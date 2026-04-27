ঐতিহাসিক ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱৰ বিষয়ে...

ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱক লৈ উখল-মাখল পৰিৱেশ । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আয়োজিত উৎসৱত জাতি, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে অংশগ্ৰহণ ।

Ghorabanda Deul festival
ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 8:24 AM IST

মঙলদৈ : অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত দৰং হৈছে এখন ঐতিহাসিক জিলা । জিলাখন বহু ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী । কোচ ৰজাসকলৰ দিনৰো বহু সমল ইয়াত আছে । এই জিলাখনৰ সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয় আদি দিশতো বিশেষ গুৰুত্ব আছে । বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত ইয়াত নানান পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ ব'হাগ বিহুৰ সময়ত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এক বিশেষ উৎসৱ পালন কৰা হয় । সেয়া হৈছে দেউল উৎসৱ । ঠাইভেদে সৰু-বৰ দেউল উৎসৱৰ আয়োজন কৰে দৰংবাসীয়ে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম পৰিচিত ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱ । এই ঘোঁৰাবান্ধা হৈছে জিলাখনৰ ছিপাঝাৰ অঞ্চলত থকা এটা অতি ঐতিহ্যমণ্ডিত দেউল ।

ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ বিশেষত্ব :

দেউল হৈছে অবিভক্ত দৰং জিলাৰ এক বসন্ত উৎসৱ । অসমীয়া মাহ ব'হাগৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা গোটেই মাহটোতে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত এই লোক উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় । ছিপাঝাৰৰ ঘোঁৰাবান্ধাত প্ৰতিবছৰে ব'হাগ মাহৰ ১১, ১২ আৰু ১৩ তাৰিখে এই দেউল উৎসৱ পালন কৰা হয় । এই দেউল মূলতঃ বিষ্ণু পূজাৰ এক অনুষ্ঠান । যি প্ৰায় ৯০০ বছৰ পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে । ঘোঁৰাবান্ধা দেউল দৰঙৰ শ্ৰেষ্ঠ দেউল উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । পৰম্পৰাগত পূজা-অৰ্চনা বা ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াত বৃহৎ মেলাও বহে, যি স্থানীয় লোকৰ বাবে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে । জানিব পৰা মতে এই দেউল উৎসৱৰ পৰম্পৰা খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতিকাৰ পৰাই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি আহিছে । দৰঙৰ লোক-সংস্কৃতি আৰু লোক-ধৰ্মৰ নিদৰ্শন স্বৰূপ এই ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ বাবে সমগ্ৰ ছিপাঝাৰ অঞ্চল ব'হাগ মাহত উখল-মাখল হৈ পৰে ।

ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱ (ETV Bharat)

ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ আয়োজক সমিতিৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে এই সম্পৰ্কে কয়, "আমি আন আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱ ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰিছোঁ । ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিনা গোন্ধ কাৰ্যসূচী । সন্ধিয়া সময়ত দেউল ভেটিত আমি বিষ্ণু পূজা আৰম্ভ কৰোঁ । দেউল ভেটিত মগৰ স্থাপন কৰোঁ ।"

Ghorabanda Deul festival
ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱত বাণিজ্য মেলা (ETV Bharat)

তেওঁ জনোৱা মতে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে দেওবাৰে দেউল খলাৰ মুখ্য দ্বাৰ উন্মোচন কৰা হয় । ছিপাঝাৰ বিজে বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক থানেশ্বৰ ভূঞাদেৱে মুখ্য দ্বাৰ উন্মোচন কৰে । তাৰ পিছত দেউল উৎসৱ সম্পৰ্কে চমু অৱলোকন নামৰ এখন পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । তাৰ লগতে প্ৰতিবছৰৰ দৰে ৰাইজক দেউল উদযাপন সমিতিৰ পৰা উপহাৰস্বৰূপে দিবলৈ এখন ৰঙীন কেলেণ্ডাৰো প্ৰকাশ কৰা হয় ।

Ghorabanda Deul festival
ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱ (ETV Bharat)

ইয়াৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট পৰম্পৰা অনুসৰি দেউল ভেটিত থকা ৭ টা খলপত ঘড়ী কটাৰ বিপৰীত দিশত ৭ বাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু দেৱৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় বুলিও তেওঁ অৱগত কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে দেউলৰ মূল তাৎপৰ্য হৈছে অনন্ত শয্যাত থকা শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু দেৱক পূজা কৰা ।

Ghorabanda Deul festival
ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱত বাণিজ্য মেলা (ETV Bharat)

জনবিশ্বাস অনুসৰি ধৰ্ম্মদেৱ বিপ্ৰ ভূঞা নামৰ বৈষ্ণৱ পণ্ডিত এগৰাকীয়ে একাদশ শতিকাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰদৌলগুৰিত বিষ্ণু পূজাৰ জৰিয়তে দেউল উৎসৱৰ পাতনি মেলিছিল । প্ৰথম অৱস্থাত এই বৰদেউলেই জিলাখনৰ একমাত্ৰ দেউল উৎসৱ আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত দৰং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত দেউল উৎসৱ পালনৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হয় ।

Ghorabanda Deul festival
ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱত বাণিজ্য মেলা (ETV Bharat)

ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ লগত সংগতি ৰাখি দেউলখলাৰ চাৰিওফালে অনুষ্ঠিত হোৱা বৃহৎ মেলাখনৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি থাকে । এই মেলাত স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিও বিক্ৰী কৰা হয় । একেদৰে হাজো-সৰ্থেবাৰীৰ বিখ্যাত কাঁহ-পিতলৰ বাচন-বৰ্তন, বাঁহ-বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী, শীতল পাটী, বয়ন সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ, খেলৰ সামগ্ৰী আদিও উপলব্ধ হয় । দেউলৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেলাখনৰ বাবে ঘোঁৰাবান্ধা দেউল জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে বাবে এক মহামিলনৰ স্থান হৈ পৰে ।

