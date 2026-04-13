অৱহেলিত ইতিহাস : ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰি শিলালিপি আৰু ভাৰতীয় লিপিৰ নতুন দিশ
‘‘ধোপগুৰি শিলালিপি’’ৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিক দেবেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷
Published : April 13, 2026 at 4:29 PM IST
ডিমৰীয়া : আপুনি বাৰু শুনিছেনে ‘‘ধোপগুৰি শিলালিপি’’ৰ কথা ৷ ধোপগুৰি শিলালিপি অসমৰ প্ৰাচীন ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্নতাত্ত্বিক নিদৰ্শন ৷ আজি আমি ক’বলৈ লৈছো ডিমৰীয়াত আৱিষ্কৃত ‘‘ধোপগুৰি শিলালিপি’’ৰ কথা ৷
ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু লিপিৰ ইতিহাসক পুনৰ লিখিবলৈ বাধ্য কৰিব পৰা এই বিস্ময়কৰ উপাদান এতিয়াও অৱহেলিত হৈ পৰি আছে গুৱাহাটীৰ কাষৰে ডিমৰীয়াত । ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰিৰ ঢৌমাৰা পাহাৰৰ পাদদেশত আবিষ্কৃত হৈছে এই শিলালিপি ৷
‘‘ধোপগুৰি শিলালিপি’’ কেৱল এটা শিলৰ টুকুৰাই নহয়, ই হ'ল ভাৰতীয় লিপি বিকাশৰ প্ৰথমটো ঢাপ, যিয়ে সিন্ধু সভ্যতাৰ পৰা আধুনিক অসমীয়া লিপিলৈকে এক অবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন কৰিছে ।
অসমৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিব পৰা ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰিৰ শৈললিপিখন আজিও চৰকাৰ তথা পুৰাতত্ব বিভাগৰ চকুৰ আঁতৰত । ২০১২ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আৱিষ্কৃত হোৱা এই অমূল্য সম্পদটোৱে ভাৰতীয় লিপিৰ ক্ৰমবিকাশৰ সম্পূৰ্ণ ধাৰণাটোকেই সলনি কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে যদিও, উপযুক্ত সংৰক্ষণ আৰু চৰকাৰী সঁহাৰিৰ অভাৱত ই ধ্বংসৰ গৰাহত পৰিছে ।
- আৱিষ্কাৰ আৰু ভৌগোলিক অৱস্থান
ডিমৰীয়াৰ ধোপগুৰিৰ ঢৌমাৰা পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা 'ঘণ্ডৱা ডোং' নামৰ জুৰিটোৰ পাৰত এই শিলালিপিখন উদ্ধাৰ হৈছিল । এই স্থান প্ৰাচীন ডিমৰুৱা ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ নাতিদূৰত অৱস্থিত । ইয়াৰ সমীপতে থকা কেঁচাইখাইতি (ৰণচণ্ডী) থানত নৱম শতিকাৰ ভগ্নাৱশেষ পোৱা গৈছে, যিয়ে অঞ্চলটোৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্যৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ।
- লিপি বিশেষজ্ঞৰ বিস্ফোৰক তথ্য
লিপি বিশেষজ্ঞ ভাস্কৰ বৰদলৈয়ে শিলালিপিখনৰ কেইবাটাও আখৰ চিনাক্ত কৰি এক চাঞ্চল্যকৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, ধোপগুৰি শিলালিপিখন কেৱল অসমৰে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰাচীনতম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- বিশ্লেষণৰ মূল দিশসমূহ হ’ল :-
প্ৰাচীনতা : পালিঅ'গ্ৰাফি বিশ্লেষণৰ ভিত্তিত এই লিপি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব নৱম শতিকাৰ (খ্ৰীঃপূঃ ৯০০-খ্ৰীঃপূঃ ৫০০) বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । ই সম্ৰাট অশোকৰ ধম্মলিপিতকৈও প্ৰাচীন ।
আখৰৰ মিল : শিলালিপিখনৰ ১২টা আখৰ ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰে ৫টা আখৰ (ই, ক, ট, ব, ৰ) অশোকৰ ধম্মলিপিৰ সৈতে আৰু ৭টা আখৰ (উ, এ, জ, ধ, ম, য, ৱ) সিন্ধুলিপি তথা ধম্মলিপিৰ সৈতে মিল আছে ।
- লিপিৰ ক্ৰমবিকাশৰ নতুন ধাৰা
বিশেষজ্ঞগৰাকীৰ মতে লিপিৰ ক্ৰমটো হ'ল :-
সিন্ধু সভ্যতাৰ চিহ্ন > ধোপগুৰি লিপি > পিপ্ৰাৱা স্তুপৰ লিপি > অশোকৰ ধম্মলিপি > নগাজৰি খনিকৰ গাঁও শিলালিপি > আধুনিক ভাৰতীয় লিপি ।
এই শিলালিপিখন অসম আৰু সিন্ধু সভ্যতাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য । সিন্ধু সভ্যতাৰ মোহৰত থকা গঁড়ৰ চিহ্ন আৰু ধোপগুৰি লিপিৰ আখৰৰ সাদৃশ্যই প্ৰমাণ কৰে যে অসমৰ পৰাই হয়তো এই লিপিৰ ধাৰণা সিন্ধু উপত্যকালৈ প্ৰব্ৰজন হৈছিল ।
পণ্ডিতসকলৰ ভিন্ন মতে, গৱেষক পণ্ডিত ডঃ সতীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই এই লিপিৰ আখৰসমূহ পঞ্চম শতিকাৰ নৃপতি সুৰেন্দ্ৰ বাৰ্মাৰ উমাচল লিপিৰ সৈতে সাদৃশ্য থকা বুলি উল্লেখ কৰিছিল । অৱশ্যে লিপি বিশেষজ্ঞ ভাস্কৰ বৰদলৈৰ মতে, ইয়াৰ লিখনশৈলী ইমানেই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যে ই অশোকৰ সু-বিকশিত লিপিৰ বহু পূৰ্বৰ ।
- ধ্বংসৰ গৰাহত ইতিহাস
ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক নৰেন মেধিয়ে শিলালিপিখনৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । সংশ্লিষ্ট বিভাগক বাৰে বাৰে আৱেদন কৰাৰ পাছতো কোনো সুফল পোৱা হোৱা নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । যদিহে ধোপগুৰি শিলালিপিৰ সঠিক অধ্যয়ন আৰু সংৰক্ষণ কৰা হয়, তেন্তে ভাৰতীয় লিপিৰ ইতিহাস নতুনকৈ লিখিবলগীয়া হ’ব পাৰে বুলি তেওঁ কয় ।
- সংৰক্ষণৰ প্ৰয়াস : গৱেষণা গ্ৰন্থ
বৰ্তমান চিনিব পৰা আখৰবোৰ মচ খাই (নাইকীয়া হৈ যোৱা) গ'লেও ইয়াৰ তথ্যসমূহ যাতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই অধ্যয়ন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে অধ্যাপক যোগেন কলিতা আৰু দেবেন বৰুৱাৰ সম্পাদনাত "ধোপগুৰি শিলালিপি" শীৰ্ষক এখন গৱেষণা গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । য'ত অঞ্চলটোৰ ইতিহাস, ভৌগোলিক পৰিচয় আৰু শিলালেখৰ ওপৰত বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে ।
সচেতন মহলে উল্লেখ কৰা মতে, চৰকাৰী অৱহেলাই এই অমূল্য সম্পদটোক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে । সময় থাকোতেই যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, তেন্তে অসমৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় চিৰদিনৰ বাবে বিলুপ্ত হৈ যাব ।