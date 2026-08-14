স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰত্যাহ্বান, বিদ্ৰোহীৰ আতংক আৰু এটা প্ৰজন্মৰ মনত ৰৈ যোৱা অপূৰ্ণ আশা
স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন এক প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ আছিল ঊনবিংশ আৰু কুৰি শতিকাৰ অসমত ৷ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আতংকই স্বাধীনতাৰ মাদকতা লোৱাৰ পৰা বঞ্ছিত কৰিলে এটা প্ৰজন্মক ৷
Published : August 14, 2026 at 11:58 AM IST
ৰাজ শইকীয়া
অসমীয়াৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ অৰ্থ কি, সেয়া স্কুল-কলেজত শিকোৱা নহয় ৷ এটি শিশুৱে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈ যিবোৰ পৰিঘটনাৰ মাজেৰে অতিক্ৰম কৰে, সেইবোৰ কাৰকে শিশুটিক ডাঙৰ হোৱালৈ স্বাধীনতাৰ পৰিভাষাৰ শিক্ষা দিয়ে ৷ একবিংশ শতিকাৰ শিশুবোৰ, যি এতিয়া কৈশোৰ বা যুৱ তেওঁলোকৰ সৈতে বিংশ শতিকাৰ শিশুৰ, যি এতিয়া প্ৰৌঢ় অলেখ পাৰ্থক্য় আছে ৷ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনে সেই বিষয়টোত আলোকপাত কৰিছে ৷
ইংৰাজ শাসনৰ শিকলি ছিঙি ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত স্বতন্ত্ৰতা লাভ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই । সমগ্ৰ দেশতে এই দিনটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন তথা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনেৰে আৰম্ভ হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠান । লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে । লগতে অনুষ্ঠিত হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পেৰেড, সেনাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন আদি ।
দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো উলহ-মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । বৰ্তমান স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ যি ধাৰা, সেই ধাৰাই সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ এক স্পষ্ট প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰে । কিয়নো আজিৰ পৰা কিছুবছৰ আগলৈকে অসমত মুক্তভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ পৰিৱেশ নাছিল বুলিয়েই ক’ব পাৰি ৷ এতিয়াৰ শিশুৰ বাবে এই কথাবোৰ হয়তো সাধুকথা যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু সেই সময়ছোৱা যিসকলে পাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব কিদৰে এক শংকাৰ মাজত স্বাধীনতাৰ মাদকতা হেৰাই গৈছিল নব্বৈ দশকৰ সংকপূৰ্ণকালত ৷
বৰ্তমান সময়ত যিদৰে প্ৰতিটো অঞ্চলতে চৰকাৰৰ উদ্যোগত ‘হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা’ যাত্ৰা কৰা হয় বা বিদ্যালয়সমূহত স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেল-ধেমালি আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয়, কিছুবছৰ আগলৈকে এই ছবিখন বেলেগ আছিল ৷ স্বাধীনতা দিৱস বা গণৰাজ্য দিৱস মানেই অসমত যেন এক স্বঘোষিত বন্ধ আৰু আতংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল ৷ দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ ক্ষণত এই প্ৰতিবেদনৰ যোগেদি আমি আপোনালোকক লৈ যাব খুজিছোঁ ৯০ দশক তথা কুৰি শতিকাৰ অসমৰ দিনবোৰৰ মাজলৈ । যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱস অসমবাসীৰ বাবে আছিল এটা ভয়ৰ দিন ।
বিদ্ৰোহৰ হাতোঁৰাত বন্দী স্বাধীনতাৰ মাদকতা
ঠিক আশী দশকৰ পৰা অসমত বিদ্ৰোহী আন্দোলনে মূৰ দাঙি উঠে । সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম চমুকৈ (আলফা), বড়ো লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ্ছ (BLT), নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অৱ বড়োলেণ্ড (NDFB), ডি এইচ ডি, ব্লেক উইড’, কে এল এন এল এফ, আদি বিভিন্ন সংগঠনে নিজা নিজা দাবীৰে অসমত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰে ৷ তাৰ লগে লগে ৰক্তপাতৰ এক ভয়াৰ্ত পৰিৱেশে অসমক আৱৰি ধৰে ৷
১৯৭৯ চনত স্বাধীন তথা সাৰ্বভৌম অসমৰ দাবীৰে গঠন হয় সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম (আলফা) । পৃথক বড়ো ৰাজ্যৰ দাবীৰে ১৯৮৬ চনত এন ডি এফ বি আৰু ১৯৯৬ চনত বিএলটিয়েও বড়োভূমিত মূৰ দাঙি উঠে ৷ তাৰ বাহিৰেও কাৰ্বিভূমিত কে এল এন এল এফৰ লগতে আন কেবাটাও সংগঠনৰ জন্ম হয় ৷ তেতিয়াৰ উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ জিলা আৰু বৰ্তমান ডিমা হাছাওত পৃথক ‘ডিমাৰাজি’ ৰাজ্যৰ দাবীৰে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰে ডিমা হালাম ডাওগাহ (DHD) নামৰ সংগঠনটোৱে ৷ ১৯৯০ চনত গঠন হোৱা ডিমাচা নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি ফ’ৰ্চ নামৰ সংগঠনটো পাছলৈ জনাজাত হয় ডি এইচ ডি হিচাপে ৷
এই সংগঠনসমূহে নিজৰ দাবী পূৰণৰ বাবে চৰকাৰক হেঁচা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰে সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ ৷ বহু নিৰীহৰ তেজৰ ফাঁকুৰে হাত ৰাঙলী কৰিছিল এই সংগঠনসমূহে ৷ ঠিক সেই আশী-নব্বৈ দশকৰ পৰাই এই সংগঠনবোৰে স্বাধীনতা দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱস বৰ্জনৰ বাবে হুংকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল ৷ এতিয়া বাকীবোৰ সংগঠন মূলসূঁতিলৈ ঘূৰি আহিল যদিও আলফা(স্বাধীন) নিজৰ দাবীত অটল আছে ৷ এই বছৰো তেওঁলোকে স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ আহ্বান জনাইছে ৷
বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ ভয়ত সেই সময়ছোৱাত অসমত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন এক প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হৈ পৰিছিল ৷ কিয়নো স্বাধীনতা দিৱস বা গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ সময়ত বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আক্ৰমণৰ ভয়, বিস্ফোৰণৰ শংকাই মানুহক ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছিল ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰায় বন্ধসদৃশ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল এই দুয়োটা দিনত ৷ স্কুল-কলেজ, দোকান-পোহাৰ, চৰকাৰী বাছ আদি সকলো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল ৷
ধেমাজিৰ বিস্ফোৰণ
সেই সময়ত আলফা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘাত তুংগত আছিল ৷ তাৰ মাজতেই স্বাধীনতা দিৱসৰ এক কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ধেমাজিত সংঘটিত হৈছিল দশকটোৰ অন্যতম এক বীভৎস ঘটনা ৷ ২০০৪ চনৰ ১৫ আগষ্ট, পুৱা ৯.৩০ বজাত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলনৰ সময়তেই সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ । পেৰেডস্থলীলৈ অহাৰ পথত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণত নিহত হয় শিশু আৰু মহিলাসহ ১৮ গৰাকী নিৰীহ ।
এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত আলফা জড়িত থকা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও তাৎক্ষণিকভাৱে সংগঠনটোৱে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাছিল ৷ পিছত ২০০৯ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই এই ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে । ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ ঘটাই আলফাৰ বৈপ্লৱিক ইতিহাসত এক মচিব নোৱৰা কলংক সানে ৷
৯০ৰ দশকৰ বিদ্যালয়ত নাছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ উচাহ
সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহীৰ আতংকই ত্ৰস্তমান কৰি ৰখা অসমত ৯০ৰ দশকত বিদ্যালয়সমূহত আজিৰ দৰে স্বাধীনতা দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ পৰিৱেশ নাছিল ৷ অনুষ্টূপীয়াকৈ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানশিক্ষক আৰু আন শিক্ষকসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছিল প্ৰায়সমূহ বিদ্যালয়ত ৷ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে যাতে বিদ্ৰোহীৰ হিংসাৰ বলি হ’বলগীয়া নহয়, সেই ভয় আছিল সকলোৰে মনত ৷ তেতিয়াৰ সময়ত বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এতিয়াৰ দৰে মুক্তভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাছিল ৷ লাভ কৰা নাছিল স্বাধীনতা দিৱসৰ মাদকতা ৷
এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতে সেই সময়ত বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি তেওঁলোকৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ তেওঁলোকে সকলোৱেই সেই সময়ছোৱাত অসমৰ মূৰৰ ওপৰত বলি থকা বিপ্লৱৰ বতাহজাকৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰা দেখা যায় ৷
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তথা বৰ্তমান অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈও সেই সময়ত এজন ছাত্ৰ আছিল ৷ তেওঁ এই বিষয়ে নিজৰ মত ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘এক স্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ আছিল সেই সময়ত ৷ মানুহে মুক্তভাৱে ওলাই যাব পৰা নাছিল ৷ স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ বাবে দিয়া হুংকাৰৰ বাবে তেতিয়াৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্বাধীনতা দিৱসৰ মাদকতা ল’ব পৰা নাছিল ৷ দেশৰ স্বাধীনতাৰ চৰ্চা সন্দৰ্ভত মানুহৰ মনত এটা ভয় আছিল ৷ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অৰ্থ, দেশৰ হকে ত্যাগ, গণতন্ত্ৰৰ শক্তি, মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ যি অৱদান সেই সম্পৰ্কে মানুহৰ মনত ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিছিল যদিও মুক্তভাৱে প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক শংকা আছিল ৷’’
‘‘পৰিৱেশটো বেলেগ আছিল, কিন্তু মানুহৰ মনত স্বাধীনতাৰ চেতনা তেতিয়াও আছিল ৷ সেই সময়ত স্বাধীনতাৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলেও এতিয়া তেওঁলোকে সেই সুযোগ লাভ কৰিছে ৷ কিন্তু তাৰ লগতে এটা কথা ক’ব লাগিব, স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলেই নহ’ব, ইয়াক মুক্তভাৱে অনুসৰণ কৰাৰ পৰিৱেশ গঢ় দিব লাগিব ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ যি লক্ষ্য আৰু আদৰ্শ আছিল সেয়া আগুৱাই নিব লাগিব ৷ কেৱল উদযাপনৰ নামত বজাৰমুখী উৎসৱ কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
একেদৰে যুৱ লেখিকা তথা ‘বৰ্ষাসিক্ত বি বৰুৱা’ গ্ৰন্থখনৰ ৰচয়িতা ডিম্পল শৰ্মাই নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘বৰ্তমান সময়ত স্বাধীনতা দিৱসে দেশৰ চৌদিশে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে । এয়া কেৱল এটা নিয়মমাফিক চৰকাৰী কাৰ্যসূচী হৈ থকা নাই, ই প্ৰতিগৰাকী দেশবাসীৰ স্বাভিমান, আবেগ আৰু একতাৰ এক মহোৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । প্ৰতিজন নাগৰিকে জাতীয় পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আজি বুকুত এক গভীৰ দেশপ্ৰেম আৰু অনাবিল গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে ।’’
‘‘শৈশৱৰ সেই বিশেষ দিনবোৰৰ কথা আজিও মনত সজীৱ হৈ আছে । ৰাতিপুৱাই নতুন সাজ-পোছাক পিন্ধি উৎফুল্লিত মনেৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ যি আনন্দ আছিল, সেয়া ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰা অসম্ভৱ । বিদ্যালয়ৰ বাকৰিত প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে যেতিয়া গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল, সমগ্ৰ চৌহদ জয়ধ্বনিৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈ পৰিছিল । কিন্তু তাৰ পিছত মাজৰ সময়খিনিত যেন ভাৰতৰ এই আনন্দময় পৰিৱেশৰ ওপৰত ক'লা ছাঁ পৰিছিল । সেই সময়ছোৱাত স্বাধীনতা দিৱস বুলিলে উলহ-মালহৰ পৰিৱৰ্তে এক শংকা আৰু অঘোষিত নিস্তব্ধতাই সমগ্ৰ অঞ্চল আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছিল । ৰাস্তা-ঘাট জনশূন্য হৈ পৰিছিল, মানুহৰ মনত হৰ্ষ-উল্লাসৰ পৰিৱৰ্তে ভয় আৰু সংশয়ে ঠাই লৈছিল । স্বাধীনতা দিৱসৰ যি প্ৰকৃত আনন্দ আৰু স্বতঃস্ফূৰ্ততা, সেয়া যেন কিছু সময়ৰ বাবে গ্ৰাস হৈ পৰিছিল ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
