তিনিদিনৰ পাছত মেঘালয়ত উদ্ধাৰ মহানগৰীৰপৰা অপহৃত ছাত্ৰী, বৰ্তমানো পলাতক অভিযুক্ত

তিনিদিনৰ পাছত মেঘালয়ত উদ্ধাৰ মহানগৰীৰপৰা অপহৃত ছাত্ৰী, বৰ্তমানো পলাতক অভিযুক্ত
মহানগৰীৰ পৰা অপহৃত ছাত্ৰী বৰ্ণিহাটত উদ্ধাৰ ৷ বৰ্তমানো পলাতক ছাত্ৰী অপহৰণকাৰী ৷
Published : June 19, 2026 at 7:09 PM IST
গুৱাহাটী: মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা কলেজীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ ৷ ১৬ জুনত গুৱাহাটী পৰা কলেজীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰিছিল জাকিৰ আলী নামৰ দুৰ্বৃত্তই ৷
এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ৷ ঘটনা অনুসৰি, ১৫ জুনৰ ৰাতি লগৰ এজনীয়ে ১৬ জুনত মহাবিদ্যালয়ত মিটিং আছে বুলি খবৰ দিছিল ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীক ৷
সেই অনুসৰি মহাবিদ্যালয়লৈ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল আৰু পৰীক্ষাৰ শেষত লগৰজনীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক তাইৰ ৰুমলৈ মাতি নিছিল ৷ তাৰ পাছত নিশালৈ এজন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰাই লগৰজনীৰ ৰুমৰ পৰাই অপহৰণ কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক ৷ অৱশেষত শুকুৰবাৰে মেঘালয়ৰ বৰ্ণিহাটত ছাত্ৰীগৰাকী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ৷
ভুক্তভোগী ছাত্ৰগৰাকীৰ অভিভাৱকে সাতগাঁও থানাত দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও জাকিৰ আলী নামৰ যুৱকজন বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত আছে ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে কয়,"১৫ জুন তাৰিখে ৰাতি লগৰ ছোৱালী এজনীয়ে ফোন কৰি ১৬ জুনত কলেজৰ মিটিং আছে বুলি মোৰ ছোৱালীজনীক মাতিছিল । ১৬ জুনত মোৰ ছোৱালী জনীয়ে ৰাতিপুৱা গৈ পৰীক্ষাও দিলে । দিনৰ ১০ বজাৰ পিছত লগৰ ছোৱালীজনীয়ে ফুচুলাই তাইৰ ৰুমলৈ লৈ গৈছিল ৷ তাৰ পিছত পিছত এজন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰাৰ লগত ৰাতি ১২ বজাত বেলতলালৈ পঠিয়াই দিয়ে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"মই ১৬ জুনত কলেজলৈ গৈ শিক্ষকক সোধাত কলেজত তেনে কেনো মিটিং বা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল ৷ লগৰ জনীয়ে বহুত মিছা কথা কৈছিল । মই ছোৱালী জনীক থানাত এজাহাৰ দিম বুলি কোৱাত জাকিৰ আলীৰ ফোন নম্বৰটো দিছে । উপায়হীন হৈ থানাত এজাহাৰ দিব লগা হ'ল । মই জাকিৰ আলীক চিনি নাপাও ।"
ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগৰ জনীয়ে সকলো জানিছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"জাকিৰ আলীয়ে চুৰিৰে মাৰিম বুলি ভয় ভাবুকি দি মোৰ ছোৱালী জনীক লৈ যায় । আৰক্ষীয়ে বৰ্ণিহাটৰ পৰা মোৰ ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰি আনিছে যদিও জাকিৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই । জাকিৰ আলীৰ ঘৰ পাঞ্জাবাৰীতে ।"
স্থানীয় ৰাইজে অপহৰণকাৰী জাকিৰ আলীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:দিনদুপৰতে মহানগৰীত ডকাইতিৰ ঘটনা, পাথৰকুঁৱেৰীত যুৱকৰ পৰা ডকাইতে লৈ গ'ল তিনি লাখৰো অধিক ধন