ধৰ্ষণকাৰী ছানোৱাৰ হুছেইনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কোকৰাঝাৰৰ বিশেষ আদালতৰ
কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান ন্যায়ালয়ৰ, ২০ বছৰৰ কাৰাবাসৰে দণ্ডিত ধৰ্ষণকাৰী ৷
Published : June 9, 2026 at 7:40 PM IST
কোকৰাঝাৰ : মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ বিশেষ আদালতে ধৰ্ষণকাৰীক দিলে কঠোৰ শাস্তি ৷ যি সময়ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই সময়তে ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰাদন কৰিলে ন্যায়ালয়ে ৷ কোকৰাঝাৰৰ বিশেষ আদালতে নাবালিকা ধৰ্ষণকাৰী ছনোৱাৰ হুছেইন নামৰ অপৰাধীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে ৷
চৰকাৰী অধিবক্তা মনজিত ঘোষে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বিশেষ আদালতত চলি থকা ৭২/২০২২ নম্বৰত পঞ্জীয়ন হোৱা আৰু কোকৰাঝাৰ থানাত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত ধৰ্ষণকাৰী ছানোৱাৰ হুছেইনক কঠোৰ শাস্তি ঘোষণা কৰিছে ন্যায়ালয়ে ৷ বিশেষ আদালতৰ বিচাৰপতি নুৰজামাল হকৰ বিচাৰপীঠে এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অপৰাধত অপৰাধী ছনোৱাৰ হুছেইনক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড দিয়াৰ লগতে ৫০ হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহে ৷"
তেওঁ কয়,"POCSOৰ আইনৰ ৬ নং ধাৰাৰ অধীনত ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড দিয়াৰ লগতে ৫০ হেজাৰ টকা জৰিমনা বিহিছে ৷ ৫০ হাজাৰ টকা আদায় দিব নোৱাৰিলে অতিৰিক্ত ছয় মাহ কাৰাবাস খাটিব লাগিব অপৰাধীয় ৷" ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অধিবক্তা গৰাকীয়ে কয়,"কোকৰাঝাৰ-ধুবুৰী জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী তিনটিলা-শিলগাৰা অঞ্চলৰ এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া নাবালিকাক ছানোৱাৰ হুছেইনে বিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়াৰ লগতে ভয়-ভীতি দেখুৱাই দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৰ্ষণ কৰি আহিছিল ৷"
অধিবক্তাগৰাকীয়ে লগতে কয়,"নাবালিকাগৰাকী পাঁচ মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা হোৱা বুলি ২০২২ চনৰ ২৭ অক্টোবৰৰ দিনা ঘৰৰ মানুহে জানিব পাৰে ৷ তাৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে কোকৰাঝাৰ থানাত উক্ত দিনাই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷ উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰ ৪৭৩/২০২২ নম্বৰত, ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ POCSOৰ অধীনত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয় ছানোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ প্ৰায় তিনিবছৰ আঠ মাহৰ মূৰত বিশেষ আদালতে চূড়ান্ত ৰায় দিয়ে ৷"
লগতে পঢ়ক:অপহৰণ আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ: অভিযুক্তক ১০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড