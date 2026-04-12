সোমবাৰে উৰুকা, বিহুত গৃহস্থৰ চোতালত হুঁচৰি জুৰিবলৈ সাজু হৈছে কিং-খাপ হুঁচৰি দল
পদুলিত হেঁপাহৰ ব'হাগ বিহু ৷ ঢোল-পেঁপাৰ শব্দত ৰজনজনাইছে প্ৰতিটো চুবুৰী
Published : April 12, 2026 at 2:49 PM IST
ডিব্ৰুগড় : পদুলিত হেঁপাহৰ ব'হাগ বিহু । ব'হাগক আদৰিবলৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ । প্ৰকৃতিয়ে ন-সাজেৰে দিলেহি ব’হাগৰ বতৰা । অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন । নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়া শেষ হোৱা পাছত এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে ঢোলৰ গুমগুমনি । ঢোল-পেঁপাৰ শব্দত ৰজনজনাইছে প্ৰতিটো চুবুৰী । বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ কপৌ- কেতেকী, মাধৈমালতী ফুলে ব’হাগৰ বতৰা লৈ বসন্তৰ সুবাস বিলাইছে । তাঁতশালত শিপিনীৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নোহোৱাৰ লগতে ঢুলীয়াই বতৰ চাই টানিছে ঢোলৰ বৰতী।
অসমীয়াৰ বাপোটি সাহোন ৰঙালীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা। বাপোটি সাহোন ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া সাজু হোৱাৰ দৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এতিয়া বিহুৰ ব্যাপক উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বিহুত গৃহস্থৰ চোতালত হুঁচৰি জুৰিবলৈ সাজু হৈছে কিং-খাপ হুঁচৰি দল । মৰাণ, খোৱাঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ প্ৰায় ২৫ গৰাকী যুৱক যুৱতীৰে গঠিত এই বিহু দলটিয়ে গৃহস্থৰ চোতালত হুঁচৰি গোৱাৰ উপৰিও বিভিন্ন বিহুমঞ্চত হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিব ।
বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে বিহুৱাই কয়, "কিং-খাপ নামেৰে আমি হুঁচৰি দলটো আৰম্ভ কৰিছো । কিং-খাপ হৈছে আহোম ৰজা-ৰাণীসকলে পৰিধান কৰা বস্তুক কিং-খাপ বুলি কোৱা হৈছিল । প্ৰথম বাৰলৈ বিহু দলটো আৰম্ভ কৰিছো । মঞ্চ বিহু বেছি লোৱা নাই যদিও চোতাল বিহু মাৰিবলৈ আমি অনুশীলন কৰিছো । ২৫ গৰাকী যুৱক-যুৱতী লগ হৈ এই বিহু দলটো গঠন কৰা হৈছে ।"
যুৱক-যুৱতীসকল একত্ৰিত হৈ গঠন কৰা বিহু দলটোক লৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজটো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা । বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি অহাত জ্যেষ্ঠ সকলেও দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
দলটোৰ এগৰাকী বিহুৱতীয়ে কয়, "আমি বিগত ১৫ দিন মানৰ পৰা বিহু নাচৰ অনুশীলন কৰি আছো । খুব ভাল লাগিছে । বিহু পালেহি ঘৰত পিঠা- জলপানো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।"
