ETV Bharat / state

চাংঘৰে কিদৰে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে নৈপৰীয়াৰ ? পৰম্পৰাক বাদ দিও চাংঘৰৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি ?

বানপানীৰ সময়ত চাংঘৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান ? নৈপৰীয়া ৰাইজক চাংঘৰে বানপানীৰ সময়ত কেনেদৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে ? জানো আহক...

Traditional Chang ghar
চাংঘৰ নৈপৰীয়াৰ বাবে কিদৰে আশীৰ্বাদ ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 6:59 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কৰবী দলে

জোনাই: শেহতীয়াকৈ উজনি অসমৰ বান বিভীষিকাই ৰাজ্যবাসীক ত্ৰস্তমান কৰি তুলিলে । অসমৰ ভৌগোলিক গঠন এটা প্ৰাকৃতিক পুখুৰীৰ দৰে । চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু মাজত বিভিন্ন নদী উপত্যকা । গতিকে অসমত বান সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাটো যথেষ্ট প্ৰত্যহ্বানমূলক । উজনিৰ তিনি জিলাৰ বহু অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰৰ মুধচৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ এই সময়ছোৱাত চৰ্চালৈ আহিছে অসমৰ মিচিং আৰু দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ চাংঘৰ ।

অসমৰ মিচিং আৰু দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ বসতিপ্ৰধান অঞ্চলত প্ৰায়ে চাংঘৰ দেখা পোৱা যায় ৷ দুয়োটা জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আৰু স্বাভিমানৰ এক অন্যতম প্ৰতীক চাংঘৰ ৷ মিচিং আৰু দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ওখকৈ সজা চাংঘৰতেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে ৷ ভৈয়ামত থকা মিচিং, দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ উপৰিও পাহাৰত বসবাস কৰা টানি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও চাংঘৰ সাজে ৷

চাংঘৰ নৈপৰীয়াৰ বাবে কিদৰে আশীৰ্বাদ ? (ETV Bharat)

এই চাংঘৰসমূহত বসবাস কৰাৰ বহু সুবিধা আছে ৷ হিংস্ৰ জীৱ-জন্তু, পোক-পৰুৱাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উপৰিও বানৰ সময়ত চাংঘৰত থকা লোকসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে ৷ বিশেষ শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা চাংঘৰসমূহ সাধাৰণ বানত কেতিয়াও ডুব নাযায় ৷ মহাপ্ৰলয় হ’লেও আংশিকহে ডুব যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে চাংঘৰবোৰ ৷

বাঁহ, কাঠ বা পকী খুঁটাৰে প্ৰায় পাঁচফুট ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় একোটা চাংঘৰ ৷ চাংঘৰৰ মজিয়াৰ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয়, যাৰ ফলত বতাহ চলাচলত সুবিধা হয় আৰু ই ঘৰটোৰ ভিতৰত স্বাস্থ্যকৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰে ৷

Chang ghar
চাংঘৰ এক সুৰক্ষিত আশ্ৰয়স্থল (ETV Bharat)

বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে চাংঘৰে

বানপানীৰ সময়ত মিচিং আৰু দেউৰী সকলৰ থলুৱা চাংঘৰত সুৰক্ষা লুকাই আছে বুলি বহুলোকে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰ্চা কৰি আছে । বৰ্তমান সময়ত চাংঘৰ কেৱল এটা পৰম্পৰা নহয়, বৰঞ্চ এক উন্নত জল-গতিশীল তথা বিজ্ঞানসন্মত নক্সা ।

Chang ghar
বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰে চাংঘৰে (ETV Bharat)

চাংঘৰৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে জোনাই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ ৰাজেশ্বৰ পেগু কয়, ‘‘মহাপ্ৰলয়ৰ কথা ক’বলৈ নাযাওঁ, চাংঘৰে বানপানীৰ সময়ত বহুখিনি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । বানপানীৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰক্ষা পাবৰ বাবে চাংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাটো অত্যন্ত সুবিধাজনক আৰু উত্তম । চাংঘৰে বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰাই নহয়, পানী বৈ যোৱাতো সুবিধা কৰে । ওখ খুঁটাৰ ওপৰত থকা ঘৰৰ তলৰ খালী অংশই পানীৰ সোঁতক কোনো বাধা নিদিয়াকৈ পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়ে । ইয়াৰ ফলত পানীৰ প্ৰবল হেঁচাতো ঘৰ ভাঙি পৰাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে । ইয়াৰ এক উদাহৰণ জোনাইৰ নৈপৰীয়া অৰুণ চাপৰি মধুপুৰ অঞ্চল । বাট-পথ, কৃষিভূমি, পোহনীয়া জীৱ-জন্তু আদিৰ বানত বহু ক্ষতি সাধন হৈছে যদিও চাংঘৰত থকা বহু বানাক্ৰান্ত জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।’’

চাংঘৰৰ নিৰ্মাণ শৈলী

চাংঘৰ কেনেকৈ সজা হয় ? এই সন্দৰ্ভত ড৹ পেগুৱে কয়, ‘‘মিচিং আৰু দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আৰু স্বাভিমানৰ এক অন্যতম প্ৰতীক হৈছে চাংঘৰ । মাটিৰ পৰা ওখকৈ বাঁহ, কাঠ আৰু খেৰ বা টিনপাত ব্যৱহাৰ কৰি সজা এয়া এক বিশেষ ধৰণৰ ঘৰ । অসমত মিচিং আৰু দেউৰী আদি জনজাতিৰ লোকসকলৰ মাজত এই ঘৰ সজাৰ পৰম্পৰা অতি প্ৰাচীনকালৰ পৰাই চলি আহিছে ।’’ চাংঘৰত তলত পাঁচটা আৰু ওপৰত পাঁচটা তৰপ দি নিৰ্মাণ কৰা হয় বুলিও তেওঁ জনায় ৷