ডিম্পল শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘ধুমুহাৰ পিছত যিদৰে আকাশ ফৰকাল হয়, ঠিক তেনেকৈয়ে সময়ৰ চকা ঘূৰিল । শংকা আৰু ভীতিৰ আন্ধাৰ আঁতৰি আজি সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত পুনৰ এক মুক্ত, শান্তিপূৰ্ণ আৰু সুস্থ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি হৈছে । আজিৰ দিনত প্ৰতিজন নাগৰিকে কোনো ভয়-সংকোচ নোহোৱাকৈ এই পবিত্ৰ দিনটোলৈ আগ্ৰহেৰে বাট চায় । আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলোৱে ওলাই আহি জাতীয় পতাকা উৰুৱাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । এনে এক ভয়মুক্ত আৰু সুস্থ পৰিৱেশত সকলোৱে একত্ৰিত হৈ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পৰাটোৱেই আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিজয় ।’’
সমাজ সচেতন ব্যক্তি তথা ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ বিজয়কৃষ্ণ চেতিয়াই ইটিভি ভাৰতৰ আগত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত নব্বৈ দশকত থকা শংকাৰ বিষয়ে ব্যক্তি কৰি কয়, ‘‘সেইসময়ত মানুহবোৰে ভয় আৰু শংকাৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছিল ৷ আমিও স্কুল-কলেজত স্বাধীনতা দিৱসলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ বা ঘৰৰ পৰাও বাধা দিছিল ৷ কাৰণ মনত এটা ভয় আছিল ৷ সশস্ত্ৰ সংগঠনবোৰে বন্ধৰ আহ্বান দিয়াৰ ফলত মানুহ ওলাই যাবলৈও চিন্তিত হৈছিল ৷ তাৰ মাজতো অৱশ্যে আমাৰ শিক্ষকসকলে দায়িত্ব পালন কৰি পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈছিল ৷ মনত দেশৰ প্ৰতি দায়ৱদ্ধতা থকাসকলে সেই আতংকৰ মাজতো অৱশ্যে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ৷’’
‘‘বৰ্তমান সময়ত স্বাধীনতা দিৱস উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় যদিও স্বাধীনতাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ অনুধাৱন কৰিব পাৰিব লাগিব ৷ দেশৰ প্ৰতিজন মানুহে নিজকে স্বাধীন বুলি ভাবিব পাৰিব লাগিব ৷ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বক উপলব্ধি কৰিব পৰাকৈ এক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷’’ তেওঁ আৰু কয় ৷
স্বাভাৱিকতেই নব্বৈ দশকৰ সেই সময়ছোৱাতকৈ বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ বহু পৰিমাণে সলনি হ’ল ৷ এতিয়াও বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফা (স্বাঃ)ই স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জনৰ বাবে দাবী জনায় যদিও মানুহে মুক্তভাৱে ওলাই আহিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে ৷ বিদ্যালয়সমূহতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা, অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত কৰি স্বাধীনাত দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ আজিৰ শিশুক স্বাধীনতাৰ মহত্ব, গুৰুত্ব আদি বুজাবলৈ আয়োজন কৰা হয় বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানৰ ৷ বোৱতী সময়ে অসমত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত থকা শংকাৰ কলীয়া ডাৱৰ দূৰ কৰি মুক্তভাৱে ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগ পতাকা উৰুওৱাৰ এক পৰিৱেশ আনি দিছে ৷
লগতে পঢ়ক: খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি; বীৰাংগনাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী