নিজম ৰাতি শিলে কান্দে... বঘৰা পাহাৰৰ কইনা কন্দা শিলৰ কিংবদন্তি জানেনে ?
কইনা কন্দা শিলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আজিৰ পৰা ৫/৬ শ বছৰৰ পূৰ্বৰ গোভা ৰাজ্যৰ ভিতৰুৱা বঘৰা ৰাজ্য আৰু মায়ং ৰাজ্যৰ বহু অলিখিত ইতিহাস ।
Published : May 8, 2026 at 5:00 PM IST
লাহৰীঘাট: মৰিগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৭ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত উত্তৰ পশ্চিম দিশে অৱস্থিত বঘৰা পাহাৰৰ বুকুত আছে কইনা কন্দা শিল । প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশেৰে ভৰা পৰ্যটনৰ এক অন্যতম ঠাই এই বঘৰা পাহাৰ । মুখ বাগৰি অহা কাহিনী অনুসৰি এয়া এক অভিশপ্ত শিলাখণ্ড । এই কইনা কন্দা শিলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আজিৰ পৰা ৫/৬ শ বছৰৰ পূৰ্বৰ তিৱাসকলৰ গোভা ৰাজ্যৰ ভিতৰুৱা বঘৰা ৰাজ্য আৰু মায়ং ৰাজ্যৰ বহু অলিখিত ইতিহাস ।
লোককথা অনুসৰি এই ৰাজ্যসমূহত একালত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণ আৰু উপদ্ৰৱ চলিছিল । বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ প্ৰায়ে ৰজাৰ নিৰ্দেশত প্ৰজাসকলে হাতত ধনু-কাঁড় লৈ হাতী খেলিছিল । এই পাহাৰৰ সৈতে জড়িত আছে এক প্ৰেম কাহিনীও ৷
প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক হৰেন্দ্ৰ বৰাই ই টিভি ভাৰতক কয়, ‘‘কইনা কন্দা শিল বঘৰা পাহাৰৰ অংশ ৷ এই শিল সন্দৰ্ভত বহুতো মুখৰোচক কাহিনী আছে ৷ পুৰণি যিসকল লোক আছে সেইসকলৰ আঁত ধৰিহে মই কথাখিনি ক’ব পাৰিম ৷ তিৱাসকলৰ ছাগ্ৰা মিছৱা উৎসৱত বঘৰা ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰী বৃন্দাবনী আৰু মায়ং ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰৰ প্ৰথম দেখাদেখি হয় ৷ তাৰ পিছৰ পৰাই দুয়োৰে মাজত প্ৰেম আৰু ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইছিল । ছাগ্ৰা মিছৱা উৎসৱৰ নৃত্য-গীতত নাচোনৰ লয়লাসৰ মাজতে দুচকুৰ ভাষাৰে দুয়ো দুয়োকে যেন বহু কথাই কৈ পেলাইছিল ।’’
‘‘প্ৰেম কাহিনীৰ বিষয়টো জনাজাত হৈ পৰাত বঘৰা ৰাজ্যৰ ৰজা দেৱসিংহ আৰু মায়ং ৰাজ্যৰ ৰজা জ্যোতি সিংহই আলচ কৰি ব’হাগ মাহতে বিয়াৰ দিন ঠিক কৰিলে । দুয়োখন ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা বিয়াখনক লৈ প্ৰজাৰ মনত আনন্দই নধৰা হৈছিল । বিয়া হ’ল, দৰা কইনাসহ বৰযাত্ৰীৰ দল দৰাৰ ঘৰলৈ আগবাঢ়িল ৷ তেতিয়া আজিৰ দৰে বাট-পথ নাছিল ৷ সেয়ে হাবি কাটি বাট উলিয়াই তেওঁলোক আগবাঢ়িল ৷ কিন্তু বাটতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা-বৰষুণ আৰম্ভ হ’ল । বৰযাত্ৰীসকলে উপায় নাপায় দৰা-কইনাৰ সৈতে শিলৰ গুহাত সোমাই আশ্ৰয় লয় ।’’ বৰাই লগতে ব্যাখা কৰে ৷
