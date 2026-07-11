ETV Bharat / state

কোকৰাঝাৰত ৰে’লৱে নিযুক্তি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, বড়োলেণ্ডৰ বাবে ভাল খবৰ

উন্নতিৰ দিশত আৰু এখোজ ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোকৰাঝাৰত RRB কেন্দ্ৰ স্থাপন হ’ব ৷ কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল মন্ত্ৰী আৰু ৰে’লৱে ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষক সাংসদ প্ৰমোদ বড়োৰ ধন্যবাদ ৷

Kokrajhar Railway Board
কোকৰাঝাৰত শীঘ্ৰে ৰে’লৱে নিযুক্তি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ প্ৰমোদ বড়োৰ অনুৰোধ মৰ্মে ৰে’ল মন্ত্ৰণালয়ে কোকৰাঝাৰত ৰে’লৱে নিযুক্তি ব’ৰ্ডৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ৰে’লৱে ব’ৰ্ডে আৰআৰবি গুৱাহাটীক উপযুক্ত স্থান চিনাক্তকৰণ আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৷

এই পদক্ষেপে বড়োলেণ্ড পৰিষদীয় এলেকাৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীৰ বাবে ৰে’লৰ চাকৰিৰ বাচনি পৰীক্ষাত বহিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷

ৰে’লৱে ব’ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সতীশ কুমাৰে এখন পত্ৰযোগে প্ৰমোদ বড়োক জনাইছে যে তেওঁ দিয়া এই প্ৰস্তাৱ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু কোকৰাঝাৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে আৰআৰবি গুৱাহাটীক প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ চনৰ ১২ মে’ত প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে কোকৰাঝাৰত আৰ আৰ বি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ এটাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল ৷ সেই অনুৰোধৰ পাছতে ৰে’লৱে ব’ৰ্ডে সঁহাৰি জনাইছে ।

উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে, বৰ্তমানলৈ ৰে’লৱে নিযুক্তি ব’ৰ্ডৰ পৰীক্ষা কেৱল গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰতহে অনুষ্ঠিত হয়, যাৰ বাবে বড়োলেণ্ডৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অঞ্চলটোৰ বাহিৰত পৰীক্ষা দিবলৈ বহু দূৰ বাট যাবলগীয়া হৈ আহিছে ৷

সাংসদ প্ৰমোদ বড়োৱে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ কাৰ্য্য়কৰী কৰিবলৈ আৰআৰবি গুৱাহাটীয়ে পৰীক্ষা পৰিচালনা সংস্থাক প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ সম্পন্ন কৰি কোকৰাঝাৰত উপযুক্ত স্থান চিনাক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।

ৰে’লৱে ব’ৰ্ডে কয় যে প্ৰস্তাৱিত কেন্দ্ৰসমূহে অনুমোদন লাভ কৰাৰ পূৰ্বে ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি, কাৰিকৰী সুবিধা, সুৰক্ষা আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে জড়িত নিৰ্ধাৰিত মানদণ্ড পূৰণ কৰিব লাগিব ৷

ইফালে এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য (চি ই এম) তথা ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে কেন্দ্ৰীয় ৰে’ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু ৰেলৱে ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ সতীশ কুমাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এক্সত এটা পোষ্ট দিয়ে ।

প্ৰমোদ বড়োৱে এক্সৰ পোষ্টত লিখে, ‘‘বড়োলেণ্ডবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী অৱশেষত বাস্তৱত পৰিণত হৈছে । কোকৰাঝাৰত ৰে'লৱে নিযুক্তি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুমোদন জনোৱাৰ বাবে মাননীয় ৰে'লমন্ত্ৰী শ্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ জী আৰু ৰে'লৱে ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শ্ৰীযুত সতীশ কুমাৰ জী ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো । আমাৰ ইউ পি পি এল নেতৃত্বাধীন বি টি চি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপে এতিয়া বড়োলেণ্ডৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে নতুন চাকৰিৰ সুযোগ মুকলি কৰিব ।’’

লগতে পঢ়ক : ফোন কৰাৰ প্ৰায় ১১.২০ মিনিটতে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স নিৰ্দিষ্ট স্থান পায়গৈ : অশোক সিংহল

লগতে পঢ়ক : নতুন ৰূপত জিলিকি উঠিব সুধাকণ্ঠৰ সমাধিক্ষেত্র : সমন্বয় তীৰ্থ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্রীৰ

TAGGED:

ৰে’লৱে নিযুক্তি ব’ৰ্ডৰ পৰীক্ষা
ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ প্ৰমোদ বড়ো
বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল
ই টিভি ভাৰত অসম
RRB EXAMINATION CENTRE IN KOKRAJHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.