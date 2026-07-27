জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে সোমবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ কেনে যাব ?
এইকেইটা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকল সাৱধান হোৱা উচিত । কি কৰিব কি নকৰিব ?
Published : July 27, 2026 at 4:06 AM IST
মেঘ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে আশাব্যঞ্জক নহয় । দিনটো ভাগৰুৱা, কাম কৰিবলৈ মন নোযোৱা আৰু অস্থিৰতাৰ মাজেদি অতিবাহিত হ'ব । আপোনাৰ বিৰক্তি ভাৱক লৈ সাৱধান হ’ব লাগিব । সৰু-সুৰা কথাক লৈ মূৰ ঘমাব নালাগে । ঘৰতেই হওক বা কৰ্মক্ষেত্ৰতেই হওক, কাকো আঘাত দিয়া কথা নক’ব । এনে কৰিলে পিছলৈ আপোনাৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । আপুনি আজি ধৰ্মীয় কাম-কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
বৃষ ৰাশি: দিনৰ শেষ ভাগলৈ আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব । কৰ্মক্ষেত্ৰত উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা কামৰ হেঁচা আপোনাৰ ওপৰত পৰিব ৷ আশা কৰি থকা ফল পাওতে পলম হ'ব । আজিৰ দিনটো ভ্ৰমন শুভ নহ'ব ৷ এলাহ ভাৱে আপোনাক কাম কৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব ৷ আনৰ পৰা আপুনি অসুবিধা নাপায় । গতিকে শান্ত হৈ কাম কৰক ৷ খোৱা- বোৱাত গুৰুত্ব দিব লাগিব । নতুন একো আৰম্ভ নকৰিব ৷ ধ্যান কৰি মনক স্থিৰ কৰক ।
মিথুন ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ভালদৰে অতিবাহিত হ'ব । বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ সৈতে সাক্ষাৎ হ’ব । বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আনন্দদায়ক ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব । নতুন কাপোৰ কিনিব পাৰে । আজি প্ৰেমত শুভ । আপোনাৰ শাৰীৰিক সুস্থতা, সামাজিক সন্মান আৰু খ্যাতি বহু দূৰলৈ বিয়পি পৰিব । দিনটোত ভগবানৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব ।
ককৰ্ট ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ভাল। ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্তিপূৰ্ণ আৰু উত্তম । আজি যি কামেই কৰিব, তাতেই আপুনি খ্যাতি অৰ্জন কৰিব । শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকিব । পৰিয়ালৰ সৈতে আনন্দৰে সময় অতিবাহিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ফলদায়ক । আজি আপুনি প্ৰতিপক্ষৰ পৰাও সমীহ লাভ কৰিব ।
সিংহ ৰাশি : শিল্পীসকলৰ বাবে আদিৰ দিনটো মংগল । দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল'ব পাৰিব । আপোনাৰ কর্মত দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে । এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল লাভ হʼব ।
কন্যা ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে প্ৰত্য়াহ্বান হ'ব পাৰে । শাৰীৰিক-মানসিকভাৱে হতাশা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ সৈতে মনোমালিন্য় হ'ব পাৰে । পৰিয়ালক কোনো সদস্য়ৰ সৈতে অধিক তৰ্ক-বিতৰ্ক নকৰিব । মাতৃৰ অসুখ হ’ব পাৰে । আপুনি স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ মনোযোগ দিব ।
তুলা ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ওচৰতে কোনো ঠাইলৈ যাত্রা হʼব পাৰে । বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে।
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি আনৰ পৰা সু-পৰামৰ্শ লাভ কৰিব । বিবাহ আৰু সংযোগত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কত ভাল হʼব । বিবাহিত লোকৰ বাবে ভাল দিন । বিবাহিত আৰু অবিবাহিতৰ বাবে দিন ভাল । মনটো ৰোমাঞ্চিত হৈ থাকিব । নতুন ব্যৱসায়ক কথা মনলৈ আহিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ।
ধনু ৰাশি : আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি দিনটো অতিবাহিত হ'ব । আৰ্থিক লাভ নিশ্চিত। দিনটো সতেজ অনুভৱ কৰিব । সৰু-সুৰা সুখকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে । আজি আপুনি ঘনিষ্ঠ আৰু প্ৰিয়জনৰ সৈতে মধুৰ সময় কটাব । কোনো আনন্দদায়ক আৰু শুভ অনুষ্ঠানৰ নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে । সন্মান আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ প্ৰবল যোগ আছে।
মকৰ ৰাশি: আজি আপুনি ধৰ্মীয় কামত বেছি মন দিব ৷ তাৰবাবে কিছু ব্য়য় কৰিব লগা হ'ব ৷ আইনি বিষয়ৰ কামত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন ৷ দুৰ্ঘটনা আৰু অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰা আঁতৰত থাকক ৷
কুম্ভ ৰাশি:আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মংগলজনক ৷ ব্যবসায়ত বহু উন্নতি হ'ব ৷ পুৰণি বন্ধু লগ পাব আৰু নতুন বন্ধুৰ সৈতে সংযোগ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সুন্দৰ সময় ৷ বিবাহৰ বাবে প্ৰস্থাব দিব বিচাৰিছে যদি আজি উত্তম দিন ।
মীন ৰাশি : আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে । আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব|আপোনাৰ আজি ভাগ-বতৰা কৰিব ইচ্ছা নহʼব|প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব । বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব । বিবাহিত বাবে শুভদিন ।
লগতে পঢ়ক:আগন্তুক সপ্তাহটো আপোনাৰ কেনে যাব; কোন জাতক-জাতিকাৰ বাবে এই সপ্তাহটোৱে সফলতাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব ?