অসমৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ ঐতিহাসিক নভংগা সত্ৰলৈ এভূমুকি...

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 9:51 AM IST

মৰিগাঁও : মৰিগাঁও জিলাৰ ন-ভঙা (নভংগা) অঞ্চলত অৱস্থিত ন-ভঙা সত্ৰ বা সন্ত আশ্ৰম অসমৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ । ১৮৭০ চনত সন্ত সত্যানন্দ দেৱ তথা চমুকৈ সন্ত দেৱ হিচাপে পৰিচিত এগৰাকী সাধুৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই আশ্ৰমখন ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একশৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই আশ্ৰমখনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এই আশ্ৰমখনত থকা পৌৰাণিক শিলালিপি আৰু শিলৰ মূৰ্তিসমূহে অন্য এক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে । মৰিগাঁও জিলাৰ এটি অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল এই নভংগা গাঁও, য'ত জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালে বাস কৰে ।

মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক নভংগা সত্ৰ আশ্ৰম আৰু ইয়াৰ ইতিবৃত্তি

ঐতিহাসিক পটভূমি

ন-ভঙা সত্ৰৰ উৎপত্তিৰ সৈতে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ এক নিদৰ্শন জড়িত হৈ আছে । এই অঞ্চলটো ঐতিহাসিকভাৱে ধৰ্মীয় পুনৰ জাগৰনৰ থলী হিচাপে পৰিচিত । বিশেষকৈ জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ চৰ্চা আৰু সমন্বয়ৰ বাবে এই আশ্ৰমে কাম কৰি আহিছে ।

মৰিগাঁও জিলাৰ তিৱা আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত এই আশ্ৰমৰ প্ৰভাৱ অত্যন্ত গভীৰ । ই বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰী ডাল সুদৃঢ় কৰি ৰাখিছে ।

ঐতিহাসিক নভংগা সত্ৰৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

ন-ভঙা সন্ত আশ্ৰমত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান পালন কৰা হয় । এই স্থানত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ তিথি অত্যন্ত ভক্তি ভাবেৰে পালন কৰা হয় ।

কেৱল আধ্যাত্মিকতাই নহয়, সামাজিক সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এই আশ্ৰমৰ ভূমিকা অতুলনীয় । সমাজৰ ডেকা-গাভৰুসকলক আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ লগতে এই আশ্ৰমতে নৈতিক চৰিত্ৰ গঠনৰ শিক্ষাও দিয়া হয় । আনহাতে জাতি-ভেদ পাহৰি সকলোৱে একেলগে নামঘৰত বহি প্ৰাৰ্থনা কৰাটো এই আশ্ৰমৰ এক ডাঙৰ আদৰ্শ ।

মৰিগাঁও চহৰৰ পৰা অলপ দূৰত অৱস্থিত এই আশ্ৰমখনলৈ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুচল । স্থানীয় লোকৰ সহায়ত বা ব্যক্তিগত বাহনেৰে সহজে ইয়ালৈ যাব পাৰি । মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু শান্ত পৰিৱেশৰ মাজত থকা এই আশ্ৰমখনে দৰ্শনাৰ্থীৰ মনলৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনে ।

স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ, অসম চৰকাৰৰ যি পুৰাতত্ত্ব বিভাগ আছে এই বিভাগটোৰ অৱহেলাৰ বাবে এই আশ্ৰমখন আজিলৈ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে পিছপৰি আছে । বিভাগৰ ফালৰ পৰা যদি উন্নত প্ৰযুক্তিৰে এই আশ্ৰম খন সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ই এক জিলাখনৰ পৰ্যটন স্থলীত পৰিণত হ'ব ৷

নভংগা সত্ৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় এজন লোকে কয়, ‘‘এই সত্ৰখন বহু পুৰণি ৷ ইয়াত তাহানিৰ বহু সমল আছে ৷ কিন্তু সংৰক্ষণৰ অভাৱত পৰিত্যক্ত হৈ আছে ৷ যদিহে এই সত্ৰখন ভালদৰে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে তেন্তে অতিতৰ বহু সমল আকৌ জী উঠিব ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই সত্ৰখনৰ চাৰিৰেও উদং ৷ যদিহে বিভাগৰ ফালৰ পৰা চাৰিসীমাত পকী দেৱাল বান্ধি দিয়ে, তেন্তে বহু ক্ষেত্ৰতে লাভ হ’ব ৷’’

