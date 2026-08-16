জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো জানি লওক...
আজিৰ দিনটোত কোনকেইটা ৰাশিৰ জাতক-জাতিকা অধিক সতৰ্ক হৈ থাকিব ? কাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব ? জানক আজিৰ ৰাশিফল ।
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো (ETV Bharat Assam)
Published : August 16, 2026 at 5:04 AM IST
- মেষ ৰাশি : এই ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাই কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল পাব । বন্ধু বা আপোনজনৰ সৈতে ভাল সময় পাৰ কৰাৰ সুযোগ পাব । অৱশ্যে খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে । আজি আপুনি জীৱন যাপনৰ ধৰণ সৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব । প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ভাল ।
- বৃষ ৰাশি : আজি আপুনি নতুন কৰ্মত সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব । আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট ভাল । কেতিয়াবা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । আপোনাৰ ওপৰত গ্ৰহ আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপা থাকিব । ভাগ্যৰ উদয় হ'ব । কর্ম বা ব্যৱসায়ত ভাল ।
- মিথুন ৰাশি : আপুনি নিজকে সলনি নকৰিব । আপুনি বেছি সংবেদনশীল হোৱাৰ বাবে আনে লোৱা সিদ্ধান্তই আপোনাক অসন্তুষ্ট কৰিব । আপোনাৰ মনলৈ অহা নতুন আদৰ্শ আপুনি কৌশলপূৰ্ণভাৱে হাতত ল'ব পাৰে । মাতৃ বা পত্নীৰ সৈতে আপোনাৰ কিছু কথাৰ মতানৈক্য থাকিব পাৰে । ভ্ৰমণ নকৰাই ভাল । কিছু দিন পানীৰ পৰা আঁতৰি থাকক । কিছু কথাই মানসিকভাৱে অশান্তি দিব পাৰে ।
- কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জনৰ যোগ আছে । বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে দিনটো ভাল, আনন্দময় হ'ব । পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্ক ভালে থাকিব । বজাৰ বা কোনো নতুন বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ভাল । সন্তানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক ।
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ দিনটোত কিছু কষ্টকৰ হ'ব । খং-ৰাগৰ বাবে কৰ্ম জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । আনৰ কথা আলোচনা নকৰাই ভাল । শান্ত হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক ।
- কন্যা ৰাশি : এই ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ বাবে দিনটো ভাল বেয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব । আপুনি ভবা আৰু কৰা কামৰ উচিত ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যিয়ে আপোনাক আৰু আপুনি আনক সুখী কৰিব পাৰিব । অৰ্থ লাভৰ দিশত ভাল । কষ্টৰ বাবে সুনাম অৰ্জন কৰিব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিৰ যোগ আছে । শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰতো ভাল । দূৰৰ পৰা ভাল খবৰ পাব । সেই খবৰ ধন সম্পৰ্কীয় হ'ব পাৰে । ভ্ৰমণৰ যোগ আছে আৰু বিবাহৰো যোগ আছে । আপোনজনৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব ।
- তুলা ৰাশি : সকলোৰে বাবে দিনটো একেই নহ'ব । আপুনি নিজৰ যুক্তি আৰু চিন্তাধাৰাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । কৰ্মক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে সুফল পাব । আজি লাভ বা লোকচান নহ'ব । বন্ধুবৰ্গ বা প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভালে যাব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : অধ্যয়নৰ প্ৰভাৱ জীৱনত পৰিব । নতুন কাৰ্যভাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক । দিনটোত সফলতাৰ যোগ আছে । জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল । ব্যক্তিগত জীৱনত সুখ অহাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায়ীসকলে নতুন গ্রাহক লাভ কৰিব । যিকোনো কথাতে হতাশ নহ'ব । চেষ্টা কৰিলে সফলতা আহিব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব । ধৈৰ্য্যশীলসকল লাভৱান হ'ব । আপোনাৰ খং-ৰাগে কৰ্ম জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব । শান্ত হৈ থাকক ।
- মকৰ ৰাশি : বিয়া আৰু নতুন সম্পৰ্ক স্থাপনৰ দিশত দিনটো ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্কতো ভাল । ব্যস্ততা থাকিব । আপুনি নিজৰ যুক্তি আৰু চিন্তাধাৰাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰক । কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ দিন হ'ব ।
- কুম্ভ ৰাশি : ব্যৱসায়ত অধিক মনোযোগ দিয়ক । কর্মক্ষেত্ৰত ব্যস্ত থাকিলে ভাল ফল পাব । আপুনি আপোনাৰ পছন্দৰ কাম বা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল বন্ধু লাভৰ যোগ আছে । ব্যৱসায়ত ভাল ।
- মীন ৰাশি : আপুনি দিনটোত এলেহুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্ক ভালে যাব । আজি আপোনাৰ বাবে প্ৰিয় দিন হ'ব । প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ভাল । নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক সফলতা আহিব । কর্মক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতা আহিব পাৰে । কিন্তু বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কঠিন কাম সহজে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব ।