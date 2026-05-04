কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকা হ’ব লাগিব সাৱধান, ভাগ্যই কাক লগ দিব ? জানি লওক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : May 4, 2026 at 5:52 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিয়ক । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰিব । ব্যৱসায়ৰ লক্ষ্যত সফল হ'ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৱান হ'ব । কৰ্মক্ষেত্ৰত অধিক ব্যস্ত হ'ব পাৰে । আৰ্থিক স্থিতি অনিশ্চিত হ'ব পাৰে । খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । সন্ধিয়ালৈ সকলো অশান্তি দূৰ হ'ব । বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দেৰে সময় পাৰ কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজি কিছু বিশ্ৰাম লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰক । যিকোনো শুভ কামত কোনো পলম নকৰাকৈ আগবাঢ়ক । সফলতা পাব । বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ সুযোগ পাব । পৰিয়ালৰ লগত যাত্রা কৰাৰ সুযোগ পাব । দিনটো আনন্দপূৰ্ণ হ'ব ।
- মিথুন ৰাশি : স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক । কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । সপ্তাহৰ আৰম্ভণি আৰু অন্তত স্বাস্থ্য ভালে থাকিব । বাহিৰত আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা ভাল । নাৰীসকলৰ বাবে দিনটো শুভ । সম্পত্তি লাভৰ যোগ আছে । কৰ্মস্থলীত প্ৰশংসা লাভ কৰিব । বন্ধু-বৰ্গৰ সৈতে দিনটো কটোৱাৰ সুযোগ পাব । কৰ্ম জীৱনত সফলতা আহিব । এই দিনটোত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে সফল হ'ব ।
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভালে যাব । নিজৰ চিন্তাধাৰাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰক । অন্যথা দিনটো বেয়া হৈ পৰিব । স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক । খাদ্য-খানাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া উচিত ।
- সিংহ ৰাশি : আজি অলপ সাৱধান হৈ থাকক । ভাবি-চিন্তি যিকোনো কাম কৰিব আৰু আপোনাৰ আঁৰত কি হৈ আছে সেই সম্পৰ্কেও সজাগ থাকিব । মাতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব পাৰে । আপুনি কথা কোৱাৰ সময়তো সাৱধান হ'ব অন্যথা তৰ্ক-বিতৰ্ক হ'ব পাৰে । সেয়ে যিমান সোনকালে সম্ভৱ এই সমস্যাটোৰ সমাধান উলিয়াই লওঁক । কাগজপত্ৰৰ কাম আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকক । যিকোনো এটা ভুল সিদ্ধান্তই আপোনাৰ ভাগ্যত প্ৰভাৱ পেলাব ।
- কন্যা ৰাশি : সুস্থ থকাৰ লগে লগে মনটোও ভালে থাকিব । যিয়ে আপোনাক গোটেই দিন উৎসাহিত কৰি ৰাখিব । আপুনি আজি কামকাজ ভালকৈ কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ সুযোগ পাব । তেওঁলোকেও আপোনাক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাব । আধ্যাত্মিকতাৰ দিশতো আপোনাৰ জ্ঞানে স্বীকৃতি পাব ।
- তুলা ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰ্গ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ'ব । বিশ্ৰাম ল'ব পাৰে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব । লক্ষ্যত উপনীত হ'ব । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । সন্ধিয়ালৈ দিনটো ভাল হ'ব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে উৎসাহিত হৈ থাকিব । আপোনাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ থাকিব । আপুনি পুৰণি বন্ধুক লগ পাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব । আজি ছুটীৰ পৰিকল্পনা কৰি ভালপোৱা স্থানলৈ ঘূৰিবলৈ যাব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্যৰ উদয় হ'ব । ধন-সম্পত্তি লাভৰ লগতে অধিক উপাৰ্জন কৰিব । জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হ'ব । জ্যেষ্ঠৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব । আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভালে যাব ।
- মকৰ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব কিন্তু সফল হ'ব । আজি ভাগ্য উদয় হ'ব । ধন-সম্পত্তি লাভৰ যোগ আছে ।
- কুম্ভ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব । আপুনি দিনটোত প্ৰায় সফল হ'ব । পৰচৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থাকক । টকা-পইচা জমা কৰক । আপুনি যুক্তি আৰু চিন্তাধাৰাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । ধন লাভৰ যোগ আছে । মানসিক চিন্তা আহিব পাৰে । সন্ধিয়া সকলো অশান্তি দূৰ হ'ব । বন্ধু-বৰ্গৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ সুযোগ পাব ।
- মীন ৰাশি : আপুনি যুক্তি আৰু চিন্তাধাৰাৰ সৈতে যুঁজিব লাগিব । আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপনৰ ধৰণ সৰল কৰিব পাৰে । আপোনাৰ আজি কাৰোৰে সৈতে কথা পতাৰ ইচ্ছা নাযাব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ'ব । বিবাহত যোগ আছে । বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো শুভ ।