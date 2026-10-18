কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা : সেউজীয়া ধাননিত কৃষকৰ আশা আৰু শংকাৰ মিতিৰালি…
আহিনে কাতিয়ে ৰাখিবা পানী, যেনেকৈ ৰাখে ৰজাই ৰাণী...এই সন্দৰ্ভত দেৱেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন
Published : October 18, 2026 at 8:08 AM IST
সোণাপুৰ : পুৱাৰ কুঁৱলীৰ পৰা গধূলিৰ চোতাললৈকে টিনৰ শব্দ, বাঁহৰ টকা আৰু ৰংচঙীয়া কাপোৰৰ সৈতে চলা অবিৰাম পহৰাই হ’ল গ্ৰাম্য চহা জীৱনৰ চিৰাচৰিত আৰু আকৰ্ষণীয় আলেখ্য । ইয়াৰ মাজতেই সকলোৱে কাতি বিহু পালন কৰিব ।
আহিনে কাতিয়ে ৰাখিবা পানী, যেনেকৈ ৰাখে ৰজাই ৰাণী -এইদৰে কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া চাকি-বন্তি জ্বলাই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাই খেতিডৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে শস্যৰ সুৰক্ষা আৰু কৃষক ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰে । ৰঙালী বিহু অথবা মাঘ বিহুৰ দৰে আনন্দ নাথাকিলেও আহিনৰ শেষৰ দিনটো আলোকৰ উৎসৱ হিচাপে ইতিহাসে ঢুকি নোপোৱা দিনৰে পৰাই অসমীয়া সমাজত পালন কৰি অহা হৈছে ।
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ মাজতেই আজি ৰাজ্যবাসীয়ে কাতি বিহু পালন কৰিব । অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰম্পৰা, স্বকীয় কৃষ্টিৰ নিজস্ব পৰিচয় দাঙি ধৰা এই বিহুৱে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত হৈ আছে সেয়া একেটা বাক্যৰে সামৰিব নোৱাৰি । ডাকৰ বচনতো আছে, "আহিনে কাতিয়ে ৰাখিবা পানী, যেনেকৈ ৰাখে ৰজাই ৰাণী ।"
তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে..
এই বিহুৰ দিনাই প্ৰায়ভাগ পৰিয়ালেই আকাশবন্তি জ্বলায় । তুলসীৰ তলত প্ৰাৰ্থনা কৰে । ভঁৰাল, ঢেঁকীশাল, ধোৱা চাং, ধাননি পথাৰ, গোহালি, হাঁহ-ছাগলীৰ গঁড়ালৰ সন্মুখত চাকি জ্বলোৱাৰ আনন্দ সকলোৱে অনুভৱ কৰে । এই বিহুতেই কোৱা হয়,"তুলসীৰ তলে মৃগ পহু চৰে, তাকে দেখি ৰামচন্দ্ৰই শৰ-ধনু ধৰে ।"
আকাশ বন্তি কিয় জ্বলাই ?
কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া প্ৰায়ভাগ লোকেই আকাশ বন্তি জ্বলায় । আকাশ বন্তিৰ পোহৰত উপৰিপুৰুষৰ আত্মা সৰগলৈ যাত্ৰা কৰে বুলি আজিও মানুহে বিশ্বাস কৰি আহিছে । সুখ আৰু শান্তিত আত্মাই দিন কটায় বুলি বিশ্বাস কৰিয়েই এইদৰে আকাশ বন্তি জ্বলাই আহিছে । কিছুমানে এই আকাশবন্তি একেবাৰে ওখ কৰে যদিও বহুতে আকৌ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি চাপৰো কৰা দেখা যায় ।
সেউজীয়া ধাননিৰ বুকুত এতিয়া আঘোনৰ পদধ্বনি । লগে লগে কৃষকৰ অন্তৰত আশা আৰু শংকাৰ যেন এক অনন্য মিতিৰালি । কাতি বিহুৰ দুৱাৰদলিত গেৰ মেলা ধানবোৰ বচাবলৈ পথাৰত চলিছে টুনি চৰাইৰ জাকৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰাণৱন্ত সংগ্ৰাম ।
সোণালী সপোনৰ সংগ্ৰাম
