীনগৰৰ বৰ্ষীয়ান মহিলা সোণা টুডুই ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিবলৈ দিয়া মতে, যোৱা ১৪ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আদিবাসী সকলোৰ পৰম্পৰা “ছৰহায় পৰৱ” । ১৯ জানুৱাৰীৰ দিনা এই পৰৱৰ অন্তিম দিন আছিল । অন্তিম দিনা গাঁৱৰ পুৰুষসকলে তীৰ-ধেনু লৈ জংঘলত চিকাৰ কৰিবলৈ যায় আৰু চিকাৰ কৰি পোৱা বনৰীয়া কুকুৰা, শহাপহু আনি মাংস কাটি সকলোৱে সকলোৱে ভগাই খায় ।

তেওঁ কোৱা মতে, পুৰুষসকলে চিকাৰৰ পৰা আহি প্ৰথমে ঘৰত সোমাই হাত-ভৰি ধুই চাহ-পানী খাই পুনৰ গাঁৱৰ এটা মূৰত গোট খাই “চাক্ৰা” পূজা কৰে ৷ সেই চাক্ৰা পূজাৰ সময়ত এটা কলগছ কাটি আনি পূজাথলীত ৰোপণ কৰে ৷ তাৰ পাছত কলগছডাললৈ লক্ষ্য কৰি তীৰ মাৰে ৷ যিয়ে বেছি তীৰ লগাব পাৰে তেওঁক পুৰস্কাৰ দিয়া হয় ৷ সেইকাৰণে সিদিনা পুৰুষসকলে চাক্ৰা পূজাৰ কাৰণে মানসিং ৰোডত হাতত তীৰ ধনু লৈ গোট খায় ৷

আনেহাতে, কিছুদিনৰ পৰা গাঁওখনত চুৰি হৈছিল । আনকি চোৰে পাঁচটা গৰু চুৰ কৰিও নিছিল । যাৰ ফলত গাঁওখনৰ ৰাইজ কিছু সতৰ্ক হৈ আছিল ।

violence hit Kokrajhar
কোকৰাঝাৰকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হৈছিল ? (ETV Bharat Assam)

সোণা টুডুই জানিবলৈ দিয়া মতে, সেইদিনাখন গৌৰী নগৰৰ আৰু কাৰিগাঁৱৰ মাজত থকা মানসিং ৰোডৰ উত্তৰ দিশত থকা বুধন মাৰ্ডী ওৰফে হাব্ৰা নামৰ লোকজনৰ দুটা গৰু চুৰি হয় । হাব্ৰাই গাড়ীৰ হেড লাইটৰ পোহৰ দেখা পাই গৰু চোৰে গাড়ীত গৰু উঠাই নিছে বুলি ভাবে ৷

তাৰ পাচতে গাড়ীখন ৰখাবলৈ চিঞৰ বাখৰ কৰে ৷ কিয়নো কিছুদিনৰ পৰা গৌৰ নগৰ আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত গৰু চুৰি ঘটনাই স্থানীয় ৰাইজক আতংকিত কৰি ৰাখিছিল ৷ সেয়ে সন্ধিয়া এন্ধাৰত গাড়ীৰ পোহৰ দেখি হাব্ৰাই গৰু চোৰৰ গাড়ী বুলি সন্দেহ কৰি চিঞৰিছিল ৷

উত্তৰ দিশৰ পৰা উভতি আহি থকা স্কোৰপিঅ' গাড়ীখন দেখা পাই ছাক্ৰা পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুত হোৱা ৰাইজে আগবাঢ়ি গৈ গাড়ীখন ৰখাবলৈ বহুবাৰ ইংগিত দিয়ে, যদিও চালকে গাড়ীৰ লাইট নুমাই তীব্ৰ বেগত সেই ঠাইৰ পৰা পলায়ণৰ চেষ্টা কৰে ।

ফলত পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা সুনীল মুৰ্মু আৰু মহেশ মুৰ্মু নামৰ লোক দুজনক মহতিয়াই নিয়ে আৰু কিছু নিলগত গাড়ীখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ পৰা তললৈ নামি যায় ৷ ইফালে গাড়ীৰ খুন্দাত দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আহত দুজনৰ অৱস্থা দেখি উপস্থিত থকা ৰাইজে খঙত গাড়ীখনলৈ চোঁচা লয় ৷

ৰাইজে গাড়ীৰ ভিতৰত থকা তিনি আৰোহী ক্ৰমে চিকনা জৌহালৌও বিস্মিত আৰু তেওঁৰ দুজন সহযোগী প্ৰভাত ব্ৰহ্ম (৫৪), যোগীৰাজ ব্ৰহ্ম (১৭)-পিতা-পুত্ৰক গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই শিল আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে মাৰ-ধৰ কৰে ৷ ঘটনাস্থলীতে চিকনা জৌহালৌওৰ মৃত্যু হয় আৰু আন দুজনক আহত অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

আনহাতে গাড়ীৰে মহতিয়াই নিয়া দুজন লোক ক্ৰমে সুনীল মুৰ্মু আৰু মহেশ মুৰ্মুক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰায় যদিও পিচদিনাখন সুনীল মুৰ্মুৰ মৃত্যু হয় । এনেকৈয়ে সূত্ৰপাত ঘটিছিল কোকৰাঝাৰকাণ্ডটো ৷

