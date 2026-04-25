প্ৰকৃতিৰ লাৱণ্যময়ী ৰূপে মুগ্ধ কৰা এইখন অসমৰে ৪০০ বছৰীয়া পুৰণি এখন গাঁঁও

প্ৰকৃতিৰ লাৱণ্যময়ী ৰূপে মুগ্ধ কৰা এইখন অসমৰে ৪০০ বছৰীয়া পুৰণি এখন গাঁঁও
ডিমা হাছাও জিলাৰ এখন প্ৰাচীন গাঁও- চেমখৰ । আন গাঁৱতকৈ কিহত পৃথক এই গাঁওখন ?
Published : April 25, 2026 at 5:37 PM IST
বিপ্লৱ দেব
হাফলং : কি যে অপৰূপ সৌন্দৰ্য ! স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ নকৰিলে এই গাঁওখনৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা অনুমানেই কৰিব নোৱাৰি ৷ মৃদু বতাহ, কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ আৰু প্ৰকৃতিৰ লাৱণ্যময়ী ৰূপে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে প্ৰতিজন লোককে ৷
আমি উল্লেখ কৰা প্ৰকৃতিৰ লাৱণ্যময়ী গাঁওখন অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা পূৰ্বৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা আৰু বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাও জিলাত আছে ৷ আজিও আধুনিকতাৰ গ্ৰাসত নপৰা এই গাঁওখনৰ নাম চেমখৰ ৷ নামটো শুনি হয়তো আপোনাৰো চিনাকী যেন অনুমান হৈছে নিশ্চয় ৷ মাইবং ৰে’ল ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ আৰু জিলা সদৰ হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় ৮২ কিলোমিটাৰ নিলগত ই অৱস্থিত ৷
- চেমখৰ গাঁৱৰ বিৱৰণ :
প্ৰায় ৪০০ বছৰীয়া প্ৰাচীন এই গাঁওখন ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ চেমছাসকলে বাস কৰে ৷ অতীজতে এই চেমখৰ গাঁওখন এখনেই আছিল ৷ কিন্তু লাহে লাহে এই চেমখৰ গাঁও বৰ্তমান ছয়খন গাঁৱলৈ বিভক্ত হৈ পৰিছে ৷ কছাৰী ৰজাৰ ৰাজত্বকালত এই গাঁওখন অতি পুৰণি গাঁও হিচাবে বিবেচিত ৷
আন গাঁৱতকৈ কিছু পৃথক এই গাঁওখন ৷ আগতে এই গাঁৱৰ মানুহে বাহিৰৰ কোনো লোকক গাঁৱত সোমাবলৈ দিয়া নাছিল ৷ আনকি গাঁৱৰ মানুহে বাহিৰৰ পৰা কোনো সামগ্ৰীও গাঁৱলৈ অনা নাছিল ৷ বহিঃজগতৰ পৰা একেবাৰে পৃথক আছিল এই চেমখৰ গাঁৱৰ ৰাইজ ৷ সম্ভৱতঃ সেইবাবেই আজিও আধুনিকতাৰ পৰশ পোৱা নাই এই গাঁওখনে ৷
আধুনিকতাৰ এই যুগত চেমখৰ গাঁৱত আজিও নাই পৰ্যাপ্ত সুবিধা ৷ নাই বিজুলিবাতি, নাই চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে হাস্পতাল ৷ অতীতৰ দৰে আজিও এই চেমখৰ গাঁওবাসীয়ে পুৰণি ৰীতি-নীতিকে সামৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে ৷
- চেমখৰ গাঁৱৰ উৎপত্তি :
অসমৰ অন্যতম পাহৰিয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ চেমখৰ গাঁওখন হৈছে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ চেমছাসকলৰ এক প্ৰাচীন বসতিস্থল ৷ যাৰ নাম 'ছেম' (নিমখ) আৰু 'ডেখোৰ' (কুঁৱা)ৰ পৰা আহিছে ৷ ডিমাছা ভাষাত 'ছেম' মানে নিমখ আৰু 'ডেখোৰ' মানে কুঁৱা ৷
তাহানিৰ ডিমাছা ৰাজ্যৰ সময়ত নিমখৰ কুঁৱাৰ পহৰা দিয়া দায়িত্বত আছিল চেমছাসকল ৷ যাৰ বাবে এই গাঁৱক 'যোদ্ধা গাঁও' বুলি জনা যায় ৷ চেমখৰ অৰ্থাৎ ‘‘নিমখৰ কুঁৱা’’ - ডিমাছা ৰজাসকলে নিমখ উলিওৱা লৱণযুক্ত স্থানৰ পৰা আহিছে এই গাঁওখনৰ নাম ।
- পৰম্পৰা :
চেমখৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে দৈখো পূজা কৰে ৷ ইয়াৰ অৰ্থ পবিত্ৰ বাগিচা ৷ পাহাৰীয়া এই লোকসকলে জুম খেতি কৰে ৷ কেৱল জুম খেতিয়েই নহয়, এই পাহাৰীয়া লোকসকলে কিছু জটিল শিল্পকৰ্ম কৰি নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে ৷
- বৰ্তমান চেমখৰ গাঁৱৰ অৱস্থা :
শতিকাজুৰি চেমখৰ গাঁও বাহিৰৰ জগতৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ ফলত বৰ্তমানেই ইয়াৰ কিছু পুৰণি পৰম্পৰা আজিও অটুট আছে ৷ কিন্তু আধুনিকতাৰ আজিৰ সময়ত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ছেমছা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাচীন বসতিস্থলটোৰ সহজ-সৰল লোকসকল ৷
আধুনিক প্ৰত্যাহ্বান থকাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী ছবি ‘চেমখৰ’ত প্ৰদৰ্শিত গাঁওখনত এতিয়াও উপযুক্ত পথ, বিদ্যুৎ আৰু বিশুদ্ধ পানীৰ দৰে মৌলিক সুবিধাসমূহৰ অভাৱ ৷ উন্নয়ন বুলি কোৱা শব্দটো এই গাঁওখনৰ পৰা বহু দূৰৈতে আছে ৷
- চেমখৰ গাঁৱৰ অন্যান্য কিছু কথা :
উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাত অৱস্থিত এই চেমখৰ গাঁৱৰ জনসংখ্যা ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি প্ৰায় ৪৩১ জন । চেমখৰ গাঁৱত প্ৰায় ১১০ টা পৰিয়ালৰ আছে ৷ এই গাঁৱৰ সংখ্যা গৰিষ্ঠ বাসিন্দা অনুসূচিত জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্গত চেমছা ডিমাছা জনগোষ্ঠী । চিন্তনীয় কথাটো হ’ল এই গাঁৱৰ সাক্ষৰতা ৷ তথ্য় অনুসৰি, প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা এই গাঁৱৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ প্ৰায় ৭% ।
হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় ৮২ কিলোমিটাৰ দূৰত থকা চেমখৰ গাঁৱলৈ অহা-যোৱা কৰিবলৈ ৰাজহুৱা পৰিবহণ একেবাৰেই সীমিত । মুখ্য সুবিধাসমূহৰ বাবে নিকটতম চহৰ মাইবঙলৈ আহিবলগীয়া হয় চেমখৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকল ।