ঐতিহাসিক ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱৰ বিষয়ে...

ঐতিহাসিক ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱৰ বিষয়ে...
ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱক লৈ উখল-মাখল পৰিৱেশ । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আয়োজিত উৎসৱত জাতি, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে অংশগ্ৰহণ ।
Published : April 27, 2026 at 8:24 AM IST
মঙলদৈ : অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত দৰং হৈছে এখন ঐতিহাসিক জিলা । জিলাখন বহু ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী । কোচ ৰজাসকলৰ দিনৰো বহু সমল ইয়াত আছে । এই জিলাখনৰ সাংস্কৃতিক, ধৰ্মীয় আদি দিশতো বিশেষ গুৰুত্ব আছে । বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত ইয়াত নানান পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ ব'হাগ বিহুৰ সময়ত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এক বিশেষ উৎসৱ পালন কৰা হয় । সেয়া হৈছে দেউল উৎসৱ । ঠাইভেদে সৰু-বৰ দেউল উৎসৱৰ আয়োজন কৰে দৰংবাসীয়ে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম পৰিচিত ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱ । এই ঘোঁৰাবান্ধা হৈছে জিলাখনৰ ছিপাঝাৰ অঞ্চলত থকা এটা অতি ঐতিহ্যমণ্ডিত দেউল ।
ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ বিশেষত্ব :
দেউল হৈছে অবিভক্ত দৰং জিলাৰ এক বসন্ত উৎসৱ । অসমীয়া মাহ ব'হাগৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা গোটেই মাহটোতে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত এই লোক উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় । ছিপাঝাৰৰ ঘোঁৰাবান্ধাত প্ৰতিবছৰে ব'হাগ মাহৰ ১১, ১২ আৰু ১৩ তাৰিখে এই দেউল উৎসৱ পালন কৰা হয় । এই দেউল মূলতঃ বিষ্ণু পূজাৰ এক অনুষ্ঠান । যি প্ৰায় ৯০০ বছৰ পূৰ্বৰে পৰা চলি আহিছে । ঘোঁৰাবান্ধা দেউল দৰঙৰ শ্ৰেষ্ঠ দেউল উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । পৰম্পৰাগত পূজা-অৰ্চনা বা ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াত বৃহৎ মেলাও বহে, যি স্থানীয় লোকৰ বাবে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে । জানিব পৰা মতে এই দেউল উৎসৱৰ পৰম্পৰা খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতিকাৰ পৰাই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি আহিছে । দৰঙৰ লোক-সংস্কৃতি আৰু লোক-ধৰ্মৰ নিদৰ্শন স্বৰূপ এই ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ বাবে সমগ্ৰ ছিপাঝাৰ অঞ্চল ব'হাগ মাহত উখল-মাখল হৈ পৰে ।
ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ আয়োজক সমিতিৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে এই সম্পৰ্কে কয়, "আমি আন আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো ঘোঁৰাবান্ধা দেউল উৎসৱ ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কৰিছোঁ । ৩ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিনা গোন্ধ কাৰ্যসূচী । সন্ধিয়া সময়ত দেউল ভেটিত আমি বিষ্ণু পূজা আৰম্ভ কৰোঁ । দেউল ভেটিত মগৰ স্থাপন কৰোঁ ।"
তেওঁ জনোৱা মতে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে দেওবাৰে দেউল খলাৰ মুখ্য দ্বাৰ উন্মোচন কৰা হয় । ছিপাঝাৰ বিজে বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক থানেশ্বৰ ভূঞাদেৱে মুখ্য দ্বাৰ উন্মোচন কৰে । তাৰ পিছত দেউল উৎসৱ সম্পৰ্কে চমু অৱলোকন নামৰ এখন পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । তাৰ লগতে প্ৰতিবছৰৰ দৰে ৰাইজক দেউল উদযাপন সমিতিৰ পৰা উপহাৰস্বৰূপে দিবলৈ এখন ৰঙীন কেলেণ্ডাৰো প্ৰকাশ কৰা হয় ।
ইয়াৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট পৰম্পৰা অনুসৰি দেউল ভেটিত থকা ৭ টা খলপত ঘড়ী কটাৰ বিপৰীত দিশত ৭ বাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু দেৱৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় বুলিও তেওঁ অৱগত কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে দেউলৰ মূল তাৎপৰ্য হৈছে অনন্ত শয্যাত থকা শ্ৰীশ্ৰী বিষ্ণু দেৱক পূজা কৰা ।
জনবিশ্বাস অনুসৰি ধৰ্ম্মদেৱ বিপ্ৰ ভূঞা নামৰ বৈষ্ণৱ পণ্ডিত এগৰাকীয়ে একাদশ শতিকাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰদৌলগুৰিত বিষ্ণু পূজাৰ জৰিয়তে দেউল উৎসৱৰ পাতনি মেলিছিল । প্ৰথম অৱস্থাত এই বৰদেউলেই জিলাখনৰ একমাত্ৰ দেউল উৎসৱ আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত দৰং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত দেউল উৎসৱ পালনৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হয় ।
ঘোঁৰাবান্ধা দেউলৰ লগত সংগতি ৰাখি দেউলখলাৰ চাৰিওফালে অনুষ্ঠিত হোৱা বৃহৎ মেলাখনৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি থাকে । এই মেলাত স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিও বিক্ৰী কৰা হয় । একেদৰে হাজো-সৰ্থেবাৰীৰ বিখ্যাত কাঁহ-পিতলৰ বাচন-বৰ্তন, বাঁহ-বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী, শীতল পাটী, বয়ন সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ, খেলৰ সামগ্ৰী আদিও উপলব্ধ হয় । দেউলৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা এই মেলাখনৰ বাবে ঘোঁৰাবান্ধা দেউল জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে বাবে এক মহামিলনৰ স্থান হৈ পৰে ।
