মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰুতলিপিত কাম কৰি আছে আদিত্য খাকলাৰীয়ে: অভিযোগ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰুতলিপিত কাম কৰি আছে আদিত্য খাকলাৰীয়ে: অভিযোগ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ
চৰকাৰে এই এজেণ্টজনৰ মুখ বন্ধ নকৰিলে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । মৰাণত বিজেপি চৰকাৰ, আদিত্য খাকলাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ কোচ ৰাজবংশী সংগঠন ।
Published : October 22, 2025 at 8:46 PM IST
মৰাণ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনজাতিকৰণৰ দাবীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দল-সংগঠনে । চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনসমূহ ।
শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ লাভ কৰা নাই বুলি দাবী কৰি অতি সোনকালেই জনজাতিকৰণ কৰাৰ বাবে অসম বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে ট্ৰাইবেল সংঘৰ নেতা আদিত্য খাকলাৰীয়ে জনজাতিকৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাত জাঙুৰ খাই উঠিছে জনজাতিকৰণৰ দাবীত আন্দোলন কৰি থকা জনগোষ্ঠীকেইটাৰ সংগঠনসমূহ ।
বুধবাৰে মৰাণত কোচ ৰাজবংশীৰ দুটাকৈ সংগঠন কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ নেতৃত্বই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি ট্ৰাইবেল সংঘৰ নেতা আদিত্য খাকলাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হোৱাৰ লগতে এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰুতলিপিত আদিত্য খাকলাৰীয়ে কাম কৰি আছে
সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক পাৰ্থজ্যোতি বড়াই কয়, "টাইবেল সংঘৰ নেতা আদিত্য খাকলাৰীয়ে কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে আন জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণত বিৰোধিতা কৰিছে । এই বিৰোধিতাৰ কাৰণ বুজিব পৰা নাই । যেতিয়াই অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণৰ বাবে দাবী তোলে তেতিয়াই চৰকাৰে এই আদিত্য খাকলাৰী নামৰ এই এজেণ্টজনক আগবঢ়াই দিয়ে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো আদিত্য খাকলাৰীয়ে চৰকাৰৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰুতলিপিত আদিত্য খাকলাৰীয়ে এই কাম কৰি আছে । আমি আদিত্য খাকলাৰীৰ পৰা জনজাতিকৰণ বিচৰা নাই । পূৰ্বে যিসকলে জনজাতিকৰণ লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোচ ৰাজবংশী বা আন জনগোষ্ঠীসমূহে বিৰোধিতা কৰা নাছিল । কিন্তু যেতিয়াই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো প্ৰাসংগিক হৈ উঠে তেতিয়াই এই এজেণ্টজনক চৰকাৰে আগবঢ়াই দিয়ে ।"
চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কোচ ৰাজবংশী ৰাইজৰ মাজত বিভাজন ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে
কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয়, "আমি অসম চৰকাৰৰ মুৰব্বীজনক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ কোচ ৰাজবংশীসকল সজাগ আৰু সচেতন হৈছে । ইয়াৰ প্ৰতিফলন বিটিচি নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পাইছে । '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি স্থিতি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম । এতিয়া চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কোচ ৰাজবংশী ৰাইজৰ মাজত বিভাজন ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । কিন্তু আমাৰ সংগ্ৰাম চলি থাকিব । কোচ ৰাজবংশীসকলে জন্মস্বত্ব অধিকাৰ লাভ কৰিব লাগিব ।"
চৰকাৰে এই এজেণ্টজনৰ মুখ বন্ধ নকৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ
কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক পাৰ্থজ্যোতি বড়াই লগতে কয়, "২০১৪ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ আহি কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে আনসকলক জনজাতিকৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি নিৰ্বাচনী ইস্তহাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল । কিন্তু পাছত জনজাতিৰকৰণৰ বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিলে বিজেপি চৰকাৰে । আমি কোচ ৰাজবংশীসকল সংযম হৈ আছোঁ, কিন্তু এই সংযমৰ বাট বৰ বেছি দিনলৈ নাথাকিব । চৰকাৰে আদিত্য খাকলাৰীৰ দৰে এই এজেণ্টজনৰ মুখ বন্ধ নকৰিলে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই যিকোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।"
৯ নৱেম্বৰ তাৰিখে বঙাইগাঁৱত বৃহৎ গণ সমাবেশ
তেওঁ পুনৰ কয়, "কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আৰু কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ উদ্যোগত অহা ৯ নৱেম্বৰ তাৰিখে বঙাইগাঁৱত বৃহৎ গণ সমাবেশৰ আয়োজন কৰা হৈছে । তাত ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । গণ সমাবেশত এক লাখ লোক সমবেত হ'ব । ইয়াৰ পৰবৰ্তী সময়ত উজনি অসমত কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব ।"