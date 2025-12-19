ETV Bharat / state

'কিপাৰ' : সোঁৱৰণীৰ পৃষ্ঠা হোৱাৰ দিশে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত সঁজুলি

অতীতৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কিপাৰত ধান-চাউল খুন্দা পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস জোনাইৰ গ্ৰামাঞ্চলত । শাহু-বোৱাৰীৰ এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনাবিল আনন্দ ।

Mising rice milling tool Kiper
'কিপাৰ' : সোঁৱৰণীৰ পৃষ্ঠা হোৱাৰ দিশে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত সঁজুলি
Published : December 19, 2025 at 11:41 AM IST

জোনাই : "পিঠাগুৰি খুন্দে, সান্দহ খুন্দে আৰু নানা ধৰণৰ সকাম কৰিলে মা-মচলাও খুন্দে ইয়াতে । আমি পাঁচজনীলৈকে খুন্দিব পাৰে । প্ৰথমতে আমি ধান খুন্দাটো ডেইলী কৰোঁ । ধানৰ পৰা চাউল, চাউলৰ পৰা পিঠাগুৰি... বিহু আহিলে সান্দহ খুন্দে । আমি এতিয়াও এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ।" এয়া হৈছে ধানৰ পৰা চাউল বা অন্যান্য উপাদান খুন্দিবলৈ এতিয়াও পৰম্পৰাগত সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি অহা কেইগৰাকীমান মিচিং বোৱাৰীৰ গৌৰৱৰ ভাষা । ইয়াৰ নাম হৈছে 'কিপাৰ' । কিন্তু কি এই কিপাৰ ?

'কিপাৰ' কি ?

সোঁৱৰণীৰ পৃষ্ঠা হোৱাৰ দিশে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত সঁজুলি 'কিপাৰ' (ETV Bharat Assam)

'কিপাৰ' (উৰাল বা ঢেঁকী) মানে হৈছে ধান বা চাউল খুন্দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা একপ্ৰকাৰৰ কাঠৰ সঁজুলি । বৰ্তমান ই প্ৰায় বিলুপ্তিৰ পথত যদিও ই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ এক অংশ হিচাপে এতিয়াও পৰিগণিত হৈ আহিছে ।

অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী মিচিংসকলৰ দৈনন্দিন জীৱন ধাৰণত ব্যৱহৃত কিপাৰ (উৰাল) হৈছে কাঠৰ নাও সদৃশ এক বৃহৎ আকাৰৰ উৰাল । অৱশ্যে ই এতিয়া আধুনিকতাৰ ধামখুমিয়াত পৰি বিলুপ্তিৰ পথত । কিন্তু আজিও কিছু কিছু মিচিংঅধ্যুষিত অঞ্চলত পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ্থে কিপাৰত ধান-চাউল খুন্দা প্ৰথা অব্যাহত আছে ।

বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ গ্ৰাসত সোণসেৰীয়া পৰম্পৰা

বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়ত বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উন্নতমানৰ ধান-চাউল খুন্দা মেচিন সকলোতে সুলভ । কিন্তু তেনে সময়তো জোনাই সমজিলাৰ গ্ৰামাঞ্চলত আজিও এই অতীজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা দেখা গৈছে । কিপাৰত (উৰাল বা ঢেঁকী) শাহু-বোৱাৰীয়ে একেলগে মিলি ধান খুন্দা পৰিৱেশে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে আনন্দমুখৰ বাতাৱৰণো সৃষ্টি কৰে । তিনিগৰাকীয়ে যদি ধান খুন্দিছে, আন এগৰাকীয়ে আকৌ অপ'ৰে (কুলা) ধান জাৰিছে । এনে পৰিৱেশ হয়তো কেৱল মিচিং সমাজৰ গ্ৰামাঞ্চলতহে দেখা পোৱাটো সুলভ ।

Mising rice milling tool Kiper
কিপাৰত ধান খুন্দাৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
Mising rice milling tool Kiper
কিপাৰত ধান খুন্দাৰ মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় লোকে কি কয়

এগৰাকী স্থানীয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁলোকৰ গাঁওসমূহত এতিয়াও ধান-চাউল, মা-মচলা কিপাৰতহে (ঢেঁকী বা উৰাল) খুন্দি উলিওৱা হয় । তেওঁ কয়, "অতীজৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰা আজিও ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ । কিয়নো কিপাৰত খুন্দি উলিওৱা যিকোনো খাদ্য-সামগ্ৰী স্বাস্থ্যকৰ বুলি আমি জানো । অৱশ্যে ঘৰখনৰ বিশেষ পূজা-পাৰ্বণ, দহা-বিয়া-সভাৰ বাবে মেচিনৰ জৰিয়তে ধান-চাউল উলিওৱা হয় ।"

Mising rice milling tool Kiper
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক অনন্য পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আগৰ দৰে বস্তাই বস্তাই আজিকালি হাতেৰে ধান খুন্দি উলিওৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি তেওঁ কয় । তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বতে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সকাম, বিয়া-বাৰুৰ বাবে আপং বনোৱা, খাদ্যৰ বাবে চাউল কিপাৰতে খুন্দি উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । বৰ্তমান এয়া বিলুপ্তিৰ পথত ।"

Mising rice milling tool Kiper
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক অনন্য পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

কিপাৰ সম্পৰ্কীয় কিছু তথ্য

মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ কিপাৰ (উৰাল) হৈছে এক বৃহৎ আকাৰৰ কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰা উৰাল । ইয়াৰ মাজৰ অংশত গাঁত কৰি ধান বা চাউল খুন্দাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । দ গাঁতটোৰ এমূৰে খুন্দিবৰ বাবে ৰখা ধান বা চাউল ৰখা হয় আৰু আনটো মূৰত খুন্দাৰ পাছত ওলোৱা চাউল ৰাখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ঠাইডোখৰ ।

