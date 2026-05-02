জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আজি আপোনাৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব...
ৰাশিফল অনুসৰি আজি আপুনি কি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব । জানি লওক ইটিভি ভাৰত অসমৰ ৰাশিফলত...।
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আজি আপোনাৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব... (ETV Bharat)
Published : May 2, 2026 at 7:35 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখক । খং বা ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । শান্ত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক । দিনটো বেয়া নহয় যদিও ব্যৱসায়ত সাৱধান হ'ব । নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক নিশ্চয় সফল হ'ব । আজি সঠিক মানসিক চিন্তাৰ যোগেদি সফল হ'ব পাৰিব । সহজতে আপুনি হতাশ নহ'ব । কৰ্ম বা ব্যৱসায়ত সফলতা আহিব । ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ।
- মিথুন ৰাশি : চিন্তা বাঢ়িব পাৰে । কর্মত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । এই ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলে পেটৰ ৰোগত ভুগিব পাৰে । মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা আহিব পাৰে । নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিবা । ব্যৱসায়ত সফল হ'ব ।
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো বেয়া নহয় যদিও কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল । এলেহুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে যিয়ে কৰ্মত প্ৰভাৱ পেলাব । মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা আহিব পাৰে ।
- সিংহ ৰাশি : শৰীৰিক আৰু পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাৰ দিনটো শুভ ৷ ভাগ্য উদয়ৰ দিন । ভাতৃ-ভগ্নীৰ আৰু প্ৰেয়সীৰ লগত সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰক । প্ৰিয়জনৰ লগত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে । ভাতৃ-ভগ্নীৰ পৰা বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ কৰিব । কৰ্মত সফল হ'ব । সংগীৰ সৈতে নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ সঠিক সময় । কলাৰ লগত জড়িত লোকৰ বাবে উত্তম সময় ৷ আপুনি আপোনাৰ সুপ্ত প্ৰতিভাক বিকাশ কৰাৰ সুযোগ পাব ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভালে যাব । স্বাস্থ্য আৰু প্ৰেমৰ দিশত ভাল । দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ'ব । পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী হ'ব ।
- তুলা ৰাশি : শিল্পী, লেখকৰ বাবে দিনটো ভাল । লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব । নতুন শিক্ষা অধ্যয়নৰ ইচ্ছা যাব পাৰে । দিনটো ভালে যাব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব ৷ কিন্তু আপুনি মন কৰিব আপোনাৰ খৰচ ভাল কামত ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই । ভ্ৰমণ, বিলাসিতা আৰু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ বাঢ়িব ৷ কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰে আজি লগ নিদিব ৷ ফলত আপুনি সম্পূৰ্ণ আনন্দ উপভোগ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ব ৷ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগা থাকিলে কিছু দিন ৰৈ দিয়ক ৷ পৰিয়াল বা প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ কোনো ঘনিষ্ঠৰ ব্যৱহাৰত আপোনাৰ খং উঠিব পাৰে ৷ সাৱধানে চলিব অন্যথা বিপদত পৰিব পাৰে ৷ সামাজিকভাৱেও অপদস্থ হ'ব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত সম্পর্ক ভালে যাব । বিবাহিত লোকৰ বাবে এই দিনটো ভাল । যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হ'ব পাৰে । কামৰ পৰা বিৰতি লৈ কিছু আৰাম কৰিব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : কঠিন দিন হ'ব পাৰে । কর্মস্থলীত শান্ত হৈ থাকিব । পেছাদাৰী কৰ্মত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব, লক্ষ্য উপনীত হ'ব । আবেলিলৈ ভাল খবৰ পাব পাৰে ।
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভালে যাব । অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব । এলেহুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে । মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা আহিব পাৰে । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক গৈ থকা ভাল ।
- মীন ৰাশি : অনৈতিক কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে । কথা কওতে সাৱধান হ'ব । খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখক । আপোনাৰ স্বাস্থ্যক লৈ সাৱধান হওক । অবৈধ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত নহ'ব । ঔষধ ক্ৰয়ৰ নামত খৰচ বাঢ়িব । আপুনি অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে । নেতিবাচক চিন্তাই আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । এইবোৰ মনলৈ আহিবলৈ নিদিব । আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ ওপৰত শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাসে আপোনাক সঠিক দিশত লৈ যাব ।