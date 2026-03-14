ETV Bharat / state

নিঃসংগতাৰ পৰিধি ভাঙি সাঁচতীয়া ধনেৰে বৃদ্ধাশ্ৰম চলোৱা এগৰাকী মহিলা

শান্তি আলয় বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ জন্মৰ আঁৰত থকা কাহিনীৰ বিষয়ে জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন...

Shanti Alay Old Age Home in Purana Amolapatty Golaghat
সাঁচতীয়া ধনেৰে বৃদ্ধাশ্ৰম চলোৱা এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 1:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: স্বামীৰ মৃত্য়ুৰ পিছত মহিলাগৰাকী অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিল । ধন-সম্পত্তি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থকাৰ পাছতো নিসংগতাই বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিছিল তেওঁক । মৌজাদাৰৰ পত্নী হিচাপে মৌজাখন অকলে চলাই নিয়াটো একপ্ৰকাৰ প্ৰত্য়াহ্বান হৈ পৰে । কেনেকৈ জীৱনৰ বাকীচোৱা খলা-বমা পথ আগুৱাই নিব সেই বিষয়ে চিন্তা ভাৱনা কৰি থাকোতেই হঠাতে এটা ঘটনাই সলনি কৰিলে জীৱনৰ গতিপথ ।

মহিলাগৰাকীৰ নাম শান্তি সন্দিকৈ । সেয়া আছিল ২০০৬ চনৰ কথা । সেই বছৰতেই তেওঁৰ স্বামী ৰোহিনী কুমাৰ গগৈৰ মৃত্য়ু হয় । মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আছিল গোলাঘাট মৌখোৱা মৌজাৰ মৌজাদাৰ । স্বামীৰ মৃত্য়ুৰ পিছত ঘৰত অকলশৰে থকাত বহুতো সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলৈ ধৰিলে । সেয়েহে শান্তি সন্দিকৈয়ে অসহায় মহিলাক ঘৰত আশ্ৰয় দিয়াৰ বিষয়ে ভাবি থাকোতেই তেওঁৰ চিনাকী মানুহ এজনে ফুটপাথৰ পৰা অসহায় মহিলা এগৰাকীত তুলি তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ আহিল ।

এনেদৰেই আৰম্ভ হ'ল এখন বৃদ্ধাশ্ৰম । বৰ্তমান প্ৰায়ভাগ পৰিয়াল, আত্মীয়-স্বজনৰ লগতে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে সম্পৰ্ক নোহোৱা হৈ পৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব । এনে সম্পৰ্কৰ এক বিপৰীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় গোলাঘাটৰ পুৰণা আমোলাপট্টিৰ শান্তি আলয় বৃদ্ধাশ্ৰমত ।

নিসংগতাই বাৰুকৈ জুৰুলা কৰাৰ পিছত...

স্বামী জীয়াই থকা সময়ত তেওঁ হয়তো ভবা নাছিল যে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত নিঃসংগতাই বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিব । স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে তেওঁ মৌজাদাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হয় । লগে লগে সংগী হয় নিঃসংগতা । তেনে সময়তে তেওঁৰ মনত এক চিন্তা আহিল নিজৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা উপেক্ষিত হোৱা বৃদ্ধসকলৰ বাবে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম খোলাৰ কথা ।

শান্তি সন্দিকৈ (ETV Bharat Assam)

শান্তি আলয়ত হাঁহি :

ভবামতে শান্তি আলয় নাম দি আৰম্ভ কৰিলে কৰিলে বৃদ্ধাশ্ৰম । বৰ্তমান ১৬ গৰাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাক লৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে বসবাস কৰিছে শান্তি সন্দিকৈয়ে । এই সম্পৰ্কে তেওঁ কয় ," ২০০৬ চনত মোৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত মই দিশহাৰা হৈ পৰিছিলো আৰু ভাবিলো এতিয়া কি কৰিম । কাৰণ মোৰ বহু দায়িত্ব আছিল, বিশেষকৈ মোৰ প্ৰথম দায়িত্ব আছিল মৌজা চলোৱা । মৌজা চলাই মোৰ উপাৰ্জন হ'ব ; কিন্তু পৰিয়ালত মই অকলে আছো । কিবা কৰিব পাৰিম নেকি ! আমাৰ সন্তান নাছিল । তাৰ পাছত মই মোৰ লগত থাকিবলৈ দুগৰাকী মহিলা আশ্ৰয় দিয়াৰ কথা ভাবিলো । সেই কথা চিন্তা কৰোতে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কথা মনলৈ আহিল ।"

