১৩ মহীয়া সন্তানক সাৱটি দিশহাৰা দৈমুতী; চিকনা জৗহৗলাওৰ হত্যাকাৰীৰ উচিত শাস্তি দাবী

কৰ্মোদ্যমী চিকনা জৗহৗলাওৱে নিঠৰুৱা কৰি এৰি থৈ যায় ১৩ মহীয়া কন্যা সন্তানৰ সৈতে পত্নী আৰু বিধৱা মাতৃক ।

১৩ মহীয়া সন্তানক সাৱটি দিশহাৰা দৈমুতী; চিকনা জৗহৗলাওৰ হত্যাকাৰীৰ উচিত শাস্তি দাবী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 12:40 PM IST

4 Min Read
কোকৰাঝাৰ : হাঁহি-ধেমালিৰে ৰজনজনাই থকা এখন ঘৰত এতিয়া মৰিশালিৰ নিস্তব্ধতা । মাজে মাজে বুকুভঙা বিননি । দুদিন পূৰ্বলৈকে হাঁহি-মাতেৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ ঘৰখনত এতিয়া থমকি ৰৈছে সময়ো । দিনতে অন্ধকাৰ । কোনে জানিছিল দুদিন পূৰ্বে স্বাভাৱিক অৱস্থাই বিৰাজ কৰা এই ঘৰখনক এতিয়া অপমৃত্যুৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱেশে গ্ৰাস কৰিব । নিয়তিৰ পাকচক্ৰত অকালতে বৈধৱ্যৰ সাজ পিন্ধিব লাগিব এগৰাকী চফল যুৱতীয়ে । চকুলো আৰু হুমুনিয়াহেৰে জীৱনৰ বাট কাটিব লাগিব ফুলকোমলীয়া সন্তানক বুকুত সাৱটি । কিন্তু এয়াই এতিয়া বাস্তৱ পৰিস্থিতি চিকনা ওৰফে ৰাজাৰ ঘৰখনত ।

কৰ্মস্পৃহাই কাল হ'ল নেকি চিকনাৰ

সকলো সময়তে কৰ্মক লৈ ব্যস্ত থকা অতি নিৰ্জু আৰু অমায়িক স্বভাৱৰ আছিল চিকনা জৗহৗলাও ওৰফে ৰাজা বিছমিট ৷ একমাত্ৰ কৰ্মস্পৃহাৰ কাৰণেই দুষ্কৃতিকাৰীৰ হাতত কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটি ল’লে চিকনাই ৷

চিকনা জৗহৗলাওৰ হত্যাকাৰীৰ উচিত শাস্তি দাবী (ETV Bharat Assam)

তিনিবছৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত ঠিকাদাৰ বৰোন্দা বসুমতাৰীৰ একমাত্ৰ জীয়াৰী দৈমুতী বসুমতাৰীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল চিকনা ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চল টিপকাই অঞ্চলৰ বাশবাৰী দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাসিন্দা আছিল জৗহৗলাও ৷ দৈমুতীক বিয়া কৰোৱাৰ পাছত শহুৰেক বৰোন্দা বসুমতাৰীয়ে বিভিন্ন কামৰ দায়িত্ব দিছিল জোঁৱায়েকক ৷ কিন্তু এনেকৈ হঠাতে কাল অমানিশা নামি আহিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল শহুৰেকে ।

ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল চিকনা ওৰফে ৰাজা

বৰোন্দা বসুমতাৰীয়ে আমাৰ প্ৰতিবেদকৰ আগত দিয়া ভাষ্যমতে, সকলো সময়তে কামক লৈয়ে ব্যস্ত থকা চিকনা ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল ৷ ১৯ জানুৱাৰীৰ দিনা সন্ধিয়া ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিছু নিলগত ৰাস্তাৰ কাম চলি থকাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী শিবিৰৰ পৰা কিছু কাম কৰা সামগ্ৰী আনিবলৈ গৈছিল তেওঁ ৷ কিন্তু সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে সিদিনা প্ৰথমে যাবলৈ বাধা দিছিল ৷ কিন্তু উক্ত সামগ্ৰীখিনি পিছদিনা পুৱাই অৰ্থাৎ মঙলবাৰে পুৱা কামত লাগিব বুলি আনিবলৈ গৈছিল ৷ কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতি আহোঁতেই উক্ত অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ ফলত মৃত্যুক সাৱটি ল’বলগা হয় তেওঁ ৷

