আজি এইকেইটা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ দিনটো যথেষ্ট ভাল, জানক ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে কেনেদৰে পাৰ হ'ব আপোনাৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : May 17, 2026 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ পুৰণি ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ বাবে মন যাব । কৰ্মত প্ৰভাৱ পৰিব । ধন জমা কৰাৰ চেষ্টা কৰক । সাৱধানে খৰচ কৰক ।
- বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি আপোনাৰ যুক্তিৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰক । ভাগ্যৰ সৈতেও যুঁজিব লাগিব । আপোনাৰ দিনটো খেলিমেলিকৈ যাব পাৰে কিন্তু নিৰ্ভয়ে কৰ্মত মনোযোগ দিব । গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত ভালদৰে চিন্তা কৰক । আপোনাৰ হয়তো ভুল হ'ব পাৰে ।
- মিথুন ৰাশি : যিকোনো ভাল কাম আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ কৰক, সফলতা আহিব । তাৰ বাবে আপুনি কৰ্মত মনোযোগ দিবলগীয়া হ'ব । আপুনি এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাত উপনীত হ'বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক । লক্ষ্যত উপনীত হৈ আপুনি আনন্দ লাভ কৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য উদয় হ'ব । অৰ্থ উপাৰ্জন যোগ আছে । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হ'ব । আনৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব । আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভালে যাব ।
- সিংহ ৰাশি : আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমৰ অভিনয় কৰাটো উচিত নহয় । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পৰিব । সেয়ে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰক । প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিয়ক ।
- কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি অচিনাকি লোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক । আপুনি দিনটোত সফলতা লাভ কৰিব । বিদেশী বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ হ'ব । সতৰ্ক হৈ চলক ।
- তুলা ৰাশি : পৰিয়ালৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পর্ক ভালে যাব । ব্যস্ত হৈ থাকিলেও প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মনোযোগ দিয়ক । সন্ধিয়ালৈ আপুনি আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজনৰ সৈতে সময় কটাব পাৰিব । মানসিক আৰু শাৰীৰিক দিশত ভাল ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি আজি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হৈ থাকক । আনৰ দোষ আপোনাৰ ওপৰত জাপি দিব পাৰে । আপোনাক জগৰীয়া কৰা হ'ব পাৰে । পৰচৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকাতো ভাল । তথাপিও আপুনি বহুতকে শিকাব পাৰিব । সফলতাৰ যোগ আছে ।
- ধনু ৰাশি : কৰ্মস্থলীত সাৱধান হৈ থাকক । পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কৰ্ম সম্পাদন কৰাত সহায় হ'ব । কোনো বিবাদ সমাধান কৰাৰ বাবে পুনৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে । কৰ্মত সফলতা পাবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ কেইবামাহমান ধৰি ভাগ্য ভাল নাছিল, যিয়ে ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতে সপোন পূৰণ হ'ব । আপোনাৰ দিন ভাললৈ আহিব । সফলতাৰ যোগ আছে ।
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি কঠিন কামতো সহজতে সফলতা পাব । আপোনাৰ কামে বিভিন্নজনক লগ পোৱাত সহায় কৰিব । আপোনাৰ দুৰ্বলতাক আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ অযথা বাদ-বিবাদ নকৰিব । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মীন ৰাশি : খৰচ বাঢ়িব পাৰে । গতিকে সাৱধানে খৰচ কৰক । দিনটো কিছু সতৰ্ক হৈ থকা উচিত ।