বিশ্ব ডাক দিৱস : ডাকোৱালে কঢ়িওৱা নীলা খামৰ চিঠিখন
এক ডাক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অগণন সুযোগ সৃষ্টিৰ লক্ষ্য ।
Published : October 9, 2026 at 4:01 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
ডাকোৱালে কঢ়িয়াই নিয়া চিঠিখনত কত কিমান যে বতৰা থাকে ! ডাকোৱালে নীলা খামৰ ভিতৰত মৰম, ভালপোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰেম, বিৰহ বেদনা, দুঃসংবাদ, যুদ্ধৰ বতৰা আৰু যে কিমান খবৰ এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ কঢ়িয়া লৈ ফুৰে সেয়া বৰ্ণনা কৰি অন্ত কৰিব নোৱাৰি । ৰ'দ, বতাহ-বৰষুণৰ মাজতো তেওঁ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে ।
সামাজিক মাধ্যম, মোবাইল ফোন, ইণ্টাৰনেট আদিৰ ব্যাপক প্ৰচলনৰ পূৰ্বে সকলোৰে বতৰা কঢ়িয়াই ফুৰা ডাকোৱালজনে সকলোবোৰ ডাকঘৰৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰি মানুহৰ মাজত বিলাই দিয়ে ।
আজিৰ পৰা কিছুবছৰ আগলৈকে পৃথিৱীত ডাক ব্যৱস্থাই আছিল যোগাযোগৰ অন্যতম সৰ্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম । ডাক সেৱা এতিয়া কেৱল চিঠি আৰু পাৰ্চেল প্ৰেৰণৰ মাধ্যম বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ই এতিয়া মানুহৰ জীৱন সহজ কৰি তোলা আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ মাধ্যম হৈ পৰিছে ।
চিঠিৰ প্ৰয়োভৰ কম হোৱাৰ লগতে ডাকসেৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিছু হ্ৰাস পালেও কিন্তু সকলোৰে হৃদয়ত আজিও চিঠিয়ে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি আছে ৷ এই ডাক ব্য়ৱস্থাৰ গুৰুত্ব প্ৰসাৰৰ লগতে ইয়া সৈতে জড়িত সকলৰ কাৰ্যক স্বীকৃতি দিবলৈ প্ৰতি বছৰে ৯ অক্টোবৰ বিশ্ব ডাক দিৱস পালন কৰা হয় ।
১৯৬৯ চনৰ জাপানৰ টকিঅ' চহৰত অনুষ্ঠিত বিশ্ব ডাক সন্থাৰ অধিৱেষণত এই দিনটোক বিশ্ব ডাক দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল । বিশ্ব ডাক সন্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ স্মৃতিত ৯ অক্টোবৰত পালন কৰা হয় । ২০২৬ চনৰ এই দিৱসৰ শ্লোগান হৈছে " এক ডাক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে অগণন সুযোগ সৃষ্টি কৰা । "
ডাকসেৱাক কোনোৱে সাঁচি ৰাখিছে গীতত, কোনোৱে কবিতাত ৷ ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছিল -
কৈ যোৱা ডাকোৱাল ! খোজ কিয় কোবাল ?
ৰুনুক জুনুক কিনো বাজে ?
তোমাৰ সি টোপোলাত চিঠি নামে অসংখ্যাত
কিনো অদভূত বস্তু বাজে ?
বিদেশত আছে পতি ঘৰত ৰইছে সতী
মৰম বাতৰি কিবা যায় ?
আজি ডাকঘৰত আগৰ দৰে সেই ভিৰ দেখিবলৈ নাই । নঙলামুখত চিঠিৰ বোজা পিঠিত কঢ়িয়াই অনা ডাকোৱালজনৰ চিঞৰো শুনিবলৈ পোৱা নাযায় । এবুকু অভিমান লৈ সেয়ে মুখ ওন্দোলাই বহি থাকে ৰঙা ডাক বাকচটো নাই যদিও এই ব্যৱস্থাৰ গুৰুত্ব আদিও কোনোৱে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে । সেয়েহে গণশিল্পী খগেন মহন্তৰ কণ্ঠৰ পৰা নিগৰিছিল-
কাউৰী পৰে,
কলৰে পাততে কাউৰী পৰে,
আগলতি চিত মোৰ লৰে চৰে,
ডুম ডুম দবাতে কোনে কোব মাৰে,
আহাৰৰ ডাৱৰৰ আঁৰে আঁৰে,
অ' অ' জেউতী, তোলৈ মোৰ মনত পৰে !
