ETV Bharat / state

১৫ আগষ্ট আৰু ২৬ জানুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ গুৰুত্ব কি? জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন

স্বাধীনতা-গণৰাজ্য় দিৱস, দুয়োটা দিন ভাৰতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন ৷ দুয়োটা দিনৰে গুৰুত্ব বেলেগ বেলেগ, জানো আহক এই দুটা দিন দেশে কিদৰে পালন কৰে...

Independence Day 2026
নীল আকাশত উৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা (File photo- ANI/IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 10:12 AM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 1:07 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ‘‘তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা, নীল আকাশত উৰে, ওপৰে গেৰুৱা মাজত শুকুলা তলত শ্যামল আছে । বগাৰ মাজত অশোক চক্ৰৰ চিত্ৰ জিলিকি ৰয়, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনিৰ কদাপি নহয় ক্ষয়... ৷’’ কবি নৱকান্ত বৰুৱাৰ সৃষ্টিত প্ৰাণ পাই উঠা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সজীৱ ছবি৷

বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশৰে নিজা নিজা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আছে ৷ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন প্ৰতিখন দেশৰে গৌৰৱ আৰু ঐক্যৰ প্ৰতীক । ভাৰতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । বছৰটোৰ বিভিন্ন সময়ৰ লগতে দুটা বিশেষ দিনৰ অনুষ্ঠানত এই পতাকাখন মুকলি আকশত উৰা দেখা যায়, তথাপিও এই দুদিনত ইয়াৰ গুৰুত্ব সম্পূৰ্ণ পৃথক পৃথক হয় ৷ বছৰৰ এই দুটা দিন হ’ল ২৬ জানুৱাৰী অৰ্থাৎ গণৰাজ্য দিৱস আৰু ১৫ আগষ্ট মানে স্বাধীনতা দিৱস ।

এই দুয়োটা দিনতে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সামান্য পাৰ্থক্য দেখা যায় ৷ অনেকে এই দুয়োটা দিনৰ পতাকা উত্তোলনৰ নিয়ম একে বুলি ভাবে, কিন্তু ইয়াৰ মাজত স্পষ্ট সাংবিধানিক আৰু পদ্ধতিগত পাৰ্থক্য আছে ৷ সেয়া কি জানেনে ? বছৰৰ এটা দিনত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন ‘উত্তোলন’ কৰা হয় আৰু আন এটা দিনত ইয়াক ‘উৰুওৱা বা আকাশতে উন্মোচন’ কৰা হয় ।

  • স্বাধীনতা দিৱসত পতাকা উত্তোলনৰ নিয়ম

১৫ আগষ্ট অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত তিনিৰঙী পতাকাখন থকা খুঁটিৰ তল অৰ্থাৎ গুৰিৰ পৰা ওপৰলৈ লাহে লাহে টানি নীল আকাশলৈ তুলি নি পতাকাখন উৰুওৱা হয় ৷ এই সময়ছোৱাত বেণ্ডত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাজি থাকে ৷ এই ব্য়ৱস্থাক ইংৰাজীত Flag Hoisting বুলি অভিহিত কৰা হৈছে আৰু অসমীয়া পতাকা উত্তোলন বুলি কোৱা হয় ।

এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্ট দিনটোতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অৱসান আৰু এক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ কথা সূচনা কৰিছিল । প্ৰতিবছৰে ১৫ আগষ্টৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নতুন দিল্লীৰ ঐতিহাসিক লালকিল্লাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । এই অনুষ্ঠানত বিদেশৰ লগতে দেশৰ অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷

দিল্লীৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য়ত আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এই দিৱস পালন কৰা হয় তথা স্কুল-মহাবিদ্য়ালয়-চৰকাৰী-বেচৰকাৰী কাৰ্য্য়ালয়-আবাসিক এলেকা আদিবোৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ১৫ আগষ্টৰ দিনটোত উত্তোলন কৰা হয় ৷

ৰাজ্য়ৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্য্য়সূচীত মুখ্য়মন্ত্ৰী আৰু অন্য় জিলাৰ কাৰ্য্য়সূচীত অন্য় মন্ত্ৰী-নেতাই পতাকা উত্তোলন কৰে ৷

  • পতাকা উত্তোলনৰ মূল কাৰণ

স্বাধীনতা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অৱসান ঘটাই এক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মপ্ৰকাশ। এয়া কেৱল এটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ আঁৰত গভীৰ ঐতিহাসিক আৰু প্ৰতীকি গুৰুত্ব আছে ।

১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ মাজনিশা যেতিয়া ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, তেতিয়া ব্ৰিটেইনৰ উৰি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা 'ইউনিয়ন জেক' (ব্ৰিটেইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনক Union Jack বুলি কোৱা হয়) খুঁটিৰ পৰা তললৈ নমাই অনা হৈছিল । আৰু তাৰ ঠাইত ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগা পতাকাখন খুঁটিৰ তলৰ পৰা ৰছীৰে টানি ওপৰলৈ তুলি উৰুওৱা হৈছিল । এই ঐতিহাসিক ঘটনাক স্মৰণ কৰিয়েই প্ৰতি বছৰে ১৫ আগষ্টত পতাকাখন তলৰ পৰা ওপৰলৈ তুলি উত্তোলন কৰা হয় ।

