মায়ঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱৰ বিষয়ে জানেনে ?

মায়ঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱৰ বিষয়ে জানেনে ?
যাদুৰ দেশ হিচাপে বিবেচিত মায়ঙত আছে এনে এক পৰম্পৰা, যি একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি ৰাখিছে ভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক । জানো আহক এই বিশেষ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে ।
Published : April 19, 2026 at 2:15 PM IST
ধিং: ব'হাগ বুলিলেই যেন অন্ত নাই উৎসৱৰ । ব'হাগ বুলিলেই ভিন্ন পৰম্পৰা, ভিন্ন ৰীতি-নীতি পালনৰ সময় । তেনে এক সাতামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা হৈছে ঐতিহাসিক গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱ । যাদুৰ দেশ হিচাপে বিখ্যাত মায়ঙত ১৫৯০ শকাব্দৰ ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ৩৫৩ বছৰ ধৰি প্রতি ব'হাগৰ ৪, ৫ আৰু ৬ তাৰিখে ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাত গোঁসাই উলিওৱা মেলা আৰু গড়ভঙা উৎসৱটি পালন কৰি আহিছে ।
পূৰ্বৰ ৰজাৰ দিনতে নির্ধাৰিত তাৰিখকেইটাৰ কোনো সালসলনি নকৰাকৈ, কোনো বছৰ বাদ নপৰাকৈ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে যথাসময়ত, যথাৰীতিৰে মায়ঙৰ সকলো জাতি-জনজাতিৰ সমন্বয় আৰু স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগত উদযাপিত হৈ আহিছে এই গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱটি । এই সাতামপুৰুষীয়া বিৰল গোঁসাই উলিওৱা উৎসৱটি প্রথমে আৰম্ভ কৰিছিল মায়ং ৰাজ্যৰ দশম জনা ৰজা শৰৎচন্দ্র সিংহই । এইগৰাকী ৰজাই তীর্থ ভ্রমণ কৰিবলৈ গৈ নৱদ্বীপৰ পৰা গোঁসাইৰ মূর্তিকেইজনা আনিছিল ।
তাৰে বাসুদেৱ গোঁসাইৰ মূর্তি ৰাজপুৰোহিতৰ জৰিয়তে ৰজাই বাজগৃহতে পালন কৰিবলৈ ৰাখি, বাকীকেইজনা যোগীসকলৰ ভিতৰত যোগ্যবান চাৰিজনক মেধি পাতি ভাগে ভাগে পালন কৰিবলৈ দিছিল । প্রতিবছৰে ৪, ৫ আৰু ৬ ব'হাগত মায়ং ৰাজ্যৰ পঞ্চস্থানত পালিত হৈ থকা এই পাঁচগৰাকী গোঁসাইক উলিয়াই আনি ৰাজচ'ৰাত মিলন কৰোৱা হয় । এই পঞ্চ গোঁসাইক কেন্দ্র কৰিয়েই মায়ঙত গোঁসাই উলিওৱা মেলা আৰু গড়ভঙা উৎসৱটো উদযাপিত হৈ আহিছে ।
মায়ন্তীয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ প্রাণস্পন্দনস্বৰূপ এই উৎসৱটোৰ আন এক বিশেষত্ব হ'ল উৎসৱটো ভ্রাম্যমাণ প্রকৃতিৰ । তিনিওদিন একে স্থানতে উৎসৱটো উদযাপিত নহয় । পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই এদিন এদিনকৈ অঞ্চলটোৰ বেলেগ বেলেগ তিনিটা স্থানত উৎসৱটো পালন কৰা হয় । প্রতিটো স্থানতে একো একোখন ৰাজসভা বহে । স্থানীয়ভাৱে একো একোখন ডাঙৰ মেলাও বহে । এই মেলাৰ পৰা মিঠাইৰ টোপোলা আনি ঘৰত সকলোৱে মিলি খোৱাৰ বিষয়টোও এক অঘোষিত, কিন্তু চিৰাচৰিত পৰম্পৰাৰ দৰেই চলি আহিছে ।
