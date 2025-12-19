'কিপাৰ' : সোঁৱৰণীৰ পৃষ্ঠা হোৱাৰ দিশে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এক পৰম্পৰাগত সঁজুলি
অতীতৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কিপাৰত ধান-চাউল খুন্দা পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস জোনাইৰ গ্ৰামাঞ্চলত । শাহু-বোৱাৰীৰ এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত অনাবিল আনন্দ ।
Published : December 19, 2025 at 11:41 AM IST
জোনাই : "পিঠাগুৰি খুন্দে, সান্দহ খুন্দে আৰু নানা ধৰণৰ সকাম কৰিলে মা-মচলাও খুন্দে ইয়াতে । আমি পাঁচজনীলৈকে খুন্দিব পাৰে । প্ৰথমতে আমি ধান খুন্দাটো ডেইলী কৰোঁ । ধানৰ পৰা চাউল, চাউলৰ পৰা পিঠাগুৰি... বিহু আহিলে সান্দহ খুন্দে । আমি এতিয়াও এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ।" এয়া হৈছে ধানৰ পৰা চাউল বা অন্যান্য উপাদান খুন্দিবলৈ এতিয়াও পৰম্পৰাগত সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি অহা কেইগৰাকীমান মিচিং বোৱাৰীৰ গৌৰৱৰ ভাষা । ইয়াৰ নাম হৈছে 'কিপাৰ' । কিন্তু কি এই কিপাৰ ?
'কিপাৰ' কি ?
'কিপাৰ' (উৰাল বা ঢেঁকী) মানে হৈছে ধান বা চাউল খুন্দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা একপ্ৰকাৰৰ কাঠৰ সঁজুলি । বৰ্তমান ই প্ৰায় বিলুপ্তিৰ পথত যদিও ই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ এক অংশ হিচাপে এতিয়াও পৰিগণিত হৈ আহিছে ।
অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী মিচিংসকলৰ দৈনন্দিন জীৱন ধাৰণত ব্যৱহৃত কিপাৰ (উৰাল) হৈছে কাঠৰ নাও সদৃশ এক বৃহৎ আকাৰৰ উৰাল । অৱশ্যে ই এতিয়া আধুনিকতাৰ ধামখুমিয়াত পৰি বিলুপ্তিৰ পথত । কিন্তু আজিও কিছু কিছু মিচিংঅধ্যুষিত অঞ্চলত পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ্থে কিপাৰত ধান-চাউল খুন্দা প্ৰথা অব্যাহত আছে ।
বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ গ্ৰাসত সোণসেৰীয়া পৰম্পৰা
বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়ত বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উন্নতমানৰ ধান-চাউল খুন্দা মেচিন সকলোতে সুলভ । কিন্তু তেনে সময়তো জোনাই সমজিলাৰ গ্ৰামাঞ্চলত আজিও এই অতীজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অহা দেখা গৈছে । কিপাৰত (উৰাল বা ঢেঁকী) শাহু-বোৱাৰীয়ে একেলগে মিলি ধান খুন্দা পৰিৱেশে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে আনন্দমুখৰ বাতাৱৰণো সৃষ্টি কৰে । তিনিগৰাকীয়ে যদি ধান খুন্দিছে, আন এগৰাকীয়ে আকৌ অপ'ৰে (কুলা) ধান জাৰিছে । এনে পৰিৱেশ হয়তো কেৱল মিচিং সমাজৰ গ্ৰামাঞ্চলতহে দেখা পোৱাটো সুলভ ।
স্থানীয় লোকে কি কয়
এগৰাকী স্থানীয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁলোকৰ গাঁওসমূহত এতিয়াও ধান-চাউল, মা-মচলা কিপাৰতহে (ঢেঁকী বা উৰাল) খুন্দি উলিওৱা হয় । তেওঁ কয়, "অতীজৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰা আজিও ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ । কিয়নো কিপাৰত খুন্দি উলিওৱা যিকোনো খাদ্য-সামগ্ৰী স্বাস্থ্যকৰ বুলি আমি জানো । অৱশ্যে ঘৰখনৰ বিশেষ পূজা-পাৰ্বণ, দহা-বিয়া-সভাৰ বাবে মেচিনৰ জৰিয়তে ধান-চাউল উলিওৱা হয় ।"
ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আগৰ দৰে বস্তাই বস্তাই আজিকালি হাতেৰে ধান খুন্দি উলিওৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি তেওঁ কয় । তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বতে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সকাম, বিয়া-বাৰুৰ বাবে আপং বনোৱা, খাদ্যৰ বাবে চাউল কিপাৰতে খুন্দি উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল । বৰ্তমান এয়া বিলুপ্তিৰ পথত ।"
কিপাৰ সম্পৰ্কীয় কিছু তথ্য
মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ কিপাৰ (উৰাল) হৈছে এক বৃহৎ আকাৰৰ কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰা উৰাল । ইয়াৰ মাজৰ অংশত গাঁত কৰি ধান বা চাউল খুন্দাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । দ গাঁতটোৰ এমূৰে খুন্দিবৰ বাবে ৰখা ধান বা চাউল ৰখা হয় আৰু আনটো মূৰত খুন্দাৰ পাছত ওলোৱা চাউল ৰাখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ঠাইডোখৰ ।