পাচলি বিক্ৰী কৰা মহিলাৰ বাবে গঢ়ি উঠিছিল বৃদ্ধাশ্ৰম :

শান্তি সন্দিকৈয়ে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত পাচলি বিক্ৰী কৰা ৰেণু গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলাক জীয়েক-জোঁৱায়েকে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ক'লে আৰু তেওঁ সেইদিনা পাঁচআলিৰ ভঙা পুলিচ পইণ্টত শুই আছিল । তেনে সময়তে এজন চিনাকি লোকে মহিলাগৰাকীক মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহে আৰু সেইগৰাকী মোৰ প্ৰথম আৱাসী । বৰ্তমান ১৬ গৰাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছে ।"

মৌখোৱা মৌজা (ETV Bharat Assam)

পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ দ্বাৰা অৱহেলিত :

"ইয়াত থকা প্ৰত্যেকগৰাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ দ্বাৰা অৱহেলিত । কটু কথা শুনি থকা বাবে ইয়ালৈ আহিছে । মোৰ মৌজাৰ পৰা পোৱা কমিচনৰ ধনৰে তেওঁলোকক চলাব পাৰিছো । লগতে খোৱা-বোৱা, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু দিবলৈ পাৰিছো । ইয়াৰ উপৰি ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণে সহায় সহযোগ কৰি আহিছে । ৰ'টাৰী ক্লাবৰ ফালৰ পৰা মাহেকীয়া বৰঙণি আগবঢ়ায় । সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে, বিশেষকৈ মাৰোৱাৰী সমাজে, যাৰ বাবে মোৰ অনুভৱ হয় যে মোৰ অনুপস্থিতিতো এই অনুষ্ঠান সুন্দৰকৈ চলি থাকিব ।" শান্তি সন্দিকৈয়ে এইদৰে আশা প্ৰকাশ কৰে ।

শান্তি আলয় বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসী (ETV Bharat Assam)

আনহাতে এই সম্পৰ্কে বৃদ্ধাশ্ৰম পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদিকা মণিমালা গগৈয়ে কয়, "শান্তি সন্দিকৈ বাইদেউৰ বদান্যতাৰ বাবে এই অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে । তেওঁৰ স্বামীয়ে বহু সা-সম্পত্তি থৈ গৈছিল । বাইদেউৰ এইসকল বৃদ্ধাৰ প্ৰতি মৰম আছে , যাৰ বাবে ৰেণু গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলাক ফুটপাথৰ পৰা তুলি আনিলে । তাৰ পাছত বৰ্তমান ১৬ গৰাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাক আছে । সকলো বাইদেউৰ সাঁচতীয়া ধনেৰে চলাই আছে ।"

আৱাসীসকল ইয়ালৈ কিয় আহিল ?

আৱাসীসকল ইয়ালৈ কিয় আহিল সেই সম্পৰ্কে মণিমালা গগৈয়ে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত ৰেণু গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীক জী-জোঁৱায়ে উলিয়াই দিয়ে । তেওঁ আহিল, তাৰ পাছত গোলাপী দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ পৰিয়ালত কোনো নাছিল । তেওঁক সতিনীয়েকৰ সন্তানে এখন শ্মশানত থৈ আহিছিল । তেওঁ খবৰ পাই আহিল । মাজনী বৰুৱা নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাক পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে পুখুৰীত গতিয়াই দিলে , তেওঁ আহিল । লক্ষ্মীমাই বৰা নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাক পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে ঘৰত থাকিবলৈ ঠাই নাই বুলি উলিয়াই দিয়াত তেওঁ আহিল । শেহতীয়াকৈ মণ্টি বাগ নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধা আহিল । দুলুমণি বৰা নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ এখন সুলভ মূল্যৰ দোকান আছিল; কিন্তু পথ বহলোৱাৰ বাবে তেওঁৰ দোকান ভঙা যায় । তাৰ পাছত তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে তাত থাকিবলৈ ঠাই নাই বুলি উলিয়াই দিয়ে, তেওঁ আহিল । মুঠতে সকলো গৃহ কন্দল আৰু নিজৰ পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ দ্বাৰা বিতাড়িত হৈছে । আজিৰ সময়ত এয়া এক কৰুণ ঘটনা । যাৰ বাবে শান্তি সন্দিকৈ বাইদেৱে নিজৰ ঘৰৰ দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে ।"

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
গোলাঘাট
মৌজাদাৰ
মৌজা
শান্তি আলয় বৃদ্ধাশ্ৰম

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.