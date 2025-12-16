ETV Bharat / state

মহানগৰীতে আছে এনে এখন বিপনী য'ত ১০ টকাতে জুতি ল'ব পাৰিব এক প্লেট ডোচাৰ

কম দামতে ডোচা খাবলৈ মন গৈছে নেকি ? চিন্তা নাই, আহক মহানগৰীৰ এই বিপনীখনলৈ....

Women who Selling Dosa just at 10 rupees in Guwahati
এগৰাকী মহিলাই ১০ টকাতে বিক্ৰী কৰিছে এক প্লেট ডোচা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 16, 2025 at 8:20 AM IST

গুৱাহাটী: অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাজ্যবাসীক জুৰুলা কৰি আহিছে । বৰ্তমান সময়ত বজাৰত প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে জুই চাই দাম । তেনে পৰিস্থিতিত আপুনি মহানগৰীৰ চাহ দোকানত একাপ খালী চাহ খালেই ভৰিবলগীয়া হয় ১০-১৫ টকা । এই মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত কোনে কাৰ কথা ভাবে; কিন্তু এই সময়তো কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত জীয়াই আছে মানৱতা ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত আছে এনেকুৱা এখন বিপনী য'ত আপুনি ১০ টকাতে জুতি ল'ব পাৰিব এক প্লেট ডোচাৰ । মহানগৰীৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ উৰণ সেতুৰ সমীপৰ তেলুগু কলনীত আছে এই বিশেষ বিপনীখন । এগৰাকী ৪৭ বছৰীয়া মহিলাই চলাইছে এই বিশেষ বিপনীখন । এইগৰাকী গৃহিণীয়ে সন্তান আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰেৰণা আৰু সহযোগিতাত ঘৰৰ সন্মুখতে আৰম্ভ কৰিছে বিপনীখন ।

১০ টকাতে জুতি ল'ব পাৰিব এক প্লেট ডোচাৰ (ETV Bharat Assam)

এই বিপনীখনত ১০ টকীয়া দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্যৰ সোৱাদ ল'বলৈ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গ্ৰাহক আহে । অতি কম মূল্যত ঘৰুৱা পৰিৱেশত দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য পোৱা বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে আন গ্ৰাহকৰ বাবেও সুবিধা হৈছে । মহিলাগৰাকীৰ নাম ছাননো কৌৰ । তেওঁক এই কাৰ্যত সহায় কৰে তেওঁৰ কন্যাই ।

কোনবোৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য পোৱা যায় ?

বিপনীখনত দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য় হিচাপে প্লেইন ডোচা, মচালা ডোচা, এগ ডোচা, চীজ ডোচা, ইদলিৰ উপৰি আলু পৰঠা পোৱা যায় । আপুনিও ১০ টকাতে এক প্লেট প্লেইন ডোচা খাব পাৰে । ডোচা এখনৰ লগতে চাম্বাৰ আৰু নাৰিকলৰ চাটনি দিয়া হয় । আনহাতে ১০ টকাৰ ইদলিৰ প্লেটত এটা ইদলি, চাম্বাৰ আৰু নাৰিকলৰ চাটনি দিয়া হয় । একেদৰে প্ৰতি প্লেট মচালা ডোচা ২০ টকা, এগ ডোচা ৩০ টকা, চীজ ডোচা ৪০ টকা, আলু পৰঠা ২০ টকাত বিক্ৰী কৰে ।

বিপনীখনৰ আৰম্ভণিৰ আঁৰৰ কাহিনী :

ছাননো কৌৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, "মই এগৰাকী গৃহিণী । ঘৰত খাবৰ বাবে এবছৰ আগত ইউটিউবত চাই দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য ডোচা, ইদলি বনাবলৈ শিকিছিলো আৰু ঘৰত ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে বনাইছিলো । ঘৰত থাকিয়ে ভাবিছিলো কিবা এটা কৰিব লাগে । তেনেকৈয়ে ল'ৰা-ছোৱালী আৰু পৰিয়ালৰ সহযোগিতাত বিগত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলো এই বিপনীখন । ২-৩ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি ঘৰৰ সন্মুখতে এই বিপনীখন আৰম্ভ কৰিলো । অতি কম মূল্য ১০ টকাতে ডোচা গ্ৰাহকক যোগান ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো; কিন্তু বৰ্তমান চিলিণ্ডাৰ, বনোৱা সামগ্ৰী আদিৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত সমস্যা হৈছে । সেয়েহে ভাবিছো অলপ দাম বঢ়াম বুলি ।"

কিমান টকাৰ খাদ্য় বিক্ৰী হয় ?

তেওঁ লগতে কয়, "পুৱা ৮ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১২.৩০ বজালৈ আৰু সন্ধিয়া ৫ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ বিপনীখন খোলা ৰাখো । প্ৰতিদিনে ডোচা বনোৱা সামগ্ৰী ১০ কিলোগ্ৰামৰ প্ৰয়োজন হয় । প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে বিক্ৰী ভাল । গ্ৰাহকৰ ভাল সঁহাৰি পাইছো । প্ৰতিদিনে ২-৩ হাজাৰ টকাৰ বিক্ৰী হয় ।পুৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ নিশা আৰু সন্ধিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ দিনৰ ভাগত ৰেডি কৰি ৰাখো । আমাৰ পৰিয়ালৰ ১৪ গৰাকী সদস্য আছে । সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৱে মোক সহায় কৰে ।"

বিপনীখনৰ বিষয়ে কি কয় গ্ৰাহকে ?

বিপনীখনলৈ অহা এগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, "আমি দুদিন মানৰ পৰা আহি আছো । আমি কলেজলৈ অহাৰ সময়ত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ সময় নহয় । আমি ইয়ালৈ কলেজৰ পৰা আহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলো । অতি কম মূল্যত ঘৰুৱা বনোৱা খাদ্যৰ জুতি ল'লো । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বহুত ভাল হৈছে । ১০-২০ টকাতে পেট ভৰাই খাব পাৰো । খাবলৈও সোৱাদযুক্ত হয় । আমি খাই ভাল পাইছো । আমি দুবাৰ লৈ খাইছো । বৰ্তমান পৰীক্ষাৰ সময়ত । এই সময়খিনিত বেছি সুবিধা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ।" আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ মাতৃয়ে কয়, "ঘৰত খাবলৈ প্ৰথমতে বনাইছিল । তাৰ পিছত দোকানখন দিলে । নাতি-নাতিনী, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে মিলিজুলি আৰম্ভ কৰিলে । আমি যিমানখিনি পাৰো সহায় কৰি দিও ।"