প্রতি ব'হাগৰ ৪ তাৰিখে অর্থাৎ উৎসৱৰ প্রথম দিনা পঞ্চস্থানত পৃথকে পৃথকে পালিত হৈ থকা পাঁচোজনা গোঁসাইক উলিয়াই আনি ৰজাচ'ৰাতে মিলন কৰোৱা হয় । যোগীসকলৰ যোগ্যবান মেধিৰ ঘৰত পালিত হৈ থকা গোঁসাই চাৰি জনাকো ময়ূৰৰ পাখি, ফুলৰ মালা আৰু ৰং-বিৰঙৰ বসনেৰে সজোৱা কাঠৰ 'খাটলি'ত তুলি ৰজাচ'ৰালৈ উলিয়াই অনা হয় ।
প্রতিজনা গোঁসাইৰ খাটলি দুজনকৈ নাবালক ল'ৰাৰ কান্ধত তুলি নিজৰ নিজৰ খেলৰ ৰাইজৰ সহায়ত শোভাযাত্রা কৰি ৰজাচ'ৰালৈ লৈ আহে । অহাৰ পথত খোল-তাল, শংখ ঘণ্টাৰ শব্দই খন্তেকৰ বাবে গাঁওখন মুখৰিত কৰি তোলে । গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰী সকলোৱে এই গোঁসাই যাত্রাৰ সময়ত পদূলিলৈ ওলাই আহি হাতযোৰ কৰি সেৱা জনায় ।
উৎসৱটোৰ দ্বিতীয়দিনা পঞ্চ গোঁসাইক বামুণ-গোঁসাই থানলৈ উলিয়াই নি মিলন কৰোৱা হয় । আনফালে বুঢ়ামায়ং গাঁৱৰ কাৰ্বি সমাজে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি ঢাল-তৰোবাল লৈ নৃত্য কৰি কৰি ৰজাঘৰৰ পৰা বাসুদেৱ গোঁসাইৰ মূর্তি আদৰি আনি থাকে । ৰাজসভা বহে । ৰজাই সেই গাঁৱৰ প্রজাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । গঞা ৰাইজে ডবা, নাগাৰা বজাই নাম-প্রসংগও কৰে । কাৰ্বিসকলেও ঢোল, কালি বজাই, নৃত্য-গীত গাই ঠাইখন উৎসৱমুখৰ কৰি তোলে ।
এই উৎসৱক কেন্দ্র কৰিয়েই ঠাইখনত মেলাও আৰম্ভ হয় । মেলালৈ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ লানি নিছিগা সোঁত বয় । উৎসৱৰ শেষৰ দিনটোত বুঢ়ামায়ঙৰ ভাগৱতী থানত সকলো মিলিত হয় । প্রচলিত নিয়ম মতেই সেইদিনা ৰাইজ আৰু বিষয়াবৰ্গই ৰজাৰ ৰাজভৱনৰ পৰা ৰজা চ'ৰালৈ তামোল-পাণ শৰাই লৈ আদৰি আনে । পাছত সকলো লগ লাগি শংখ, ঘণ্টা, উৰুলিৰে পঞ্চ দেৱতাৰ নামত জয়ধ্বনি দি খোল-তাল, বাদ্য-বাজানা বজাই গোঁসাই লৈ বুঢ়ামায়ং অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা কৰে ।
ছয়খনকৈ গাঁও অতিক্রমী হোৱা এই পঞ্চ গোঁসাই যাত্রাই অঞ্চলটোত এটা উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । পদূলিয়ে পদূলিয়ে কলপুলি পুতি গঞা ৰাইজে গোঁসাইকেইজনাক আদৰে, সেৱা জনাই, ফুলৰ মালা পিন্ধায় । গাঁৱে গাঁৱে মানুহ যোগ হৈ সমদলটো ক্রমে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে । বুঢ়া মায়ঙৰ ভাগৱতী থান পোৱাৰ পাছতে আগদিনাৰ দৰেই যথা নিয়মেৰে আদৰি নি সকলোকে নির্দিষ্ট আসনত উপবিষ্ট কৰোৱা হয় । ইয়াতো নাম-প্রসংগ, কার্বি নৃত্য-গীত আদি চলে ।