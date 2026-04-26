ধুবুৰীৰ এক প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰ, য'ত আছে বহু ইতিহাস বিজৰিত কাহিনী

ধুবুৰীৰ এক প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰ । সেই শিৱ মন্দিৰৰ আছে বহু ইতিহাস । ক'ত আছে ধুবুৰীৰ সেই প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰভাগ ?

Know about the 500-year-old historic Shiva temple of Materzhar in Dhubri
ধুবুৰীৰ এক প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰ, য'ত আছে বহু ইতিহাস বিজৰিত কাহিনী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 26, 2026 at 3:16 PM IST

ধুবুৰী : মঠ-মন্দিৰেৰে পৰিপূৰ্ণ অসম । এইখন অসমত আধ্যাত্মিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত আছে বহু অলৌকিক কাহিনী । যি মানুহৰ মাজত বৃদ্ধি কৰি আহিছে আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰাৰ । তেনে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত এক মন্দিৰ হ'ল ধুবুৰীৰ মটেৰঝাৰৰ ৫০০ বছৰ পুৰণি ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰ ।

পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিক মন্দিৰভাগে নতুন আশা আনিছে যদিও অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব বিভাগৰ কাম-কাজৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ স্থানীয় ৰাইজৰ । মন্দিৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পিচত বহু চিহ্ন বা পুৰণি স্মৃতিৰ বিলুপ্ত কৰি পেলালে প্ৰত্নতত্ব বিভাগে । ধুবুৰী জিলাৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আগৱঢ়াইছে মটেৰঝাৰ অঞ্চলটোৱে । এই মটেৰঝাৰ অঞ্চলতে আছে এটা অতি প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰ ।

ধুবুৰীৰ এক প্ৰাচীন শিৱ মন্দিৰ, য'ত আছে বহু ইতিহাস বিজৰিত কাহিনী (ETV Bharat Assam)

কোচ ৰজা ৰঘূদেৱ নাৰায়ণ শৈৱ ভক্ত আছিল আৰু তেওঁৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই শিৱ মন্দিৰটো । প্ৰায় ৫০০ বছৰ পুৰণি এই ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰ টোৰ চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ে লোৱাৰ পিছৰে পৰা এই প্ৰত্নতাত্বিক স্থানটো অসমৰ প্ৰাচীন কীৰ্তি চিহ্ন আৰু তথ্য অধিনিয়ম, ১৯৫৯ ৰ দ্বাৰা অসম প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ৰ অধীনলৈ অনা হৈছে ।

উক্ত প্ৰত্নতাত্বিক স্থানত এটি ইটাৰে নিৰ্মিত শিৱ মন্দিৰ সংৰক্ষিত হৈ আছে । অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ৰ ফালৰ পৰা প্ৰাচীন মন্দিৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণো কৰা হৈছে । মন্দিৰটোৰ কাষতে এটা ৰজাদিনীয়া পুখুৰীও আছে । ৰাইজে মটেৰঝাৰ অঞ্চলৰ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখন উন্নত কৰি তোলাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছে ।

এই সন্দৰ্ভত ঐতিহাসিক মটেৰঝাৰ মঠ-মন্দিৰ কমিটীৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তথা বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা বিক্ৰমজিৎ ৰায়ে কয়, "মই এই ঐতিহাসিক মটেৰঝাৰ মঠ মন্দিৰৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছো । এই কিতাপখনত ঐতিহাসিক মটেৰঝাৰ মঠ-মন্দিৰ সম্পৰ্কে বিস্তৃত তথ্য দাঙি ধৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ দিনত কিতাপখন উন্মোচন কৰিছিল ধুবুৰী জিলাৰ আয়ুক্ত গণেশ কলিতাই । কোচ ৰজা ৰঘূদেৱ নাৰায়ণৰ শাসন কালত এই মটেৰঝাৰ মঠ-মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই মন্দিৰ টো প্ৰায় ৫০০ বছৰ পুৰণি ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কোচ ৰজা ৰঘূদেৱ নাৰায়ণৰ শাসন কালত এই মন্দিৰটো স্থাপন হোৱাৰ সময়ত তেতিয়াৰ দিনত কোচবিহাৰৰ ৰজাই এই অঞ্চললৈ আহিছিল । এই মটেৰঝাৰৰ মঠ-মন্দিৰৰ সমীপতে আঠাৰো কোঠা বুলি এক ঠাই আছিল । তাতে গৈ কোচবিহাৰৰ ৰজাই চিকাৰো কৰিছিল । সেই সময়ত কোচবিহাৰৰ ৰজাই চিকাৰ কৰি ওভোতাৰ পথত মটেৰঝাৰৰ এই স্থানত আহি দেখিছিল যে ভেকুলী এটাই সাপক খাই আছে । যেতিয়া ভেকুলীয়ে সাপক খাই থকা দৃশ্য কোচবিহাৰৰ ৰজাই চাই আছিল তেতিয়া সেই ঠাই খিনি বৰ পবিত্ৰ স্থান বুলি ভাবি এই মটেৰঝাৰৰ মঠ-মন্দিৰৰ স্থানতে এটা ৰাজমহল বনাইছিল । উক্ত ৰাজমহলৰ ইটাবোৰ প্ৰত্নতত্ব বিভাগে খনন কাৰ্য কৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।"

আনহাতে এই ঐতিহাসিক মটেৰঝাৰ মঠ-মন্দিৰটো আজি প্ৰায় ৩০ বছৰ পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব বিভাগে সংৰক্ষণ কৰিছিল । কিন্তু এইবেলি অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব বিভাগৰ সঞ্চালক দীপশিখা কুলিয়ে এই ঐতিহাসিক মটেৰঝাৰ মঠ-মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও ঐতিহাসিক মন্দিৰটোৰ পূৰ্বৰ যি আন্তঃগাঁথনি বা দৃশ্যপট বা পুৰণি ঐতিহ্য আছিলে সেয়া কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে তুলি ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু প্ৰত্নতত্ব বিভাগে মন্দিৰটোৰ হুবহু পুৰণি দৃশ্য প্ৰতিফলিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।

বিক্ৰমজিৎ ৰায়ে কয়, "সেই ক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিক মন্দিৰটোৰ পুৰণি ঐতিহ্যৰ ভিতৰত এখন বাৰান্দা আছিল কিন্তু বৰ্তমানে অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব বিভাগে মন্দিৰটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে কোনো বাৰান্দা ৰখা নাই । এইক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিক মন্দিৰটোৰ পুৰণি দৃশ্যপট কাৰ্যকৰী নকৰাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । পাঁচশ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হোৱা ঐতিহাসিক মন্দিৰটোত যেনেদৰে বাৰান্দা এখন আছিল তেনেদৰে অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ব বিভাগে বাৰান্দাখন নিৰ্মাণ কৰিলে ভাল আছিল ।"

চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাই ৰায়ে কয়, "আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে ঐতিহাসিক মটেৰঝাৰৰ এই মঠ-মন্দিৰটোৰ উন্নয়নৰ বাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি যাতে এই অঞ্চলটোক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে ।"