পতাকাখন তলৰ পৰা ওপৰলৈ তোলাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এটা নতুন জাতি বা দেশৰ উত্থান, বিকাশ আৰু সামৰ্থৰ প্ৰতীক হিচাপে কাম কৰে । ই বুজায় যে শতিকাজোৰা দাসত্ব আৰু ঔপনিৱেশিক শাসনৰ অৱসান ঘটাই ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ বুকুত এক আত্মগৌৰৱী আৰু স্বাধীন শক্তি ।

ভাৰতৰ স্বাধীনতাক বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ দেশৰ হেজাৰ হেজাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে আত্মত্যাগ কৰিছিল । স্বাধীনতা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰি তেওঁলোকৰ সেই বীৰত্ব, ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমক সৰ্বোচ্চ সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয় ।

ত্ৰিৰংগা পতাকাখন দেশৰ বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম, ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ লোকসকলৰ মাজত থকা ঐক্যৰ প্ৰতীক । ইয়াক উত্তোলন কৰাৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ই দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰাৰ বাবে নিজৰ সংকল্প পুনৰ দোহাৰে ।

  • পতাকা উৰুওৱা বা উন্মোচনৰ মূল কাৰণ

পতাকা এখন আকাশত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উন্মোচন কৰাৰ অৰ্থ হ’ল পতাকাখন ইতিমধ্যে খুঁটাটোৰ ওপৰতে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত থাকে গতিকে গণৰাজ্য় দিৱসত সেইখন কেৱল উন্মোচনহে কৰা হয় । দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত প্ৰতিবছৰে ২৬ জানুৱাৰী অৰ্থাৎ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত পতাকাখন আকাশত মুকলি বা উৰুওৱা হয়

  • গণৰাজ্য দিৱসত পতাকা উন্মোচন কৰাৰ মূল কাৰণ

গণৰাজ্য দিৱস অৰ্থাৎ ২৬ জানুৱাৰীৰ দিনা পতাকাখন মুকলি বা উন্মোচন কৰা হয়, যাক ইংৰাজীত Flag Unfurling বুলি কোৱা হয় ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ দৰে গণৰাজ্য দিৱসত পতাকাখন তলৰ পৰা ওপৰলৈ টানি তুলি নধৰে । যিহেতু ভাৰত ইতিমধ্যে এখন স্বাধীন দেশ, সেয়ে পতাকাখন খুঁটিৰ একেবাৰে ওপৰ অংশত ফুলৰ পাপৰিৰ সৈতে বান্ধি থোৱা থাকে । দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গণৰাজ্য়ৰ দিৱসৰ দিনটোত কেৱল ৰচী টানি পতাকাখন মেলি দিয়ে ৷

১৯৪৭ চনত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, কিন্তু ১৯৪৯ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই সম্পূৰ্ণভাৱে একক সাৰ্বভৌম আৰু গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।

১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল যদিও ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীতহে দেশৰ নিজা সংবিধান কাৰ্যকৰী হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে দেশখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পুৰণি নিয়ম (Government of India Act 1935) অনুসৰি চলি আছিল । ২৬ জানুৱাৰীত ভাৰতে ব্ৰিটিছ ৰাজতন্ত্ৰৰ সৈতে সকলো সম্পৰ্ক ছেদ কৰি এজন নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ অধীনত পূৰ্ণ গণৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি উঠে ৷ সেয়ে গণৰাজ্য দিৱসত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ ৰাজ্য়বোৰত ৰাজ্য়পালে নিয়ম পালন কৰে ৷

সাংবিধানিক নিয়ম অনুসৰি, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ’ল দেশৰ মুৰব্বী । যিহেতু ২৬ জানুৱাৰী হ’ল দেশৰ সংবিধান আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা উদযাপনৰ দিন, সেয়েহে এই বিশেষ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী নাগৰিক অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উন্মোচন কৰে ।

১৯৩০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰী তাৰিখে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ৰবি নদীৰ (উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰত আৰু পূব পাকিস্তানৰ মাজেৰে বৈ যোৱা এখন আন্তঃসীমান্ত নদী) পাৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 'পূৰ্ণ স্বৰাজ'ৰ দাবী উত্থাপন কৰি ত্ৰিৰংগা পতাকা উৰুৱাইছিল । সেই ঐতিহাসিক দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈকে ১৯৫০ চনৰ ২৬ জানুৱাৰী তাৰিখে সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে এই দিনটোত পতাকা উন্মোচন কৰা হয় ।

ইটিভি ভাৰতৰ সম্পাদনা কক্ষৰ পৰা প্ৰীতি ৰেখা তামুলীৰ প্ৰতিবেদন ৷

লগতে পঢ়ক : ঢকুৱাখনাত সংৰক্ষিত হৈ আছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এখন বিশেষ পতাকা

লগতে পঢ়ক : ৰাজ্য়ত চাহিদা হ্ৰাস পোৱা নাই খাদী পতাকাৰ, বহিঃৰাজ্য়লৈও প্ৰেৰণ

লগতে পঢ়ক : ৩৫ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাত কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলী

লগতে পঢ়ক : মেঘালয়ৰ বুকুত ১৫০ ফুট উচ্চতাত উৰিল ত্ৰিৰংগা

Last Updated : August 14, 2026 at 1:07 PM IST

TAGGED:

পতাকা উত্তোলনৰ মূল কাৰণ
পতাকা উন্মোচনৰ মূল কাৰণ
ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা
নীল আকাশত নাচিছে ত্ৰিৰংগা
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.