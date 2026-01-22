১৩ মহীয়া সন্তানক সাৱটি দিশহাৰা দৈমুতী; চিকনা জৗহৗলাওৰ হত্যাকাৰীৰ উচিত শাস্তি দাবী

১৩ মহীয়া সন্তানক সাৱটি দিশহাৰা দৈমুতী; চিকনা জৗহৗলাওৰ হত্যাকাৰীৰ উচিত শাস্তি দাবী
কৰ্মোদ্যমী চিকনা জৗহৗলাওৱে নিঠৰুৱা কৰি এৰি থৈ যায় ১৩ মহীয়া কন্যা সন্তানৰ সৈতে পত্নী আৰু বিধৱা মাতৃক ।
Published : January 22, 2026 at 12:40 PM IST
কোকৰাঝাৰ : হাঁহি-ধেমালিৰে ৰজনজনাই থকা এখন ঘৰত এতিয়া মৰিশালিৰ নিস্তব্ধতা । মাজে মাজে বুকুভঙা বিননি । দুদিন পূৰ্বলৈকে হাঁহি-মাতেৰে ব্যস্ততাপূৰ্ণ ঘৰখনত এতিয়া থমকি ৰৈছে সময়ো । দিনতে অন্ধকাৰ । কোনে জানিছিল দুদিন পূৰ্বে স্বাভাৱিক অৱস্থাই বিৰাজ কৰা এই ঘৰখনক এতিয়া অপমৃত্যুৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱেশে গ্ৰাস কৰিব । নিয়তিৰ পাকচক্ৰত অকালতে বৈধৱ্যৰ সাজ পিন্ধিব লাগিব এগৰাকী চফল যুৱতীয়ে । চকুলো আৰু হুমুনিয়াহেৰে জীৱনৰ বাট কাটিব লাগিব ফুলকোমলীয়া সন্তানক বুকুত সাৱটি । কিন্তু এয়াই এতিয়া বাস্তৱ পৰিস্থিতি চিকনা ওৰফে ৰাজাৰ ঘৰখনত ।
কৰ্মস্পৃহাই কাল হ'ল নেকি চিকনাৰ
সকলো সময়তে কৰ্মক লৈ ব্যস্ত থকা অতি নিৰ্জু আৰু অমায়িক স্বভাৱৰ আছিল চিকনা জৗহৗলাও ওৰফে ৰাজা বিছমিট ৷ একমাত্ৰ কৰ্মস্পৃহাৰ কাৰণেই দুষ্কৃতিকাৰীৰ হাতত কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটি ল’লে চিকনাই ৷
তিনিবছৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত ঠিকাদাৰ বৰোন্দা বসুমতাৰীৰ একমাত্ৰ জীয়াৰী দৈমুতী বসুমতাৰীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল চিকনা ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চল টিপকাই অঞ্চলৰ বাশবাৰী দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাসিন্দা আছিল জৗহৗলাও ৷ দৈমুতীক বিয়া কৰোৱাৰ পাছত শহুৰেক বৰোন্দা বসুমতাৰীয়ে বিভিন্ন কামৰ দায়িত্ব দিছিল জোঁৱায়েকক ৷ কিন্তু এনেকৈ হঠাতে কাল অমানিশা নামি আহিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিল শহুৰেকে ।
ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল চিকনা ওৰফে ৰাজা
বৰোন্দা বসুমতাৰীয়ে আমাৰ প্ৰতিবেদকৰ আগত দিয়া ভাষ্যমতে, সকলো সময়তে কামক লৈয়ে ব্যস্ত থকা চিকনা ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল ৷ ১৯ জানুৱাৰীৰ দিনা সন্ধিয়া ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিছু নিলগত ৰাস্তাৰ কাম চলি থকাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী শিবিৰৰ পৰা কিছু কাম কৰা সামগ্ৰী আনিবলৈ গৈছিল তেওঁ ৷ কিন্তু সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে সিদিনা প্ৰথমে যাবলৈ বাধা দিছিল ৷ কিন্তু উক্ত সামগ্ৰীখিনি পিছদিনা পুৱাই অৰ্থাৎ মঙলবাৰে পুৱা কামত লাগিব বুলি আনিবলৈ গৈছিল ৷ কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতি আহোঁতেই উক্ত অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ ফলত মৃত্যুক সাৱটি ল’বলগা হয় তেওঁ ৷
১৩ মহীয়া সন্তানক সাৱটি পত্নীৰ অসহায় অৱস্থা
নিঠৰুৱা কৰি এৰি থৈ যায় ১৩ মহীয়া কন্যা সন্তানৰ সৈতে পত্নী আৰু বিধৱা মাতৃক ৷ সৰুতে পিতৃক হেৰুওৱা চিকনাই অতি কষ্টৰ মাজেৰে ডাঙৰ-দীঘল হৈ স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ নিজাকৈ সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল ৷ তেনেতে দৈমুতীক বিবাহ কৰোৱাৰ পাছত কোকৰাঝাৰতে থাকি বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আগবাঢ়িছিল । কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস !
পত্নী দৈমুতীয়ে এই প্ৰতিবেদকৰ আগত স্বামীৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে ৷ এতিয়া ১৩ মহীয়া সন্তানৰ সৈতে কেনেদৰে দীঘলীয়া জীৱন অতিবাহিত কৰিব তাকে লৈ দিশহাৰা হৈ পৰা বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৷
শহুৰেকে কি কয়
ঘটনাৰ দিনাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি জিলাখনৰ প্ৰতিষ্ঠিত ঠিকাদাৰ তথা নিহত চিকনাৰ শহুৰেক বৰোন্দা বসুমতাৰীয়ে কয়, "সন্ধিয়া ৬ টা মানত বেলচা আনিবৰ কাৰণে ওলাই গৈছিল । মানছিং ৰোডত, আওডাং বজাৰ বুলি কয় । মই কৈছিলোঁ যে সন্ধিয়া হ'ল কিয় যাব লাগে । কাইলৈ পুৱা লৈ আহক বুলি কৈছিলোঁ । পিছত ক'লে মই আজিয়ে আনিম, কাইলৈ পুৱাতে বালি আনিব লাগে । তাৰ পিছত ময়ো লৈ আহক বুলি ক'লোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এনেকুৱা যে হ'ব কোনে গম পায় । ৭ টামান বজাত ফোন কৰিছে ছোৱালীৰ তাত । ছোৱালীয়ে মোক ক'লে যে এনেকুৱা ঘটনা কিবা পইচা বিচাৰিছে, কুঁৱেৰীত পইচা দিব লাগে বুলি ১২ হাজাৰ টকা । মই ক'লোঁ মোৰ লগততো পইচা নাই এতিয়া । তাৰ পিছত আৰু কোনো ফোন নাই ।"
ন্যায় দাবী
তেওঁ লগতে কয়, "যাওঁতে হৈছে নে আহোঁতে হৈছে সেইটো গম নাপাওঁ । এইটো এক্সিডেণ্ট বুলি নাভাবোঁ, কিবা এটা পলিচী কৰি মাৰা বুলিহে ভাবোঁ মই । গাড়ীখন জ্বলোৱাৰতো কোনো কাৰণেই নাছিল । এক্সিডেণ্ট হ'লে মীমাংসা হৈ যায় । এতিয়া উচিত তদন্ত কৰি দোষীক ধৰিব লাগে । এইটো আমি প্লেনিং বুলি ভাবোঁ । যাতে প্ৰশাসনে উচিত তদন্ত কৰি দোষীক ধৰিলে ভাল হয় ।"