গৰুৰ চুৰিৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লেও ম'বাইল ফোনত ভাইৰাল হোৱা বাৰ্তাই সৰ্বসাধাৰণ একাংশ ৰাইজক ক্ষোভিত কৰি তোলে । ইফালে একাংশ ৰাইজে ২০ জানুৱাৰীত কাৰিগাঁও আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কৰে । আনকি বহুকেইটা বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰি সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন কৰে ।

পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যাব ধৰাত আাৰক্ষী প্ৰশাসনে তৎপৰতাৰে ইণ্টাৰনেট সেৱা কাটি দিয়ে । লগতে আৰক্ষীকে ধৰি ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ মোতায়েন কৰে আৰু অঞ্চলটোত সেনাৰ ফ্লেগ মাৰ্চো কৰে ।

আৰক্ষীয়ে আতক কৰা সোনাৰাম ছৰেনৰ সন্ধান নাই !

এই ঘটনাই এনে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি ভৱা নাছিল গৌৰী নগৰবাসীয়ে ৷ কাৰিগাঁও আঞ্চলিক আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক টাণ্টি বাস্কে কয়, ''এই ঘটনাই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ দৰে ভয়ৱবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি ভৱা নাছিল ৷ কিয়নো গাঁওখনত গৰু চোৰ হৈ থকাৰ বাবেই গাড়ীখন ৰখাব দিছিল ৷ শান্তি ঘূৰি অহা অঞ্চলটোত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হোৱা নাছিল ৷ গাড়ীখন ৰখাই নিজৰ পৰিচয় দিয়া হ’লে এনে অনাকাংক্ষিত ঘটনা নহ’লেহেতেন ।''

তেওঁ কয়, ''ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত নিহত চিকনা জৌহালৌওৰ পৰিয়ালৰ বহু বড়ো মানুহ গাঁওখনলৈ আহিছিল ৷ আমাৰ মানুহে কোনো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল । কিন্তু উক্ত দিনা নিশা প্ৰায় ১২-৩০ বজাত আৰক্ষী আহি গাঁৱৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা তথা শিক্ষক সত্যনাথ টুডুুক ঘৰৰ পৰা মাতি আনি তেওঁক লগত লৈ গাঁওখনৰ পৰা ১০-১২ জন ল’ৰাক উঠাই লৈ যায় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত সোনাৰাম ছৰেনো আছে ৷''

ইফালে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা বুলি যি ১৮ খন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে তাতে সোনাৰাম ছৰেনৰ নাম দেখা নোপোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছ গঞা ৰাইজ ৷ আৰক্ষীয়ে সোনকালে সোনাৰাম ছৰেন ক’ত আছে জনাবলৈ দাবী জনায় আৰক্ষীক ৷

মাউৰীয়া হ’ল সুনীল মুৰ্মুৰ তিনিটা পুত্ৰ সন্তান

তিনিটা সন্তানৰ পিতৃ আছিল সুনীল মুৰ্মু ৷ ডাঙৰ ল’ৰা হাবিল মুৰ্মু (১৪), দ্বিতীয় ল’ৰা (১১) আৰু জেমছন মুৰ্মু (৮) ৷ নুমলীয়া সন্তান জন্ম হোৱাৰ এবছৰ পাছতেই পত্নীৰ লগত বিচ্ছেদ ঘটিছিল সুনীলৰ ৷

violence hit Kokrajhar
সুনীল মুৰ্মুৰ তিনিটা সন্তানৰ কোনে ল’ব দায়িত্ব ? (ETV Bharat Assam)

সাত বছৰৰ পৰা পত্নীৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা সুনীলৰ পিতৃ-মাতৃয়ে তিনিটা সন্তান চোৱাচিতা কৰিছিল ৷ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াৰ বাবে সুনীল কেৰেলাত কোম্পানী এটাত কৰ্মৰত আছিল ৷ ছহৰায় পৰৱৰ কাৰণে সুনীলে ঘৰলৈ আহি কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল’ব লগা হয় ৷

এতিয়া এই তিনিটাকৈ সন্তানৰ কোনে দায়িত্ব ল’ব বুলি চিন্তিত হৈ পৰিছে গঞাবাসী ৷ আনপিনে গৌৰীনগৰ গাঁওখনত যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ১২-৩০ বজাতহে পৰিয়ালৰ লোকক সুনীলৰ মৃতদেহ চমজাই দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷ তাৰ পাচতে মঙলবাৰে নিশাই আদিবাসী ৰীতি নীতি অনুসৰি সুনীলক সমাধি দিয়া হয় ৷

আনপিনে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা মহেশ মুৰ্মুৰো অৱস্থা সংকটজনক বাবে মঙলবাৰে পুৱাই বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ তিনিটা সন্তানৰ পিতৃ মহেশ মুৰ্মুৰ পত্নীও মানসিক ৰোগী ৷ সোমবাৰে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰে পৰা গাঁওবাসীয়ে ভালকৈ শোৱ-খাব পৰা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে টাণ্টী বাস্কে ৷