পথাৰত গেৰ ধৰা ধান বচাবলৈ চহা কৃষকৰ অবিৰাম পহৰা চলিছে । চৌদিশে কেৱল সেউজীয়াৰ সমাৰোহ । বতাহত হালি-জালি পৰা ধানবোৰে বুকুত লৈ ফুৰিছে অহা দিনৰ সোণালী ফচলৰ আশা । কৃষকে হালৰ সীৰলুত সিঁচি দিয়া সপোনবোৰ আজি জীৱন্ত হৈ উঠিছে; কিন্তু আঘোনক আদৰাৰ এই আনন্দময় মধুৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনে কঢ়িয়াই আনিছে এক চিৰাচৰিত, অথচ প্ৰাণৱন্ত সংগ্ৰামৰ ছৱি ।
আশা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজৰ সাঁকো
পথাৰবোৰত ধানবোৰে ইতিমধ্যে গেৰ মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কাতি বিহুৰ দুৱাৰদলিত পথাৰৰ আলিত চাকি-বন্তি জ্বলাই ‘লখিমী’ক আদৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে চলিছে কীট-পতংগ আৰু চৰাইৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ফচল ৰক্ষাৰ এক অনন্য যুদ্ধ। ধানৰ গেৰবোৰ কোমল আৰু মিঠা হোৱাৰ বাবেই এতিয়া পথাৰত জাক জাক টুনি, কপৌ আৰু টুকুৰা চৰায়ে ভিৰ কৰিছেহি । প্ৰতিটো জাকতে ১৫০ৰ পৰা ২০০টালৈকে অহা এই চৰাইৰ জাকে পকা ধানৰ মুকলি পথত বহি কৃষকৰ কষ্টৰ ফচল নষ্ট কৰিবলৈ ধৰিছে ।
চৰাই খেদিবলৈ পহৰা
পথাৰৰ চৰাইৰ এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় কৃষকসকলে কিছু আপুৰুগীয়া কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে ।
ৰংচঙীয়া পোটা বাঁহ: সেউজীয়া পথাৰৰ মাজে মাজে পোটা বাঁহৰ গোজত ওলোমাই দিয়া হৈছে ৰংচঙীয়া কাপোৰ আৰু বস্তাৰ টুকুৰা, যিবোৰ বতাহত লৰচৰ কৰি চৰাইক ভয় খুৱায় ।
শব্দৰ স্বৰগম: টিন, বাঁহৰ টকা বা হাত চাপৰি বজাই দিয়া ‘হুৰ-হুৰ’ শব্দৰে মুখৰিত হৈ পৰে প্ৰতিটো পুৱা আৰু গধূলি । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় কৃষক গদৰ ৰংপীয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰি কয়, "পুৱা ৫ বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ প্ৰত্যেক দিনা পথাৰতে থাকো । টিন, বাঁহৰ টকা বজাই চৰাইবোৰ খেদিবলৈ চেষ্টা কৰো । কষ্ট কৰি হ’লেও খেদি আছো, কাতি বিহুৰ পিছতেই কিজানিবা ধান কাটিবৰ হ’ব ।"
আঘোনৰ সুবাস আৰু পথাৰৰ প্ৰাণপ্ৰৱাহ
পুৱাৰ প্ৰথম কিৰণৰ পৰা গধূলিৰ পোহৰ মাৰ যোৱালৈকে চলা এই অবিৰাম প্ৰচেষ্টা কেৱল শ্ৰমেই নহয়-এয়া হৈছে মাটিৰ মানুহৰ ফচলৰ প্ৰতি থকা এক গভীৰ আৱেগ । টুনী চৰাইৰ কাকলি আৰু কৃষকৰ হাত চাপৰিৰ মাজতেই আঘোনক আদৰাৰ এক অনন্য সংগীতৰ জন্ম হৈছে । পথাৰত বন্তি জ্বলাই লখিমী সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু টুনি-টুকুৰাৰ জাকৰ পৰা ধান ৰক্ষা কৰাৰ এই অক্লান্ত সংগ্ৰামেই আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ আচল সৌন্দৰ্য, যি কঢ়িয়াই আনিব সোণালী ধাননিৰ ভৰাল ভৰা হাঁহি। গাঁৱে গাঁৱে চলিব ন-খোৱাৰ মধুৰ পৰম্পৰা…।
(ইটিভি ভাৰতৰ সম্পাদনা কক্ষত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনা)
লগতে পঢ়ক:জাকজমকতাবিহীন এখন শতবৰ্ষই গৰকা দুৰ্গা পূজা
ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও পূজাৰ আনন্দও উপভোগ কৰক; এইকেইটা বিষয়ত দিব লাগিব গুৰুত্ব
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীত কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব ? ক'ত ক'ত পথ বন্ধ থাকিব জানি লওক