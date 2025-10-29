চৰকাৰে দিছে ধন, কৃষকে নাপায় পানী, কৃষক মুক্তিয়ে ঘেৰাও কৰিলে জলসিঞ্চনৰ কাৰ্যালয়

চৰকাৰে দিছে ধন, কৃষকে নাপায় পানী, কৃষক মুক্তিয়ে ঘেৰাও কৰিলে জলসিঞ্চনৰ কাৰ্যালয়
১ কোটি ২৮ লাখ টকা ব্য়য় কৰাৰ পিচতো বিকল হৈয়ে থাকিল আঁচনি ।
নগাওঁ : পথাৰত পানী যোগানৰ নামত চৰকাৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছতো কৃষক ৰাইজ উপকৃত নোহোৱাৰ অভিযোগ প্ৰায়েই উত্থাপন হৈ আহিছে । বিশেষকৈ পথাৰত কৃষকে জলসিঞ্চনৰ সামান্য উপকাৰো লাভ নকৰাৰ অভিযোগত বুধবাৰে উত্তাল হৈ পৰে নগাঁৱৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ।
নগাঁও জিলাৰ কৃষ্ণাইঘাট, ডাকৰঘাট অঞ্চলত কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগানৰ নামত চৰকাৰে আবন্টন দিয়া কোটিটকীয়া এটা প্ৰকল্পৰ নামত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ ফলত পানীৰ অভাৱত খেতি কৰিব নোৱৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষকে । সেয়েহে বুধবাৰে নগাঁও জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কৃষ্ণাইঘাট অঞ্চলৰ কৃষকসকলে বিভাগটোৰ নগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি পথাৰত পানী যোগানৰ সু-ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে ।
কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সম্পাদক জিতেন বৰাই উত্থাপন কৰা অভিযোগ অনুসৰি,জলসিঞ্চন বিভাগৰ বঢ়মপুৰ সংমণ্ডলৰ অধীনত ডাকৰঘাট বাওঁ উত্তোলিত জলসিঞ্চন ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ বাবে SOPD -G ৰ অধীনত ডাকৰঘাট LIS পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবদ বিভাগে আবন্টন দিয়া ১ কোটি ২৮ লাখ টকাৰ ব্যাপক খেলিমেলি সংঘটিত হৈছে । ফলত আঁচনিখন আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই । তদুপৰি নতুন পাইপ সংস্থাপনৰ নামত ৭ লাখ টকা আবন্টন দিয়াৰ পাছতো বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষকে আজি পৰ্যন্ত পথাৰত পানী লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে ।
অঞ্চলটোৰ কৃষকৰ বাবে পথাৰত কোটি টকাৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিও কৃষকক পানী যোগান ধৰিব নোৱৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধেও জাঙুৰ খাই উঠে কৃষক সংগঠনটো । ইপিনে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলাসঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কয়, “বিগত বৰ্ষত আবন্টন দিয়া ১ কোটি ২৮ লাখ টকাৰ দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা নাই । অৱশ্যে প্ৰথম কিস্তিৰ ধনেৰে আঁচনিখন সামগ্ৰিকভাৱে সামৰি ল’ব পৰা নাই । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সম্পূৰ্ণ হ’ব । জিলাখনত চাৰি হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমিত পানী যোগানৰ বাবে ১৮৪ খন আঁচনি আছে । অৱশ্যে আটাইকেইখন আঁচনি কাৰ্য্যক্ষম হৈ থকা নাই ।”
এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ কৃষকসকলক পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত বিভাগীয় বিষয়াক এখনি স্মাৰকপত্ৰও প্ৰদান কৰে সংগঠনটোৱে ।