‘‘বাৰিষা বানপানী আৰু বন্য জন্তুৰ আক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষিত থাকিবলৈ এই ঘৰবোৰ মাটিত পোনপটীয়াকৈ নাপাতি মাটিৰ ওপৰত কেইটামান মজবুত খুঁটা পুতি বা ৰড চিমেণ্টৰ সহায়ত পকা খুঁটাৰ ওপৰত সজা হয় ৷ বাঁহ বা কাঠৰেৰে চাংঘৰৰ মজিয়া বনোৱা হয় । চাংঘৰসমূহ প্ৰায় ৫ ফুট ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় যাৰ ফলত বন্য জীৱ জন্তুৰ পৰা সুৰক্ষিত হোৱাৰ লগতে বাৰিষা বানপানী আহিলেও ঘৰৰ ভিতৰলৈ পানী সোমাব নোৱাৰে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

এক স্বাস্থ্যকৰ বাসস্থান চাংঘৰ

চাংঘৰ মানুহৰ স্বাস্থ্য কাৰণেও উপকাৰী বুলি উল্লেখ কৰে ড৹ ৰাজেশ্বৰ পেগুৱে ৷ কিয়নো চাংঘৰত মুকলিভাৱে বতাহ আহ-যাহ কৰিব পাৰে । ‘‘মহাপ্ৰলয় হ’লে কথাটো সুকীয়া কিন্তু স্বাভাৱিক বানপানীৰ পৰা ১০০ শতাংশ নিজকে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে চাংঘৰত থকা মানুহে । সেইকাৰণে চাংঘৰ আমাৰ সংস্কৃতিৰ অংশ হোৱাৰ লগতে আমাক আত্মৰক্ষা কৰাৰো সুবিধা প্ৰদান কৰে । আমাৰ চাংঘৰ বিজ্ঞানসন্মত, সেয়েহে নিজৰ সংস্কৃতি বজাই ৰখাৰ উপৰিও আমাৰ মিচিং দেউৰী মানুহে নগৰ-চহৰতো চাংঘৰ সাজি থাকে ।’’ তেওঁ কয় ৷

পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা চলি অহা এক পৰম্পৰা

অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা সমাজকৰ্মী দত্তৰাম দলেয়ে কয়, ‘‘পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰাই তানি জনগোষ্ঠী লোকসকলে বনৰীয়া জীৱ-জন্তু, পোক-পৰুৱাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পাহাৰে-ভৈয়ামে চাংঘৰ সাজি বসবাস কৰি আহিছে । অসমৰ মাটি সেমেকা গতিকে অসমতো মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে নিজৰ পৰম্পৰাগত চাংঘৰ সাজি থাকিবলৈ লয় ।’’

ইংৰাজেও পোষকতা কৰিছিল চাংঘৰৰ

Chang ghar
জোনাইৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ চাংঘৰ (ETV Bharat)

দত্তৰাম দলেয়ে কয় যে ব্ৰিটিছসকলে তেতিয়াই জানিছিল, অসমৰ মাটি সেমেকা আৰু বিভিন্ন নদ-নদীৰ ভৰা ৷ গতিকে বানপানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ তেওঁলোকেও চাংঘৰৰ দৰে বাংলো সাজিছিল । আজিলৈকে তেওঁলোকৰ স্মৃতি সজীৱ হৈ আছে । মিচিং আৰু দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল যিহেতু নৈপৰীয়া, গতিকে বানপানীৰ সৈতে মোকামিলা কৰিবলৈ চাংঘৰ সাজি বসবাস কৰে । বানপানী হ’লেও চাংঘৰৰ বিশেষ অনিষ্ট নকৰে ৷ স্বাভাৱিক বানপানী চাংঘৰৰ তলেদি বৈ যায় ।

Chang ghar
চাংঘৰ মিচিং আৰু দেউৰীসকলৰ এক পৰিচয় (ETV Bharat)

অতীতলৈ মনত পেলাই দলেই কয়, ‘‘১৯৬২ চনত মাজুলীত বিৰাট ডাঙৰ বান হৈছিল ৷ সেই বানত প্ৰায় ৫ আৰু ৬ ফুট ওখ চাংঘৰৰ মজিয়া ডুব গৈছিল যদিও তাৰ ওপৰতে কেৰাহীত জুই জ্বলাই খাদ্য বনাই খাইছিলোঁ । তেতিয়াৰ দিনত আজিৰ দৰে নিউজ বা ছ’চিয়েল মিডিয়া নাছিল আৰু আমি চৰকাৰৰ পৰা সাহায্যও পোৱা নাছিলোঁ । তেনেকৈ আমি চাঙৰ ওপৰতে আন এখন চাং সাজি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ ।’’

তেওঁ শেষত কয় যে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বাবে চাংঘৰ যথেষ্ট সুবিধাজনক ৷ এয়া কেৱল মিচিং বা দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ বুলি নহয়, নৈপৰীয়া সকলো ৰাইজে নিজৰ জীৱন সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা বাবে চংঘৰ সাজি বসবাস কৰিব পাৰে ।

সম্পাদনা কক্ষত ৰাজ শইকীয়াৰ সহযোগত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়কঃ

বিশ্ব হস্তী দিৱসত উদ্বেগজনক তথ্য : ৬ বছৰত ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতত ৬৬৯ লোকৰ মৃত্যু

TAGGED:

মিচিং জনগোষ্ঠী
দেউৰী জনগোষ্ঠী
চাংঘৰ
ASSAM FLOODS
TRADITIONAL CHANG GHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.