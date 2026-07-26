জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে দেওবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ কেনে যাব ?
এইকেইটা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকল সাৱধান হোৱা উচিত । কি কৰিব কি নকৰিব ?
দেওবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ কেনে যাব ? (ETV Bharat)
Published : July 26, 2026 at 5:33 AM IST
- মেষ ৰাশি : ভালদৰে চিন্তা-চৰ্চা কৰিহে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওক । অবৈধ বা অনৈতিক কামৰ পৰা আঁতৰি থাকক । কৰ্মস্থলীত পৰিৱেশ কিছু অনুপযুক্ত যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে । আপোনাৰ সিদ্ধান্তক জ্যেষ্ঠসকলে সমৰ্থন নকৰিবও পাৰে । কাৰ্যালয়ৰ কোনো কামত বিলম্ব হ'ব পাৰে । গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । সন্তানৰ সৈতে মতবিৰোধ হ'ব পাৰে । অৱশ্যে সোনকালেই সমাধান হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । সৰু আঘাতে ডাঙৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । সেয়ে সচেতন হৈ থাকক । যিকোনো স্থানত আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, পেটৰ সমস্যা হ'ব পাৰে ।
- বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি আহিব পাৰে । দৈনন্দিত জীৱন যাপনৰ পদ্ধতি কিছু সৰল কৰক । আপোনাৰ আজি কাৰোৰে সৈতে কথা পাতিবলৈ মন নাযাব পাৰে । অৱশ্যে প্ৰেমত শুভ । বিবাহ বা পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কত শুভ । বিবাহিতসকলৰ বাবেও আজিৰ দিনতো শুভ ।
- মিথুন ৰাশি : আজিৰ দিনটো শাৰীৰিক আৰু আৰ্থিক দিশত ভাল । বন্ধু বা প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । কৰ্মস্থলীতো কোনো সমস্যা নাথাকিব । ইতিবাচক চিন্তাই সকলো দিশতে সফলতা আনিব পাৰে । সহকৰ্মীসকলেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব । ঘৰুৱা দিশতো ভাল ।
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো শুভ । অৱশ্যে পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে । সেয়ে বাহিৰত খোৱা পৰিহাৰ কৰক । পুৱা কিছু অশান্তি থাকিব যদিও দুপৰীয়ালৈ মানসিক আৰু শাৰীৰিক দিশত উন্নতি হোৱা দেখা যাব । কৰ্মস্থলীত সকলোৰে সহায় পাব । দিনটোৰ শেষলৈ আপুনি কোনো অসম্পূৰ্ণ কাম সমাপ্ত কৰিব পাৰিব ।
- সিংহ ৰাশি : মানসিক অস্থিৰতা, অসুস্থতা আৰু সম্পৰ্কত অস্থিৰতাৰ বিৰুদ্ধে নিজকে সুৰক্ষিত ৰাখক । ইতিবাচক চিন্তা কৰক, স্বাস্থ্য সংক্ৰান্তীয় সমস্যাত জটিলতা এৰাই চলক আৰু আপোনাৰ আক্ৰমণাত্মক চৰিত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক । খৰচ প্ৰতি সাৱধান হওক । বিনিয়োগত লোকচান হ'ব পাৰে । তথাপিও ভৱিষ্যতৰ বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰা বাবে উত্তম দিন । বৌদ্ধিক যুক্তি আৰু আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভণিতে গ্ৰহ আপোনাৰ পক্ষত থকা দেখা গৈছে । প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি লাভান্বিতও হ'ব । অৱশ্যে পিছবেলালৈ আপুনি অলপ সতৰ্ক হোৱা উচিত । শাৰীৰিক আৰু মানসিক অশান্তিত ভুগিব পাৰে । সম্পৰ্কীয় কোনো লোকৰ সৈতে বিবাদ হ'ব পাৰে । সেয়ে সংযম হৈ থাকক । মাতৃৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই আমনি কৰিব পাৰে । পানীৰ পৰা আঁতৰি থকা ভাল ।
- তুলা ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভণি বহুত ভাল নহ'বও পাৰে । দুপৰীয়াৰ পিছত সকলো ঠিক হ'ব । শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব । উদ্বেগ আৰু নেতিবাচক চিন্তাই আমনি কৰিব পাৰে । যোগাসন বা ধ্যানৰ জৰিয়তে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে । আক্ৰমণাত্মক চৰিত্ৰই আপোনাক বিপদত পেলাব পাৰে । সন্ধিয়ালৈ ঘৰত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব । আপুনি নতুন পৰিকল্পনা আৰু কামৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে । আপোনাৰ শত্ৰু পৰাজিত হ'ব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো ভাল-বেয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব । কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাত পৰিব পাৰে । কামত মনোযোগ দিয়ক । কোনো নতুন পৰিকল্পনা নকৰাই ভাল ।
- ধনু ৰাশি : দিনটো বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব যদিও সন্ধিয়ালৈ উন্নত হ'ব । দ্ৰুতগতিত গাড়ী নচলাব । দুৰ্ঘটনাৰ যোগ আছে । যিকোনো অস্ত্ৰোপচাৰৰ পৰাও আঁতৰি থাকক । বিনোদনত ব্যয় বৃদ্ধি হ'ব । ধৈৰ্য্য ধৰিব লাগিব । বিতৰ্ক আৰু জটিলতা সৃষ্টিৰ পৰা আতঁৰি থাকক । ঘৰৰ পৰিৱেশ কিছু প্ৰতিকূল থাকিব যদিও দুপৰীয়াৰ পিছত ভালৰ দিশলৈ আহিব । স্বাস্থ্যৰো উন্নতি হ'ব । ব্যক্তিগত দিশত ভাল ।
- মকৰ ৰাশি : পেছাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো ভাল । ঘৰৰ পৰিৱেশে দুপৰীয়ালৈকে আপোনাক আনন্দিত কৰি ৰাখিব । অৱশ্যে তাৰ পিছত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে । যিকোনো কথা কওতে সাৱধান হ'ব নহ'লে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বিবাদত লিপ্ত হ'ব পাৰে । সাৱধানে খৰচ কৰক । আপোনাৰ সন্মান হানি কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
- কুম্ভ ৰাশি : সকলো দিশতেই ফলদায়ক পৰিণাম লাভ কৰিব । পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি আৰু প্ৰশংসাৰ সম্ভাৱনা আছে । স্বাস্থ্যৰ দিশতো ভাল । বন্ধু আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত বনভোজ বা প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা উত্তম হ'ব । গাৰ্হস্থ্য দিশত ভাল । সন্তানৰ সফলতাত আনন্দিত হ'ব ।
- মীন ৰাশি : লিখা-মেলা বা বৌদ্ধিক আলোচনা আদিত সৃষ্টিশীল আৰু বিশেষণাত্মক কামৰ বাবে এটা উত্তম দিন । যদি আপুনি ইতিমধ্যে কিবা পৰিকল্পনা কৰি থৈছে তাক ব্যৱহাৰৰ উচিত সময় । হাতত লোৱা যিকোনো কামতে সফলতা লাভ কৰিব । আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা আছে । শাৰীৰিক অৱনতি ঘটিব পাৰে । কিন্তু ঘৰুৱা পৰিৱেশে আপোনাক আনন্দিত কৰি ৰাখিব । বিদেশত বাস কৰা আত্মীয়ৰ পৰা ভাল খবৰ অহাৰ আশা আছে ।