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘সেই বৰষুণৰ মাজতে আৰম্ভ হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি । পাহাৰৰ শিল বাগৰি আহি এসময়ত গুহাৰ ভিতৰত আশ্ৰয় লৈ থকা দৰা-কইনাসহ বৰযাত্ৰীসকলক হেঁচা মাৰি ধৰে । বঘৰা পাহাৰৰ পৰা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিত বাগৰি অহা বৃহৎ শিলাখণ্ডই হেঁচা মাৰি ধৰাত দৰা-কইনা সকলোৰে গুহাৰ ভিতৰতে মৃত্যু ঘটে । এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে দুয়োখন ৰাজ্যতে কান্দোনৰ ৰোল উঠে ।’’
কিংবদন্তি অনুসৰি পাহাৰৰ ওচৰতে বসবাস কৰা স্থানীয় লোকসকলে তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতি শনিবাৰ আৰু মংগলবাৰে নিজম ৰাতি বঘৰা পাহাৰৰ সেই শিলাখণ্ডৰ পৰা ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰীৰ কৰুণ বিননি শুনিবলৈ পাইছিল । ফলত স্থানীয় বাসিন্দাসকলে ঠাইখনক অভিশপ্ত অলৌকিক ঠাইৰূপে জ্ঞান কৰি নাম দিলে ‘কইনা কন্দা শিল’ ।
এসময়ত নতুনকৈ বিয়াত বহিবলগীয়া কইনাই বিয়াৰ আগদিনা গৈ এই শিলাখণ্ডৰ ওচৰত তামোল-পাণ যাঁচি সেৱা জনাই আহিছিল । এই পৰম্পৰা বহু দিন চলি আহিছিল যদিও পিছত হঠাৎ এই পৰম্পৰা নাইকীয়া হৈ পৰে । এই শিলাখণ্ডত আছে বহু কেইটা বিশেষ আকৃতিৰ শিল ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল কইনা শিল, হাতী শিল দবা শিল, দোলা শিল আৰু কাঁহ শিল । এয়া হৈছে বঘৰা পাহাৰৰ কইনা কন্দা শিলৰ ৰহস্যময় কিংবদন্তি ।
এই শিলাখণ্ডটোৰ পৰা কেতিয়াবা বিশেষ সময়ত বা কিছুমান পৰিস্থিতিত মহিলাই কন্দাৰ দৰে শব্দ ভাহি আহে । এই ঘটনাক লৈ বহুতো লোককথা আছে ৷ কিছুমানে কয় যে সেই কান্দোনৰ শব্দ অতীতৰ দুখজনক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত ৷ আনহাতে, কিছুমানে ইয়াক অলৌকিক শক্তিৰ ফল বুলি বিশ্বাস কৰে । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালে, এনেধৰণৰ শব্দ প্ৰাকৃতিক কাৰণত হ’ব পাৰে- যেনে শিলৰ ভিতৰত পানীৰ গতি, বায়ুৰ চাপ বা তাপমানৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা শব্দ ।
কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতি আৰু লোকবিশ্বাসত এই শিলাখণ্ডটোৱে এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে আৰু মানুহৰ কৌতূহল বৰ্তাই ৰাখিছে । ইপিনে এই কইনা কন্দা শিলাখণ্ডৰ ওচৰত এটি মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই কইনা কন্দা শিলাখণ্ডৰ এখন যুৱ কমিটীও গঠন কৰিছে । এই কমিটীয়ে কইনা কন্দা শিলাখণ্ডটো চৌপাশ পৰিস্কাৰ কৰি ৰাখে ৷ যাতে পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহিব পাৰে । এই এলেকাটোৰ উন্নয়ৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ৷
লগতে পঢ়ক: আনত নহয়, স্ব-ভূমিত কৰ্ম কৰি বজাৰ দখলৰ দিশত অগ্ৰসৰ এজন উদ্যমী যুৱক