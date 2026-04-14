ৰঙালী বিহুত খোৱা ১০১ এবিধ শাক আৰু ইয়াৰ গুণাগুণ

ৰঙালী বিহুত খোৱা ১০১ এবিধ শাক আৰু ইয়াৰ গুণাগুণ
যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰি লুৰীকিহাটত ১০১ বিধ শাকৰ বাগিচা ।
Published : April 14, 2026 at 4:37 PM IST
যোৰহাট: আজি গৰু বিহু । আজিৰ পৰা সাত দিন ধৰি ৰাজ্য়বাসীয়ে পালন কৰিব সাত বিহু । এই বিহুৰ সৈতে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কিছুমান এৰাব নোৱৰা পৰম্পৰা আছে । এই সমূহ পৰম্পৰাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ১০১ বিধ শাক খোৱা ।
সাধাৰণতে ব’হাগ বিহুৰ বতৰত খোৱা এনে শাকৰ ঔষধি গুণে বিভিন্ন বেমাৰ-আজাৰৰ উপশম ঘটায় বুলি অসমীয়া সমাজত জনবিশ্বাস আছে ; কিন্তু আজি দুৰ্লভ হৈ পৰিছে ১০১ এবিধ শাক । আজিৰ প্ৰজন্মই এই শাকৰ নাম কি আৰু কি কি গুণাগুণেৰে ভৰপূৰ সেই সম্পৰ্কে জ্ঞাত নহয় । সেয়েহে ডাঃ কৃষ্ণ কান্ত নাথ, সঞ্জীৱ বৰদলৈ , কৃতী বৰদলৈ আৰু বিৰাজ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত আয়ুজীৱন ৱেলনেচ চেণ্টাৰ আৰু পৰম্পৰা নামৰ এক সংস্থাই যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰি লুৰীকিহাটত ১০১ শাকৰ এখন বাগিচা গঢ়িছে ।
ইয়াত উপলব্ধ হৈছে বেতগাজ, পাতবকফুল, বৰমানিমুনি, বৰবৰীয়াল, বৰহমথুৰি, ভেকুৰি তিতা, চালকুঁৱৰী, মধুৰিৰ কুমলীয়া পাত, লাচকচি, সৰু মানিমুনি, বগা বাহক, টিকনি বৰুৱা, কেঁহৰাজ, ব্ৰাহ্মী শাক, কণা শিমলু , মান ধনিয়া আদি । এই পৰম্পৰা আৰু ১০১ এবিধ শাকৰ বিষয়ে আজিৰ প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়া আৰু ইয়াৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ প্ৰচেষ্টা লৈছে বুলি তেওঁলোকে কয় ।
এই ১০১ বিধ শাক আৰু ইয়াৰ গুণাগুণ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰা হ'ল -
১)কেৰেলা পাত: আইৰণ, মেগনেচিয়াম, পটাচিয়াম, ভিটামিন 'চি'ৰ উৎস । মধুমেহ নিয়ন্ত্ৰনত সহায় কৰে ।
২)চজিনা পাত: অস্থি মজবুত কৰে, ৰক্তসংশোধন কৰে, ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰনত সহায় কৰে, হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু যৌন দুৰ্বলতা নাশ কৰে ।
৩)ওলকচু: কেঁচুমূৰীয়া ভাল কৰাত সহায়ক আৰু গ্ৰহণী ৰোগ নাশক ।
৪)কচুশাক: পিত্ত আৰু শোথ ৰোগ নাশক ।
৫)কঁঠালৰ মুচি: কেঁচুমূৰীয়া আৰু পোৰণি গ্ৰহণী নাশক।
৬)কলমৌ শাক: স্তনত গাখীৰ বৃদ্ধি কৰে, পুৰুষৰ শুক্ৰ বৰ্ধকৰূপে কাম কৰে ।
৭)দুপৰ টেঙা: প্ৰস্ৰাৱৰ ৰোগ নাশক, বৃক্কৰ পাথৰ নাশক, জণ্ডিচ ৰোগৰ সুপথ্য ।