দেউতা বেগতে আহিবি,
আহোতে জুনুকা আনিবি,
অবুজ চকুলো মোৰ সৰে সৰে
ডাক সেৱা গাঁৱৰ পৰা চহৰ, চহৰৰ পৰা ৰাজ্য, ৰাজ্যৰ পৰা দেশ আৰু বিদেশৰ সৈতে সংযোগ কৰা আটাইতকৈ পুৰণি আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য সেৱা বুলি আখ্যা দিয়া হয় । মোবাইল ফোন, টেলিফোনৰ ব্যৱহাৰ নথকা দিনৰে পৰাই প্ৰতিটো স্তৰৰ মানুহে চিঠি–পত্ৰ ইজনে সিজনক প্ৰেৰণ কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰাই সক্ষম হৈছিল ।
যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰখন দ্ৰুত হোৱাৰ পিছতো এতিয়াও বহুতে চৰকাৰী কামৰ বাবে ডাক সেৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । সময়ৰ লগে লগে ডাক সেৱাত প্ৰয়োজনীয় উন্নয়ন আৰু নতুন সংস্কাৰ হোৱা বাবে সকলোৰে মাজত এই ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বিশ্বাস অলপো হ্ৰাস পোৱা নাই ।
ইতিহাসবিদসকলৰ মতে, মিচৰীয়সকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্যাপিৰাছ গছৰ পাতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা কাগজত চিঠি লিখাৰ পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছিল । তেতিয়া মিচৰ আৰু পাৰস্যত চৰকাৰী বাৰ্তা কঢ়িয়াবলৈ ঘোঁৰা চালক আৰু বিশেষ দূত ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য পোৱা যায় ।
আনহাতে গ্ৰীক সাহিত্যৰ বিখ্যাত মহাকাব্য 'ইলিয়ড'তো খ্ৰীষ্টপূৰ্ব অষ্টম শতিকাতে চিঠিৰ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ উল্লেখ কৰা হৈছিল । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত বিভিন্নজনে ভিন্ন মত আগবঢ়াই আহিছে । ১৯৪৭ চনৰ ২১ নৱেম্বৰত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ডাক টিকট মুকলি কৰা হৈছিল ।
ভাৰতত ডাকঘৰ
ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৫ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে দেশত মুঠ ১,৬৪,৯৯৯টা ডাকঘৰ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৫,৬১৪ টা নগৰীয়া কাৰ্যালয়, ১৪৯,৩৮৫ টা গ্ৰাম্য কাৰ্যালয় আছে ।
তদুপৰি দেশত মুখ্য ডাকঘৰৰ সংখ্যা ৮১০ টা আৰু উপ-ডাক কাৰ্যালয় আছে ২৪,২৮১ টা । আনহাতে শাখা ডাকঘৰ আছে ১৩৯,৯০৮ টা । ভাৰতত সেনাৰ ৩৫৮ টা ক্ষেত্ৰ ডাকঘৰ ডাক বিভাগৰ বিশেষ ভিত্তি চক্ৰৰ অধীনত সেনা ডাক সেৱাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছে ।
ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ডাকঘৰ
মুম্বাইত ১৭৯৪ চনৰ ১৩ মাৰ্চত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ডাকঘৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এক লাখ বৰ্গফুটত বিস্তৃত এই ডাকঘৰটোত দৈনিক ৪০ হাজাৰতকৈ অধিক গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়ায় । ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেইলৰ পৰিচালনা কৰি আহিছে । ইয়াত ১০১ কাউণ্টাৰ আছে ।
স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ডাক টিকট
স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ডাক টিকটটো ১৯৪৭ চনৰ ২১ নৱেম্বৰত মুকলি কৰা হৈছিল । এই টিকটটোত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু 'জয় হিন্দ' লিখা হৈছিল । এই টিকটটোৰ মূল্য তিনি আনা আৰু আধা আনা আছিল ।
ভাৰতৰ অন্তিমটো ডাকঘৰ
ভাৰতৰ শেষ ডাকঘৰটো ভাৰত-তিব্বত সীমান্তৰ সমীপৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ কিন্নৌৰ জিলাৰ চিটকুল নামৰ দুৰ্গম গাঁওখনত অৱস্থিত । তিব্বতলৈ যোৱা পুৰণি বাণিজ্যিক পথত স্থানীয়ভাৱে 'হিন্দুস্তান কা আখৰী ডাকঘৰ' নামেৰে জনাজাত ।
