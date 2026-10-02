আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত... জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : October 2, 2026 at 4:50 AM IST
মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷ আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷
বৃষ ৰাশি : আপুনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱা কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ ভ্রমণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : প্ৰেম সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি : দিন ভাল আৰু সফল ! আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷
কন্যা ৰাশি : আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্রিয় দিন হʼব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ আশাৰ আৰু আনন্দৰ দিন হʼব ৷
তুলা ৰাশি : কৰ্ম-ব্যৱসায়ত আজি মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়িক কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ আশাৰ আৰু আনন্দৰ দিন হʼব ৷
ধনু ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি : আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