৮)কাঠআলুৰ পাত: শক্তিবৰ্ধক ,ভিটামিন B6, B1, ফলিক এচিড আৰু C ভিটামিনৰ উৎস ।
৯)কুকুৰাঠেঙীয়া: দাঁতৰ ৰোগ, কেন্সাৰ, ডায়েবেটিছ, জ্বৰ, খৰ-খজুলি আদি ৰোগ নাশক ।
১০)কেঞা বন: চালৰ ৰোগ নাশক, চৰ্বি নাশক,ডায়েৰীয়া নাশক, হজম শক্তি বৰ্ধক।
১১)অমিতা ফুল: ই হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে, যকৃত সৱল কৰে, কৰ্কট ৰোগ, কুকুৰীকণা নাশক, পেটৰ ঘাঁ শুকুৱাত সহায় কৰে ।
১২)কোমোৰা পাত: ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ কৰি ঘাঁ শুকোৱাত সহায় কৰে, হৰম'নৰ বিসংগতি দূৰ কৰাত সহায় কৰে, শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।
১৩)খুতৰা শাক: হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে, ভোক বঢ়াই, পিত্ত, কফ, বিষ নাশক।
১৪)গাখীৰতী: স্নায়ু ৰোগ, দাঁতৰ ৰোগ, শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য আাদি দূৰ কৰে ।
১৫)গৰুখিচ: গাউত, আৰ্থাৰাইটিছ, ডায়েৰীয়া, ছালৰ ৰোগ নাশক আৰু দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধি ক্ষমতা বৃদ্ধি কাৰক ।
১৬)আদা:হজমিশক্তি বৃদ্ধি কৰে, কাহ, বমি, বীজাণু নাশক ।
১৭)চালকুঁৱৰী আগ: চালৰ ৰোগ নাশক, পৰিপাক ক্ৰিয়া মজবুত কৰে, ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰনত সহায় কৰে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰকৰাত সহায় কৰে ।
১৮)চিৰতা পাত:মেলেৰিয়া, বহুমূত্ৰ ৰোগ দূৰ কৰে, তেজ পৰিস্কাৰ কৰে, চালৰ ৰোগ দূৰ কৰে।
১৯)চুকাশাক: বায়ু ৰোগ নাশক।
২০)চেংমৰা/চেঙামু: হাঁপানী, ব্ৰংকাইটিছ, বাট বিষ, পেটৰ বিষ নাশক।
২১)জবাফুল: চুলিৰ সমস্যা দূৰ কৰে, ৰক্ত শোধন কৰে, ৰক্তস্ৰাৱ আৰু ক'লেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰন কৰে ।
২২)জলকীয়া পাত: দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰক, চাল আৰু চুলি মজবুত কৰে, সংক্ৰমন ৰোধ কৰে, ৰক্তস্ৰাব কমাত সহায় কৰে, শ্বেতৰক্ত কনিকা বৃদ্ধিৰ কাৰক ।
২৩)জাতিলাউ পাত:পুষ্টিকৰ, শীত বীৰ্য, শুক্ৰবৰ্ধক।
২৪)জালুকপাত: বীজাণু নাশক, গাৰ বিষ নাশক ।
২৫)জিকা পাত: পুষ্টি বৰ্ধক, ইয়াৰ গুটি চাইনাচাইটিচ নাশক ।
২৬)জিলমিল: ভোক বৃদ্ধিৰ কাৰক, বায়ু, পিত্ত, কৃমি নাশক।
২৭)জেটুলীপকা পাত: ৰক্ত বৰ্ধক।
২৮)জ্যেষ্ঠমধু পাত:অন্তৰ ঘাঁ-শুকোৱাত সহায়ক,হৃদৰোগ, কফ, পিত্ত নাশক।
২৯)টিকনি বৰুৱা: শক্তি দায়ক।
৩০)টুবুকী লতা/ টুপুৰী লতা: কেন্সাৰ নাশক, মহিলাৰ বগাস্ৰাৱত ভাল কাম কৰে, ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ কাৰক ।
৩১)টেঙামৰা: গ্ৰহণী নাশক।
৩২)টেঙেচি টেঙা:স্মৰণশক্তি বৃদ্ধি কাৰক, গ্ৰহণী নাশক।
৩৩)ঢেঁকীয়া: পেট পৰিষ্কাৰক, ৰক্তবৰ্দ্ধক, শুক্ৰবৰ্ধক ।
৩৪)ঢেঁকীয়ালতি:বাট বিষ নাশক।
