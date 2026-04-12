ETV Bharat / state

জনগোষ্ঠীয় সমাজৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ নিদৰ্শন শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থান

শদিয়াৰ ঐতিহাসিক বুঢ়া-বুঢ়ী আই থানৰ সৈতে এইখন থানৰ আছে সম্পৰ্ক ।

Shri Shri Tamreshwari Ai Than of Jonai Dhemaji
জোনাই সমজিলাৰ চিলাসুতিস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 2:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : অসমৰ জনগোষ্ঠীয় সমাজৰ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন ধেমাজি জিলাৰ জোনাই সমজিলাৰ চিলাসুতিস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থান । ১৯০৫ চনতে স্থাপিত হৈছিল এই তাম্ৰেশ্বৰী আই থান ।

চিলাসুতিৰ শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থানখন ১৯০৫ চনত চেঙাজনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত স্থাপন কৰা হৈছিল। কালক্ৰমত চিলাসুতি ব'মজে নামৰ ঠাইলৈ উঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । আইথানখন পূৰ্বে পূজা কৰা স্থান জৰাজীৰ্ণ হোৱা বাবে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভূৱন পেগুৰ নেতৃত্বত তথা ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰ ধনেৰে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ভৱনটো ২০২৩ চনৰ ১৭ অক্টোবৰত ৯ গৰাকী পূজাৰীৰ তথা স্থানীয় গাঁৱৰ ৰাইজৰ আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে কাঠেৰে নিৰ্মিত দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থাপন কৰা হয় ।

এই আইৰ থানৰ প্ৰকৃত নাম সৰু আই যদিও যদিও শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থান বুলিহে জনাজাত । প্ৰতিজন পথচাৰীয়ে শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থানক সসন্মানে সেৱা কৰিহে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । এই সন্দৰ্ভত তাম্ৰেশ্বৰী আই থানৰ বৰপূজাৰী কনক চন্দ্ৰ পাইতে কয়, "তাম্ৰেশ্বৰী আই থানত ৯ জনকৈ পূজাৰী থাকে । ইয়াৰে কনক চন্দ্ৰ পাইত হৈছে বৰপূজাৰী । ১৯০৫ চনতেই তাম্ৰেশ্বৰী আই থান ধেমাজি জিলাৰ জোনাই চিলাপথাৰৰ চেঙাজানত স্থাপন কৰা হৈছিল ।"

কিয় স্থানান্তৰ কৰিব লগা হ'ল থানখন ?

বৰপূজাৰীজনে এই বিষয়ে কয়, "১৯৫০ চনৰ বৰভূঁইকপ আৰু বানপানীৰ কৱলত মানুহ থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিল । ফলত চিলাপথাৰৰ গেলুৱা নামৰ ঠাইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ল । ইয়াৰ পিছতে গোসাঁনীৰ জাগৰণত গেলুৱা নামৰ ঠাইত থাকিবলৈ অসুবিধা হোৱাত আইগৰাকী এই ঠাইত থকাত অসুবিধা বুলি কয় । চিলাসুতি ব'মজে গাঁৱত বৰপূজাৰীগৰাকীও আছে । গতিকে চিলাপথাৰৰ চিলাসুতি ব'মজে গাঁৱতে থাকিম বুলি আইৰ জনজাগৰণ কোৱাৰ পিছত ১৯৯৩ চনত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ চিলাসুতি ব'মজে গাঁৱত হস্তান্তৰ কৰি স্থাপন কৰে তাম্ৰেশ্বৰী আইক ।"

শদিয়াৰ বুঢ়া-বুঢ়ী আই থানৰ সৈতে সংস্পৃক্ত :

বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ শদিয়াৰ বা কেঁচাইখাতী বুঢ়া-বুঢ়ী আই থান বা তাম্ৰেশ্বৰী আই থানৰ সৈতে সংস্পৃক্ত চিলাসুতি ব'মজে গাঁওস্থিত শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থান । জনশ্ৰুতি মতে, শদিয়া তাম্ৰেশ্বৰী আই থানৰ সতি-সন্ততি বুলি বিশ্বাস কৰে । তাৰ ভিতৰত চিলাসুতিস্থিত শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থানখনক সৰু আই বুলি অৰ্থাৎ শদিয়াৰ বুঢ়া-বুঢ়ী আইৰ সৰু জী বুলি বিশ্বাস কৰে । প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰত অপায়-অমংগল দূৰ কৰিবলৈ ৰাইজৰ দান-বৰঙনিৰে এটা ম'হ বলি দিয়া হয় বুলি জানিব দিয়ে পূজাৰীগৰাকীয়ে ।

তাম্ৰেশ্বৰী আই থানত বিশ্বাস:

ভক্তৰ বিশ্বাস-জনবিশ্বাস অনুসৰি নিজৰ একচিত্ত মনেৰে তাম্ৰেশ্বৰী আই থানত পূজা কৰিলে পূৰ্ণ হয় মনোবাঞ্ছা । থানখনত দৈনিক আগমন ঘটে বহু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ । শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ তিনি দিনত উত্তৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে তাম্ৰেশ্বৰী আইথানলৈ ভক্ত । পুৰণি ৰীতি-নীতি অনুসৰি বিজয়া দশমীৰ দিনা দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ম’হ, ছাগলী, হাঁহ আদি বলি দিয়া হয় ।

চিলাসুতিস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থানৰ বলিশাল (ETV Bharat Assam)

অতীজৰে পৰা অঞ্চলটোত বসবাস কৰা মিচিং, বড়ো, অসমীয়া, বঙালী, নেপালীকে ধৰি জাতি-জনগোষ্ঠী সকলোৱে এক হৈ পালন কৰি আহিছে পূজা । দেৱী দুৰ্গাৰ তুষ্টিৰ বাবে দুদিন উচৰ্গা কৰা হয় অসংখ্য হাঁহ, পাৰ আৰু ছাগলী । মহানৱমীৰ দিনা কৌটিকলীয়া পৰম্পৰাৰ দোহাই দি বলি দিয়া হয় এটা ম'হ ।

অপাই, অমংগল নাশি কুশল, মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰি দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰা হয় এই ম'হ । শতিকাধৰি চলি অহা এই বলি দিয়া পৰ্ব চাবলৈ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভিৰ কৰেহি বিভিন্ন ঠাইৰ শক্তিৰ উপাসকসকল । সকলোৱে এই বলিৰ জৰিয়তে বিচাৰিলে সকলোৰে কুলশ, মংগল, মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে বুলি কয় পৰিচালনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মহেন নৰহে ।

বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও আহে ভক্ত:

অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে বহিঃৰাষ্ট্ৰ নেপাল, বাংলাদেশৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ , ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়ৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহে । এই শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থানত কোনো ধৰ্মৰ ভেদাভেদ নাই । সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে পূজা কৰিব পাৰে ।

পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কনক দলেই কয়, "শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থানত লোকবিশ্বাস আছে যে শদিয়াৰ পৰা ভূৰুলিলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বিশেষভাৱে পালন কৰা হয় । মাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে সুখ-শান্তি লাভ কৰে বুলি লোকবিশ্বাস আছে । তদুপৰি বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ শদিয়াৰ বুঢ়া-বুঢ়ী আই থানখনক মা-দেউতা হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ডিমৌস্থিত আই থানক বৰআই আৰু ঢকুৱাখনাত থকা আই থানক মাজু আই হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।" এই তিনিখন আই থান শদিয়াৰ বুঢ়া-বুঢ়ী আই থানৰ জী বুলি বিশ্বাস কৰা হয় বুলি কয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি কনক দলেই ।

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ধেমাজি
বৰভূঁইকপ
ব্ৰহ্মপুত্ৰ
শ্ৰীশ্ৰী তাম্ৰেশ্বৰী আই থান

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.