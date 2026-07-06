গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন উদ্যানত সোমালেই দিব লাগিব ধন, কোনখন উদ্যানত কিমান প্ৰৱেশ মূল্য ?
৫ জুলাইৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগম প্ৰাধিকৰণ (GMDA)ৰ অধীনত থকা প্ৰতিখন উদ্যানতে প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া আছিল । কিন্তু এতিয়া বন্ধ হ'ল দর্শনাৰ্থীৰ বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ ।
Published : July 6, 2026 at 7:08 PM IST
গুৱাহাটী: এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উদ্যানসমূহত প্ৰৱেশৰ বাবদ চৰকাৰক দিব লাগিব ধন । ৫ জুলাইৰ পৰা গুৱাহাটীৰ উদ্যানসমূহত বন্ধ হ'ল দর্শনাৰ্থীৰ বিনামূলীয়া প্ৰৱেশ । দেওবাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দর্শনাৰ্থীয়ে দিবলগীয়া হৈছে ন্যূনতম ২০ টকাৰ পৰা ১৫০ টকা পৰ্যন্ত প্ৰৱেশ মাচুল ।
গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগম প্ৰাধিকৰণ (GMDA) এ নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা অনুসৰি উদ্যানসমূহত প্ৰৱেশ মূল্য হ'ল-
- মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ-১৫০ টকা
- সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান- ৬০ টকা
- ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ক- ৬০ টকা
- নেহৰু পাৰ্ক- ৫০ টকা
- ফাঁচীবজাৰৰ উদ্ভিদ উদ্যান- ৬০ টকা
- শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন-৩০ টকা
- অমৃত উদ্যান- ৩০ টকা
- অটল উদ্যান-৩০ টকা
- গান্ধী মণ্ডপ আৰু যোৰপুখুৰী- ২০ টকা
ইয়াৰোপৰি কেমেৰাৰে লোৱা স্থিৰচিত্ৰ আৰু ভিডিঅ’ৰ বাবে প্ৰতিখন উদ্যানতে দিব লাগিব ১৫০ টকাৰ পৰা ৪০০০ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত মাচুল । উদ্যানসমূহত মূল্য নিৰ্ধাৰণক লৈ এতিয়া দর্শনাৰ্থীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । কোনোবাই যদি চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক সমৰ্থন কৰিছে কোনোৱে আকৌ এই সিদ্ধান্তক পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী দর্শনাৰ্থীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ ইয়াত সকলো শ্ৰেণীৰে লোক আছে । সকলোৰে বাবে হয়তো এই মূল্য প্ৰদান কৰি পার্কলৈ অহাটো সম্ভৱ নহ’বও পাৰে । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা মৰ্জিত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলে ভাল ।’’ আন এগৰাকী দর্শনাৰ্থীয়ে কয়, ‘‘বিনামূলীয়া হ'লে ভাল হয় ৷ যিহেতু এতিয়া গৰম বন্ধ আৰু বন্ধৰ সময়ত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লৈ মানুহ ফুৰিবলৈ আহে ৷ গতিকে বিনামূলীয়া কৰি দিলে বেছি ভালপাওঁ । মূল্য বৃদ্ধি কৰাটো মই উচিত বুলি নাভাৱোঁ কাৰণ এই মূল্য কিছুমান মানুহৰ বাবে সম্ভৱ নহবও পাৰে ।’’
মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰলৈ অহা এগৰাকী দর্শনাৰ্থীয়ে কয়, ‘‘আগতে বিনামূলীয়া আছিল, তেতিয়া সকলোৰে বাবে সুবিধাজনক আছিল । সকলোৱেই আহিব পাৰে, শিশুসকলেও খেলিবলৈ আহিব পাৰে । এতিয়া সকলোৱে ১৫০ টকা বা ৬০ টকা দিব নোৱাৰিব পাৰে । যিহেতু ৰাইজৰ টকাৰে এই সমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেয়ে মই ভাৱো এটা ন্যূনতম মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে ৷ যাতে সকলোৰে সুবিধা হয় ।’’
ইফালে আন এগৰাকী দর্শনাৰ্থীয়ে কয়, ‘‘উচ্চ পৰ্যায়ৰ লোকসকলৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ক’বলগীয়া নাই ৷ কিন্তু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ যিবোৰ লোক বা স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকে, তেওঁলোকৰ বাবে এইক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবোঁ । এটা ন্যূনতম মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰৰ বাবেই সুবিধা হয় ।’’
উল্লেখ যে, ৫ জুলাইৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী উন্নয়ন নিগম প্ৰাধিকৰণ (GMDA)ৰ অধীনত থকা প্ৰতিখন উদ্যানতে প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া আছিল । বৰ্তমান প্ৰৱেশৰ বাবে মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিলেও অৱশ্যে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ বাবে কোনো প্ৰৱেশ মূল্য দিব নালাগে ৷ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ১০ বজালৈ প্ৰৱেশ হ'ব বিনামূলীয়া । লগতে ৯ বছৰৰ তলৰ শিশু, ৭৫ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে সকলো সময়তে প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল ! পানী বাঢ়িলে ওপৰলৈ, কমিলে তললৈ নামি যোৱা কলিযুগৰ খুঁটাবিহীন ‘ৰামসেতু’