ETV Bharat / state

কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি…

আহিনে কাতিয়ে ৰাখিবা পানী, যেনেকৈ ৰাখে ৰজাই ৰাণী...এই সন্দৰ্ভত দেৱেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন

Know about the Tradition and significance of Kati Bihu; hope of cultivators
কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি… (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 8:08 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : পুৱাৰ কুঁৱলীৰ পৰা গধূলিৰ চোতাললৈকে টিনৰ শব্দ, বাঁহৰ টকা আৰু ৰংচঙীয়া কাপোৰৰ সৈতে চলা অবিৰাম পহৰাই হ’ল গ্ৰাম্য চহা জীৱনৰ চিৰাচৰিত আৰু আকৰ্ষণীয় আলেখ্য । ইয়াৰ মাজতেই সকলোৱে কাতি বিহু পালন কৰিব ।

আহিনে কাতিয়ে ৰাখিবা পানী, যেনেকৈ ৰাখে ৰজাই ৰাণী -এইদৰে কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া চাকি-বন্তি জ্বলাই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাই খেতিডৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে শস্যৰ সুৰক্ষা আৰু কৃষক ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰে । ৰঙালী বিহু অথবা মাঘ বিহুৰ দৰে আনন্দ নাথাকিলেও আহিনৰ শেষৰ দিনটো আলোকৰ উৎসৱ হিচাপে ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰাই অসমীয়া সমাজত পালন কৰি অহা হৈছে ।

কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি… (ETV Bharat Assam)

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতেই আজি ৰাজ্যবাসীয়ে কাতি বিহু পালন কৰিব । অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰম্পৰা, স্বকীয় কৃষ্টিৰ নিজস্ব পৰিচয় দাঙি ধৰা এই বিহুৱে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈ আছে সেয়া একেটা বাক্যৰে সামৰিব নোৱাৰি । ডাকৰ বচনতো আছে, "আহিনে কাতিয়ে ৰাখিবা পানী, যেনেকৈ ৰাখে ৰজাই ৰাণী ।"

তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে..

এই বিহুৰ দিনাই প্ৰায়ভাগ পৰিয়ালেই আকাশবন্তি জ্বলায় । তুলসীৰ তলত প্ৰাৰ্থনা কৰে । ভঁৰাল, ঢেঁকীশাল, ধোৱা চাং, ধাননি পথাৰ, গোহালি, হাঁহ-ছাগলীৰ গঁড়ালৰ সন্মুখত চাকি জ্বলোৱাৰ আনন্দ সকলোৱে অনুভৱ কৰে । এই বিহুতেই কোৱা হয়,"তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰ-ধনু ধৰে ।"

আকাশ বন্তি কিয় জ্বলাই ?

কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া প্ৰায়ভাগ লোকেই আকাশ বন্তি জ্বলায় । আকাশ বন্তিৰ পোহৰত উপৰিপুৰুষৰ আত্মা সৰগলৈ যাত্ৰা কৰে বুলি আজিও মানুহে বিশ্বাস কৰি আহিছে । সুখ আৰু শান্তিত আত্মাই দিন কটায় বুলি বিশ্বাস কৰিয়েই এইদৰে আকাশ বন্তি জ্বলাই আহিছে । কিছুমানে এই আকাশবন্তি একেবাৰে ওখ কৰে যদিও বহুতে আকৌ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি চাপৰো কৰা দেখা যায় ।

Know about the Tradition and significance of Kati Bihu; hope of cultivators
কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি… (ETV Bharat Assam)

সেউজীয়া ধাননিৰ বুকুত এতিয়া আঘোনৰ পদধ্বনি । লগে লগে কৃষকৰ অন্তৰত আশা আৰু শংকাৰ যেন এক অনন্য মিতিৰালি । কাতি বিহুৰ দুৱাৰদলিত গেৰ মেলা ধানবোৰ বচাবলৈ পথাৰত চলিছে টুনি চৰাইৰ জাকৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰাণৱন্ত সংগ্ৰাম ।

সোণালী সপোনৰ সংগ্ৰাম

পথাৰত গেৰ ধৰা ধান বচাবলৈ চহা কৃষকৰ অবিৰাম পহৰা চলিছে । চৌদিশে কেৱল সেউজীয়াৰ সমাৰোহ । বতাহত হালি-জালি পৰা ধানবোৰে বুকুত লৈ ফুৰিছে অহা দিনৰ সোণালী ফচলৰ আশা । কৃষকে হালৰ সীৰলুত সিঁচি দিয়া সপোনবোৰ আজি জীৱন্ত হৈ উঠিছে; কিন্তু আঘোনক আদৰাৰ এই আনন্দময় মধুৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনে কঢ়িয়াই আনিছে এক চিৰাচৰিত, অথচ প্ৰাণৱন্ত সংগ্ৰামৰ ছৱি ।