৩৫)তৰা গজালি: পেলুৰ প্ৰতিষেধক।
৩৬)তিতাফুল/ৰামবাহক/ৰঙা বাহক:কৃমি নাশক, ৰক্তশোধক।
৩৭)তিতাবাহক/ তিতাকুচি/বগা বাহক: হাঁপানী, ব্ৰংকাইটিছ, ডিঙিৰ বিষ, কফ নাশক।
৩৮)তিঁয়হ পাত: পিত্ত পাথৰি ৰোগ নাশক, চকু উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি কৰে।
৩৯)তুলসী পাত: কাঁহ, হাঁপানী, কফ নাশক।
৪০)দহি কচু:ফিটাপেলু নাশক, কোষ্ঠকাঠিন্য নাশক।
৪১)দাংবদি/লেছেৰা মাহ: পুষ্টি বৰ্ধক ।
৪২)দুপৰটেঙা: পাথৰী নাশক।
৪৩)দুবৰি বন: মাহেকীয়াৰ সমস্যা দূৰ কৰা, শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে । কোষ্ঠবদ্ধতা নাশক।
৪৪)দোৰোণ শাক/দুৰুম/ দ্রুণ: বাত, শ্লেষ্মা নাশক, হজমী কাৰক, অৰ্শ, শোথৰ সুপথ্য।
৪৫)ধতুৰা: ঘাঁ শুকোৱাত সহায় কৰে, হাঁপানী আৰু স্নায়ু ৰোগ নাশক।
৪৬)ধনিয়া/মেমেধু: ৰক্তহীনতা, চালৰ ৰোগনাশক, হৃদৰোগ নশক, বেক্টেৰিয়া বীজানু নাশক, হজম শক্তি বৰ্ধক।
৪৭)নৰসিংহ: দৃষ্টিশক্তি বৰ্ধক, পেটৰ বিষ নাশক।
৪৮)নহৰু :হজমী শক্তি বৰ্ধক, উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰক, হৃদৰোগ নাশক, জীৱনী শক্তি বৰ্ধক।
৪৯)নিলাজী বন: ডায়েৰীয়া প্ৰতিৰোধ কৰে, ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰন কৰাত সহায় কৰে, অৰ্শ ৰোগ নাশক, এন্টি ফাংগেল ।
৫০)নীলকণ্ঠ:মাহেকীয়াৰ সমস্যা, বাট বিষ আৰু প্ৰাস্ৰাৱৰ সমস্যা দূৰীকাৰক ।
৫১)নেওঠনীয়া/নেওঠনী: এজমা, ডায়েবেটিছ, কেন্সাৰ নাশক।
৫২) নেফাফু: উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰন কৰে ।
৫৩)নুনি পাত: ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰন কৰে, জাৱনীশক্তি বঢ়ায়।
৫৪)পচতীয়া:চালৰ ৰোগ নাশক, কফ নাশক।
৫৫)পদিনা: গাৰ দুৰ্গন্ধ নাশক, ৰক্ত বৃদ্ধি কাৰক, পেটৰ বিষ নাশক, বাধক বেদনা নাশক।
৫৬)পনৌনৌৱা/পূর্ণনৱা: ৰক্তবৃদ্ধি কাৰক, শোথনাশক, ঘাঁ শুকুৱাত সহায়ক।
৫৭)পালেং:ৰক্ত, পিত্ত, বিষ দোষ নাশক, শিশুৰ পয়ালগা ৰোগ ভাল কৰে, ছাল নিমজ কৰে ।
৫৮)পিৰালি পালেং: প্ৰচুৰ ভিটামিনৰ উৎস, শক্তি বৰ্ধক ।
৫৯)পিঁয়াজ পাত: মুখৰ আৰু খাদ্যনলীৰ বীজাণুনাশক, ৰক্তবৰ্ধক, যক্ষ্মা ৰোগৰ বীজাণু নাশক, শুক্ৰবৰ্ধক।
৬০)পুৰৈশাক: পুষ্টিকাৰক, কুকুৰীকণা নাশক, এলাৰ্জিত উপকাৰী, স্মৃতিশক্তি বৰ্ধক।
৬১)বন জলকীয়া:এন্টিচেপ্তিক।
৬২)বন জালুক: ছালৰ ৰোগ, পেটৰ ৰোগ নাশক।
৬৩)বন ধনিয়া: সুগন্ধিদায়ক, ৰুচিকৰ।
৬৪)বৰটেঙেচি: স্মৰণশক্তি বৃদ্ধিত সহয় কাৰক, গ্ৰহণী নাশক।
৬৫)বৰালি বুকুৱা: ডিচেন্ট্ৰি, ঘাঁ, ফোহাৰ সমস্যাত সহায়ক।
৬৬)বৰিয়াল/বৰবৰিয়াল/সোণবৰিয়াল:মূত্ৰাশয় আৰু কিডনীৰ সমস্যা নাশক।
৬৭)বর্হমথুৰি/বৰমথুৰি: বেক্টেৰিয়া নাশক।
৬৮)বাবৰি/বালি বাবৰি: কৃমি নাশক, ছালৰ কমনীয়তা বৰ্ধক, বীৰ্য বৰ্ধক, চকুৰ বাবে উপকাৰী।