Kokrajhar road accident violence
কৰ্মস্পৃহাই কাল হ'ল নেকি চিকনাৰ (ETV Bharat Assam)

১৩ মহীয়া সন্তানক সাৱটি পত্নীৰ অসহায় অৱস্থা

নিঠৰুৱা কৰি এৰি থৈ যায় ১৩ মহীয়া কন্যা সন্তানৰ সৈতে পত্নী আৰু বিধৱা মাতৃক ৷ সৰুতে পিতৃক হেৰুওৱা চিকনাই অতি কষ্টৰ মাজেৰে ডাঙৰ-দীঘল হৈ স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ নিজাকৈ সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল ৷ তেনেতে দৈমুতীক বিবাহ কৰোৱাৰ পাছত কোকৰাঝাৰতে থাকি বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আগবাঢ়িছিল । কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস !

পত্নী দৈমুতীয়ে এই প্ৰতিবেদকৰ আগত স্বামীৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে ৷ এতিয়া ১৩ মহীয়া সন্তানৰ সৈতে কেনেদৰে দীঘলীয়া জীৱন অতিবাহিত কৰিব তাকে লৈ দিশহাৰা হৈ পৰা বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৷

শহুৰেকে কি কয়

ঘটনাৰ দিনাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি জিলাখনৰ প্ৰতিষ্ঠিত ঠিকাদাৰ তথা নিহত চিকনাৰ শহুৰেক বৰোন্দা বসুমতাৰীয়ে কয়, "সন্ধিয়া ৬ টা মানত বেলচা আনিবৰ কাৰণে ওলাই গৈছিল । মানছিং ৰোডত, আওডাং বজাৰ বুলি কয় । মই কৈছিলোঁ যে সন্ধিয়া হ'ল কিয় যাব লাগে । কাইলৈ পুৱা লৈ আহক বুলি কৈছিলোঁ । পিছত ক'লে মই আজিয়ে আনিম, কাইলৈ পুৱাতে বালি আনিব লাগে । তাৰ পিছত ময়ো লৈ আহক বুলি ক'লোঁ ।"

Kokrajhar road accident violence
১৩ মহীয়া সন্তানক সাৱটি দিশহাৰা দৈমুতী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "এনেকুৱা যে হ'ব কোনে গম পায় । ৭ টামান বজাত ফোন কৰিছে ছোৱালীৰ তাত । ছোৱালীয়ে মোক ক'লে যে এনেকুৱা ঘটনা কিবা পইচা বিচাৰিছে, কুঁৱেৰীত পইচা দিব লাগে বুলি ১২ হাজাৰ টকা । মই ক'লোঁ মোৰ লগততো পইচা নাই এতিয়া । তাৰ পিছত আৰু কোনো ফোন নাই ।"

ন্যায় দাবী

তেওঁ লগতে কয়, "যাওঁতে হৈছে নে আহোঁতে হৈছে সেইটো গম নাপাওঁ । এইটো এক্সিডেণ্ট বুলি নাভাবোঁ, কিবা এটা পলিচী কৰি মাৰা বুলিহে ভাবোঁ মই । গাড়ীখন জ্বলোৱাৰতো কোনো কাৰণেই নাছিল । এক্সিডেণ্ট হ'লে মীমাংসা হৈ যায় । এতিয়া উচিত তদন্ত কৰি দোষীক ধৰিব লাগে । এইটো আমি প্লেনিং বুলি ভাবোঁ । যাতে প্ৰশাসনে উচিত তদন্ত কৰি দোষীক ধৰিলে ভাল হয় ।"