আশা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজৰ সাঁকো

পথাৰবোৰত ধানবোৰে ইতিমধ্যে গেৰ মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কাতি বিহুৰ দুৱাৰদলিত পথাৰৰ আলিত চাকি-বন্তি জ্বলাই ‘লখিমী’ক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে চলিছে কীট-পতংগ আৰু চৰাইৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ফচল ৰক্ষাৰ এক অনন্য যুদ্ধ। ধানৰ গেৰবোৰ কোমল আৰু মিঠা হোৱাৰ বাবেই এতিয়া পথাৰত জাক জাক টুনি, কপৌ আৰু টুকুৰা চৰায়ে ভিৰ কৰিছেহি । প্ৰতিটো জাকতে ১৫০ৰ পৰা ২০০টালৈকে অহা এই চৰাইৰ জাকে পকা ধানৰ মুকলি পথত বহি কৃষকৰ কষ্টৰ ফচল নষ্ট কৰিবলৈ ধৰিছে ।

Know about the Tradition and significance of Kati Bihu; hope of cultivators
কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি… (ETV Bharat Assam)

চৰাই খেদিবলৈ পহৰা

পথাৰৰ চৰাইৰ এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় কৃষকসকলে কিছু আপুৰুগীয়া কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে ।

ৰংচঙীয়া পোটা বাঁহ: সেউজীয়া পথাৰৰ মাজে মাজে পোটা বাঁহৰ গোজত ওলোমাই দিয়া হৈছে ৰংচঙীয়া কাপোৰ আৰু বস্তাৰ টুকুৰা, যিবোৰ বতাহত লৰচৰ কৰি চৰাইক ভয় খুৱায় ।

শব্দৰ স্বৰগম: টিন, বাঁহৰ টকা বা হাত চাপৰি বজাই দিয়া ‘হুৰ-হুৰ’ শব্দৰে মুখৰিত হৈ পৰে প্ৰতিটো পুৱা আৰু গধূলি । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় কৃষক গদৰ ৰংপীয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰি কয়, "পুৱা ৫ বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ প্ৰত্যেক দিনা পথাৰতে থাকো । টিন, বাঁহৰ টকা বজাই চৰাইবোৰ খেদিবলৈ চেষ্টা কৰো । কষ্ট কৰি হ’লেও খেদি আছো, কাতি বিহুৰ পিছতেই কিজানিবা ধান কাটিবৰ হ’ব ।"

Know about the Tradition and significance of Kati Bihu; hope of cultivators
কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি… (ETV Bharat Assam)

আঘোনৰ সুবাস আৰু পথাৰৰ প্ৰাণপ্ৰৱাহ

পুৱাৰ প্ৰথম কিৰণৰ পৰা গধূলিৰ পোহৰ মাৰ যোৱালৈকে চলা এই অবিৰাম প্ৰচেষ্টা কেৱল শ্ৰমেই নহয়-এয়া হৈছে মাটিৰ মানুহৰ ফচলৰ প্ৰতি থকা এক গভীৰ আৱেগ । টুনী চৰাইৰ কাকলি আৰু কৃষকৰ হাত চাপৰিৰ মাজতেই আঘোনক আদৰাৰ এক অনন্য সংগীতৰ জন্ম হৈছে । পথাৰত বন্তি জ্বলাই লখিমী সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু টুনি-টুকুৰাৰ জাকৰ পৰা ধান ৰক্ষা কৰাৰ এই অক্লান্ত সংগ্ৰামেই আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ আচল সৌন্দৰ্য, যি কঢ়িয়াই আনিব সোণালী ধাননিৰ ভৰাল ভৰা হাঁহি। গাঁৱে গাঁৱে চলিব ন-খোৱাৰ মধুৰ পৰম্পৰা…।

(ইটিভি ভাৰতৰ সম্পাদনা কক্ষত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনা)

লগতে পঢ়ক:জাকজমকতাবিহীন এখন শতবৰ্ষই গৰকা দুৰ্গা পূজা

ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীত কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব ? ক'ত ক'ত পথ বন্ধ থাকিব জানি লওক

TAGGED:

তুলসী
ইটিভি ভাৰত অসম
আকাশ বন্তি
ASSAM KATI BIHU
KATI BIHU TRADITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.