ব্যৱহাৰ
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ চাংঘৰৰ সন্মুখত কিপাৰ (উৰাল) ৰখাৰ সুবিধা থাকে আৰু চাংঘৰৰ পিৰালিত ইগি বা উৰালৰ মাৰিডাল থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে । ধান, পিঠা, সান্দহ, মচলা আদি বিভিন্ন খাদ্য-সামগ্ৰী খুন্দা কামত কিপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে । মিচিংসকলৰ কিপাৰত এগৰাকীৰ পৰা পাঁচগৰাকীলৈকে মহিলাই একেলগে খুন্দিব পৰাৰ এক সু-ব্যৱস্থাও নথকা নহয় ।
তদুপৰি চাংঘৰ সন্মুখত ওলোটাকৈ ৰখা কিপাৰত গাঁৱৰ জ্ঞাতি লোক আহিলে তাতেই ক্ষন্তেক বহি জিৰণি লোৱা দেখা যায় ।
বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে কি কয়
প্ৰাক্তন সাংবাদিক তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিজয় বৰিয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, "মিচিং সমাজৰ কিপাৰ (ঢেঁকী বা উৰাল) হৈছে এবিধ ধান-চাউল খুন্দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলি । অসমীয়া সমাজত ব্যৱহাৰ কৰা উৰাল বা ঢেঁকী আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কিপাৰৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে । অসমীয়া সমাজে ব্যৱহাৰ কৰা ঢেঁকী ভৰিৰে গছকি খুন্দা হয়, কিন্তু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কিপাৰ নাও আকৃতিৰ হয় আৰু সোঁমাজত এটা গাঁত সৃষ্টি কৰি ধান-চাউল খুন্দি উলিওৱা ব্যৱস্থা কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, কিপাৰ কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় ৷ প্ৰায় নাৱৰ নিচিনা দেখাত । কিপাৰত পিঠা, জলকীয়া, সাঁজৰ গুটি আদি খুন্দা হয় । লগতে কিপাৰত ধান বানে মিচিং গাভৰু-বোৱাৰীসকলে ৷ আগৰ দিনত ব্ৰহ্মপুৱাতে উঠি মিচিং বোৱাৰীসকলে কিপাৰত ধান খুন্দি চাউল উলিয়াইছিল, ঘৰৰ মানুহক ভাত খুৱাইছিল ৷ কিপাৰত এজনীৰ পৰা পাঁজনীলৈকে একেলগে ধান খুন্দিব পাৰে ৷ কিপাৰত খুন্দা খাদ্য খালে স্বাস্থ্যসন্মত বুলি বিজ্ঞসকলৰ বিশ্বাস ।"
কিপাৰত খুন্দাটো স্বাস্থ্যকৰ
বিজয় বৰিয়ে লগতে কয়, "কিপাৰত ধান-চাউল খুন্দিলে মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে বুলি বিশ্বাস আছিল । কিন্তু এতিয়া মেচিনৰ যুগ । লাহে লাহে কিপাৰ বিলুপ্তিৰ পথত যদিও গাঁৱৰ দুই-এটা পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়াও কিপাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ।"
কি গছৰ পৰা নিৰ্মাণ হয় কিপাৰ
কিপাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ পাৰলি, কঁঠাল, হলখ, ঔটেঙা গছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইগি (উৰাল মাৰি) কিপাৰত ধান খুন্দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ৷ এইডাল নাহৰ গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় । মিচিং গাভৰু-বোৱাৰীসকলে ইগিৰ সহায়ত হাতেৰে খুন্দে ৷ নাহৰ কাঠেৰে নিৰ্মিত ইগিৰ আগডোখৰত লোৰ খাৰু লগাই দিয়া হয়, যাতে ধানবোৰ সোনকালে খুন্দিব পাৰি ৷
সোঁৱৰণীৰ পৃষ্ঠাত এক অনন্য পৰম্পৰা
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি, যন্ত্ৰপাতি অহাৰ ফলত এই প্ৰাচীন পদ্ধতিটো এতিয়া বহুত কম দেখা যায় বা প্ৰায় বিলুপ্ত হৈছে । ই মিচিং গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ আছিল । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এক সোঁৱৰণী হৈ পৰিছে ।
বৰ্তমান লুপ্তপ্রায় অৱস্থাত কিপাৰ
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি আৰু বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উদ্ভাৱনৰ ফলত প্ৰায়সংখ্যক লোকেই এতিয়া পুৰণিকলীয়া কিপাৰ (ঢেঁকী বা উৰাল) ব্যৱহাৰ নকৰে । ঐতিহ্য বহন কৰি অহা কিপাৰ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সজাগ হ'ব লাগিব । লগতে নতুন প্ৰজন্মক এই অনন্য পৰম্পৰাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । নহ'লে আগন্তুক দিনত ই কেৱল স্মৃতিৰ এখিলা পাতহে হ'ব ।