৬৯)বিলাহী পাত:তেজ বৰ্ধক, ছাল নিমজ কাৰক।
৭০)বিশল্যকৰণি/তিতাবাহক/তিতাখাৰি: বিষ নাশক।
৭১)বিহলঙনি: বিষ, বাত বিষ নাশক।
৭২)বেঙেনা(খৰুৱা): ৰক্ত বৰ্ধক।
৭৩)বেতগাজৰ পাত: কৃমি নাশক, ৰক্ত বৰ্ধক।
৭৪)ব্ৰাহ্মী শাক: স্মৰণশক্তি বৃদ্ধি কাৰক, মৃগী ৰোগ নাশক, মাত পৰিষ্কাৰ কৰে, বায়ু সবল কৰে ।
৭৫)ভাঙৰ আগ:ভোক লগায়, কামভাৱ জাগ্ৰত কৰে, নিদ্ৰাজনক।
৭৬)ভাতকেৰেলা: পুষ্টিকাৰক।
৭৭)ভীমৰাজ বন/ভৃগৰাজ: হৃদয় টনিক, বেক্টেৰিয়া বীজানু নাশক, চুলিৰ সমস্যা নাশক, হজম শক্তি বৰ্ধক।
৭৮)ভেঁকুৰি তিতা/তিতা ভেঁকুৰি: কৃমি নাশক, তেজ পৰিষ্কাৰক ।
৭৯)ভেদাইলতা/ভাদুলিলতা/ভাদুলতা/মুকুন্দলতা/পাদুৰি লতা: শক্তিদায়ক, বাত, গ্ৰহণী নাশক।
৮০)মচন্দৰী/মুচন্দৰী/মচুন্দৰী: গ্ৰহণী নাশক, জ্বৰ, নিউমোনিয়া ৰোগত উপকাৰী ।
৮১)মজাঠি/মজেঠি: বেক্টেৰীয়া প্ৰতিৰোধী, ডায়েবেটিছ, কিডনী পাথৰ নাশক, ডিচেন্ট্ৰী প্ৰতিৰোধক।
৮২)মধুৰীআমৰ পাত: ডায়েৰীয়া, গ্ৰহনী নাশক।
৮৩)মধুসোলেং: গ্ৰহণী আৰু পেটৰ ৰোগ নাশক।
৮৪)মৰলীয়া পাত/ফুটুকী বন/ঠোঁটনী শাক/ঠোঠনী শাক:পেট পৰিষ্কাৰক, পেটৰ ঘাঁ, বদহজম, গ্ৰহণী, অনিদ্ৰা নাশক, বুদ্ধিকাৰক, মেদ কমায় ।
৮৫)মৰিচা: স্মৰণশক্তি বৰ্ধক, শৌচ স্বাভাৱিক কৰে, কৰ্কট ৰোগৰ পথ্য।
৮৬)মহানিমৰ পাত:তেজ পৰিষ্কাৰক, মেলেৰীয়া, বহুমূত্ৰ ৰোগ নাশক, বীজাণু আৰু কীটাণু নাশ কৰিব পাৰে ।
৮৭)মাটি কাঁদুৰি: পেটৰ ৰোগৰ কাৰণে উপকাৰী ।
৮৮)মানধনিয়া/নগা ধনিয়া: হজমিকাৰক, সুগন্ধিদায়ক, ৰুচিকৰ ।
৮৯)মানিমুনি(বৰ): পেটৰ ৰোগ নাশক, স্নায়ুসবল কাৰক।
৯০)মানিমুনি(সৰু): স্মৰণশক্তি বৰ্ধক, গ্ৰহণী নাশক।
৯১)মূলাশাক:কোষ্ঠকাঠিন্য, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰনৰ কাৰক, কিডনী ৰোগ নাশক, হাঁপানী নাশক।
৯২)ৰঙালাউৰ আগ: চকুৰ দৃষ্টি শক্তি বৰ্ধক, পাতে হাড়, দাঁত মজবুত কৰে, গুটিয়ে শুক্ৰ বৃদ্ধি কৰে ।
৯৩)লফা শাক: কিডনী ষ্ট'ন, হাঁপানী, ব্ৰংকাইটিচ নাশক, নিদ্ৰাহীনতা, শালমইনা নাশক।
৯৪)লাই শাক: ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, কেন্সাৰৰ প্ৰতিৰোধক, হৃদযন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰে, নিম্ন ৰক্তচাপৰ বাবে ভাল ।
৯৫)হাতীখুতৰা/ হাতী চৰিলি/ কাঁটা খুতৰা:গ্ৰহণী আৰু বিষ নাশক ।
৯৬)মেথিশাক: বহুমূত্ৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰক, মাজু আইত উপকাৰী ।
৯৭)শেৱালি ফুল: কৃমি নাশক, জ্বৰ নাশক ।
৯৮)উৰহী:শুক্ৰ কাৰক, শক্তি কাৰক।
৯৯) লাইজাবৰী:কফ নাশক, চাইনাচাইটিচত উপকাৰী ।
১০০)শুকলতি:গ্ৰহণী, প্ৰসূতি ৰোগ নাশক, গাঁঠিৰ বিষ উপশম কৰে ।
১০১)কালমেঘ: যকৃত শক্তি দায়ক, মেলেৰীয়া, বহুমূত্ৰ নাশক, ৰক্ত পৰিষ্কাৰক ।