A postal network is built around more than letters and parcels; it is built around the people and possibilities it connects. For generations, India Post has been a part of everyday life across the country, carrying personal stories, delivering essential consignments, enabling financial services and embracing technology to make its services more accessible. This World Post Day, we celebrate a network that continues to evolve with India while remaining connected to the people it serves. #WorldPostDay #WPD2026 #NPW2026 #IndiaPost #DakSewaJanSewa— Central Bureau of Communication, Chandigarh (@CBC_Chandigarh) October 9, 2026
ভাৰতৰ একমাত্ৰ ভাসমান ডাকঘৰ
কাশ্মীৰত বিশ্বৰ একমাত্ৰ ভাসমান ডাকঘৰটো অৱস্থিত । জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ ডাল হ্ৰদৰ পশ্চিম প্ৰান্তত এই ডাকঘৰটো আছে ।
অসম ডাকসেৱা
এতিয়া অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত ডাকঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে যদিও প্ৰথমটো ডাকঘৰ গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনকালত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগাযোগ আৰু ডাক ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে এই প্ৰথমটো ডাকঘৰ স্থাপন কৰিল ।
ps://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8">
𝑻𝒐𝒅𝒂𝒚 𝒊𝒔 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑷𝒐𝒔𝒕 𝑫𝒂𝒚 World Post Day is observed on 9 October to mark the establishment of the Universal Postal Union in 1874. The theme for this year is “𝑶𝒏𝒆 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒘𝒐𝒓𝒌, 𝑰𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔". #WorldPostDay #OnePostalNetwork #Indianpost— All India Radio News (@airnewsalerts) October 9, 2026
আনহাতে ১৮৭৩ চনত ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টাৰ জেনেৰেলৰ অধীনত আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম পোষ্টেল চাৰ্কেল গঠন কৰা হৈছিল ।
সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত ৪০৬৫টা ডাকঘৰৰ পৰাই ডাকসেৱা পৰিচালিত হৈ আছে । ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, ১৯টা প্ৰধান ডাকঘৰ আৰু ৫৭৮টা উপ-ডাকঘৰ আছে । বাকীসমূহ গ্ৰামাঞ্চলৰ শাখা ডাকঘৰ হিচাপে পৰিচালিত ।
তদুপৰি অসমত ড্ৰোণ ডাক সেৱাও আৰম্ভ কৰা হৈছে । প্ৰথম ড্ৰোণ ডাক সেৱা ২০২৬ চনৰ আগষ্ট মাহত আৰম্ভ হয় । কামৰূপ জিলাৰ হাজো ডাকঘৰৰ পৰা অসমৰ প্ৰথমটো ড্ৰোণ ডাক সেৱাৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে ।
ডাক টিকটত স্থান পোৱা প্ৰথম অসমীয়া
ডাক টিকটত স্থান পোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হৈছে সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা । ১৯৬৮ চনৰ ৫ অক্টোবৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সন্মানত ২০ পইচাৰ এটা বিশেষ ডাক টিকট প্ৰকাশ কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:ৰঙা চিঠিৰ বাকচ আকৃতিৰ ডাকঘৰে কৰি তুলিছে নষ্টালজিক, লাখ লাখ মূল্যৰ ডাকটিকট বিক্ৰী
ধেমাজিত ড্ৰোণেৰে ডাকসেৱা : পদূলিত ডাকোৱালৰ চাইকেলৰ টিলিঙা নাবাজে, ড্ৰোণহে নামিব