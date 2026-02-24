ETV Bharat / state

আইতা তুমি জেৰেঙাৰ, ককাদেউতা মেজেঙাৰ... কঁকাল পৰিলেও মন পৰা নাই ককা-আইতাৰ

চৰকাৰৰ কোনো আঁ‌চনিয়ে ঢুকি নোপোৱা ককা-আইতাই কৰিছে বিঘাই বিঘাই কল, কাজিনেমু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰবি শস্যৰ খেতি ৷

ককা-আইতাৰ কথা... (ETV Bharat Assam)
ডিব্ৰুগড় : কৰ্মই ধৰ্ম - এই মহৎবাণীক বাস্তৱ কৰি তুলিছে এহাল ককা-আইতাই । যি সময়ত পুৱা-গধূলি ধৰ্মচৰ্চাত ব্যস্ত থাকিব লাগিছিল সেইটো বয়সত কৰ্মসংস্কৃতিৰে জীৱন জিনাৰ চেষ্টা বৃদ্ধ দম্পতীৰ । বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ কৰ্মসংস্কৃতি দেখিলে তবধ মানিব আপুনিও ।

চৰকাৰী আঁচনিয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলেও নাই তেওঁলোকৰ ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চেনিমাৰীৰ ৭০ উৰ্দ্ধৰ বৃদ্ধ দম্পতীয়ে বিঘাই বিঘাই কল, কাজিনেমু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰবি শস্যৰ খেতি কৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোত ।

ককা-আইতাৰ কথাৰে... (ETV Bharat Assam)

হৰিনাৰায়ণ বৰুৱা আৰু গোলাপী বৰুৱা নামৰ বৃদ্ধ দম্পতীটোৱে প্ৰায় ১৬ বছৰ ধৰি কৃষি কৰ্মৰে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই আহিছে । বানে গৰকা খোৱাং চেনিমাৰী গাঁ‌ৱত নিজা খেতি মাটিত হৰিনাৰায়ণ বৰুৱা নামৰ বৃদ্ধজনে কোৰ মাৰি কেইবাবিঘা মাটিত কল, কাজিনেমু আদিৰ খেতি কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও বিধে বিধে ৰবি শস্যৰ খেতি কৰি চলাই নিছে পৰিয়ালটো ।

ককা-আইতাৰ কৰ্মসংস্কৃতি দেখিলে তবধ মানিব আপুনিও (ETV Bharat Assam)

উৎপাদিত শস্য বজাৰত নিজে বিক্ৰী কৰিবলৈ নিয়ে বৃদ্ধজনে । এইক্ষেত্ৰত তেওঁক সহায় কৰে বৃদ্ধা পত্নী গোলাপী বৰুৱাই । পৰিতাপৰ কথা, টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চেনিমাৰী গাঁ‌ৱৰ এই বৃদ্ধ দম্পতীটোক আজিও স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই কোনো চৰকাৰী আঁ‌চনিয়ে ।

ককা-আইতাই কৃষিকৰ্মৰে জীৱন সংগ্ৰাম চলাই আহিছে (ETV Bharat Assam)

কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন, চৰকাৰী আৱাস গৃহ আদি কোনো আঁ‌চনিয়েই পোৱা নাই দম্পতীটোৱ । কেৱল নিজৰ কৃষিকৰ্মৰে চলাই নিছে জীৱন । ৭০ উৰ্দ্ধৰ ককা-আইতাৰ এই কৰ্মসংস্কৃতিয়ে বহুজনক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।‌

৭০উৰ্দ্ধৰ বৃদ্ধ দম্পতীয়ে দেখুৱাইছে কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ নিৰ্দশন (ETV Bharat Assam)
  • কৃষিৰে জীৱন জিনাৰ চেষ্টা :

চাকৰিমুখী সমাজ ব্যৱস্থাত কৰ্মসংস্কৃতিৰে জীৱন জিনাৰ চেষ্টা কৰা হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাই কয়, "আমি সৰুৰে পৰা খেতি কৰি আহিছো । কিন্তু পূৰ্বে চাচনি শলকনি মাজুলী নেপালী গাঁ‌ৱৰ পৰা ইয়ালৈ আমি উঠি অহা । তাত বান্দৰৰ পৰা একো খেতি কৰিব পৰা নাছিলো । ১৬ বছৰ ধৰি ইয়াত খেতি কৰি আছো । নেমু, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কলৰ খেতি কৰিছো । বয়স হৈছে যদিও কষ্ট কৰিলেহে ভাল লাগে । প্ৰতিবছৰে অহা পানীয়ে খেতি কিছু অনিষ্ট কৰে । তথাপিও যিখিনি হয় ঘৰৰ পৰা বেপাৰীয়ে লৈ যায় । খেতি কৰি আমি পৰিয়ালটো চলি আছো যদিও চৰকাৰৰ কোনো আঁচনিৰ সুবিধা আমি পোৱা নাই ।’’

বিভিন্ন ধৰণৰ ৰবি শস্যৰ খেতি কৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে ককা-আইতা (ETV Bharat Assam)
ককা-আইতাই কৰা খেতি (ETV Bharat Assam)
  • চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'লেও কৰি গৈছে নিজৰ কাম :

বয়সে ভাগৰুৱা কৰিব নোৱৰা হৰিনাৰায়ণ বৰুৱাক কৃষিকৰ্মত সহযোগিতা কৰি আহিছে তেওঁৰ পত্নী গোলাপী বৰুৱাই । গোলাপী বৰুৱাই তেওঁলোকৰ কৃষিৰ বিষয়ে কয়, "আমি সকলো প্ৰজাতিৰ কলৰ খেতি কৰিছো । বানপানীয়ে কিছু অনিষ্ট কৰিলে যদিও পুনৰ আকৌ ৰোপণ কৰিছো । কল, নেমু বিক্ৰী কৰি আমি পৰিয়ালটো চলি আছো । চৰকাৰীভাৱে আমি কোনো ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই । কৃষকৰ বাবে পইচা চৰকাৰে দিয়ে কিন্তু আমি পোৱা নাই । আমি নিজৰ কৰ্ম কৰি চলি আছো । খোৱাং, বৰবৰুৱা আদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বেপাৰী আহি কল, নেমু ঘৰৰ পৰা লৈ যায় ।’’