Mising rice milling tool Kiper
শাহু-বোৱাৰীয়ে মিলি কিপাৰত ধান-চাউল খুন্দাৰ এক অনন্য পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

ব্যৱহাৰ

মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ চাংঘৰৰ সন্মুখত কিপাৰ (উৰাল) ৰখাৰ সুবিধা থাকে আৰু চাংঘৰৰ পিৰালিত ইগি বা উৰালৰ মাৰিডাল থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । ধান, পিঠা, সান্দহ, মচলা আদি বিভিন্ন খাদ্য-সামগ্ৰী খুন্দা কামত কিপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে । মিচিংসকলৰ কিপাৰত এগৰাকীৰ পৰা পাঁচগৰাকীলৈকে মহিলাই একেলগে খুন্দিব পৰাৰ এক সু-ব্যৱস্থাও নথকা নহয় ।

তদুপৰি চাংঘৰ সন্মুখত ওলোটাকৈ ৰখা কিপাৰত গাঁৱৰ জ্ঞাতি লোক আহিলে তাতেই ক্ষন্তেক বহি জিৰণি লোৱা দেখা যায় ।

Mising rice milling tool Kiper
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক অনন্য পৰম্পৰা (ETV Bharat Assam)

বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে কি কয়

প্ৰাক্তন সাংবাদিক তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিজয় বৰিয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, "মিচিং সমাজৰ কিপাৰ (ঢেঁকী বা উৰাল) হৈছে এবিধ ধান-চাউল খুন্দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি । অসমীয়া সমাজত ব্যৱহাৰ কৰা উৰাল বা ঢেঁকী আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কিপাৰৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে । অসমীয়া সমাজে ব্যৱহাৰ কৰা ঢেঁকী ভৰিৰে গছকি খুন্দা হয়, কিন্তু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কিপাৰ নাও আকৃতিৰ হয় আৰু সোঁমাজত এটা গাঁত সৃষ্টি কৰি ধান-চাউল খুন্দি উলিওৱা ব্যৱস্থা কৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, কিপাৰ কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় ৷ প্ৰায় নাৱৰ নিচিনা দেখাত । কিপাৰত পিঠা, জলকীয়া, সাঁজৰ গুটি আদি খুন্দা হয় । লগতে কিপাৰত ধান বানে মিচিং গাভৰু-বোৱাৰীসকলে ৷ আগৰ দিনত ব্ৰহ্মপুৱাতে উঠি মিচিং বোৱাৰীসকলে কিপাৰত ধান খুন্দি চাউল উলিয়াইছিল, ঘৰৰ মানুহক ভাত খুৱাইছিল ৷ কিপাৰত এজনীৰ পৰা পাঁজনীলৈকে একেলগে ধান খুন্দিব পাৰে ৷ কিপাৰত খুন্দা খাদ্য খালে স্বাস্থ্যসন্মত বুলি বিজ্ঞসকলৰ বিশ্বাস ।"

Mising rice milling tool Kiper
কিপাৰ, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ধান খুন্দা সঁজুলি (ETV Bharat Assam)

কিপাৰত খুন্দাটো স্বাস্থ্যকৰ

বিজয় বৰিয়ে লগতে কয়, "কিপাৰত ধান-চাউল খুন্দিলে মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে বুলি বিশ্বাস আছিল । কিন্তু এতিয়া মেচিনৰ যুগ । লাহে লাহে কিপাৰ বিলুপ্তিৰ পথত যদিও গাঁৱৰ দুই-এটা পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়াও কিপাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।"

কি গছৰ পৰা নিৰ্মাণ হয় কিপাৰ

কিপাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ পাৰলি, কঁঠাল, হলখ, ঔটেঙা গছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইগি (উৰাল মাৰি) কিপাৰত ধান খুন্দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ৷ এইডাল নাহৰ গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় । মিচিং গাভৰু-বোৱাৰীসকলে ইগিৰ সহায়ত হাতেৰে খুন্দে ৷ নাহৰ কাঠেৰে নিৰ্মিত ইগিৰ আগডোখৰত লোৰ খাৰু লগাই দিয়া হয়, যাতে ধানবোৰ সোনকালে খুন্দিব পাৰি ৷

Mising rice milling tool Kiper
কিপাৰ (ETV Bharat Assam)

সোঁৱৰণীৰ পৃষ্ঠাত এক অনন্য পৰম্পৰা

আধুনিক কৃষি পদ্ধতি, যন্ত্ৰপাতি অহাৰ ফলত এই প্ৰাচীন পদ্ধতিটো এতিয়া বহুত কম দেখা যায় বা প্ৰায় বিলুপ্ত হৈছে । ই মিচিং গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ আছিল । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এক সোঁৱৰণী হৈ পৰিছে ।

Mising rice milling tool Kiper
কিপাৰ (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান লুপ্তপ্রায় অৱস্থাত কিপাৰ

আধুনিক কৃষি পদ্ধতি আৰু বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উদ্ভাৱনৰ ফলত প্ৰায়সংখ্যক লোকেই এতিয়া পুৰণিকলীয়া কিপাৰ (ঢেঁকী বা উৰাল) ব্যৱহাৰ নকৰে । ঐতিহ্য বহন কৰি অহা কিপাৰ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সজাগ হ'ব লাগিব । লগতে নতুন প্ৰজন্মক এই অনন্য পৰম্পৰাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । নহ'লে আগন্তুক দিনত ই কেৱল স্মৃতিৰ এখিলা পাতহে হ'ব ।

