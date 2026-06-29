ETV Bharat / state

আহাৰৰ বানত বুৰিছে জোনাই; বন্যাক্ৰান্তৰ খবৰ ল’লে মন্ত্ৰী কেশৱ‌ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে

জোনাইৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে কেশৱ‌ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে । বন্যাক্ৰান্তক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়-সহযোগ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰ সষ্ঠম হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷

Keshab Mahanta and Sushanta Borgohain visits flood affected areas in Dhemaji Jonai
শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহ (Sushanta Borgohain FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 4:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত ডুব গৈছে ৷ বন্যাক্ৰান্ত ৰাইজে নিজৰ মাটি-ভেঁটি হেৰুৱাই হাহাকাৰ কৰিব লগাত পৰিছে ৷ আহাৰ মহীয়া বানৰ বাবে উত্তৰ অসমৰ বহু বানাক্ৰান্ত ৰাইজে জীৱ-জন্তুৰ লগত একেলগে সহৱস্থান কৰিব লগাত পৰিছে ৷

ধেমাজি জিলাৰ জোনাই চিলাপথাৰ, চিমেন চাপৰি আদি আঞ্চলত উদ্ভৱ হোৱা বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ সোমবাৰে মন্ত্ৰী কেশৱ‌ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই উপস্থিত হয় । তেওঁলোকৰ লগতে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভূৱন পেগু, প্ৰশান্ত ফুকন, জীৱন গগৈয়ে চিমেনমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত আনন্দ নগৰত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে চিমেন নদীৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।

বন্যাক্ৰান্তৰ খবৰ ল’লে কেশৱ‌ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে (ETV Bharat Assam)
Keshab Mahanta and Sushanta Borgohain visits flood affected areas in Dhemaji Jonai
আহাৰ মহীয়া বানত বুৰিছে জোনাই (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছতে তেওঁলোকে জোনাই ৰামধন লগতে শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে তেওঁলোকে মত-বিনিময় কৰে । খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, চিকিৎসা সেৱা আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সুবিধাসমূহ যাতে সময়মতে আৰু সঠিকভাৱে উপলব্ধ হয়, সেই দিশত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশও প্ৰদান কৰে ।

বান পৰিস্থিতি বুজ লৈ কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘প্ৰতিকূল সময়ত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰি জিলাখনৰ ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । চিমেন নদীত দলং পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ৰে’লৱে বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।’’

Keshab Mahanta and Sushanta Borgohain visits flood affected areas in Dhemaji Jonai
শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহ (ETV Bharat Assam)

মহন্তই আৰু কয়, ‘‘ধেমাজি জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণ (ডিডিএমএ ধেমাজি)ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি আজি জিলাখনৰ চাৰিওটা ৰাজহ চক্ৰ (জোনাই, চিচিবৰগাঁও, ধেমাজি আৰু গোগামুখ)ৰ ৬৯ গাঁৱৰ মুঠ ১৫,৪৮৩গৰাকী লোক বানৰ কৱলত পৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জোনাই ৰাজহ চক্ৰতে ৩১খন গাঁও জলমগ্ন হৈছে ।

ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জোনাই ৰাজহ চক্ৰ এলেকাত বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ বাবে দুটা আশ্ৰয় শিবিৰ মুকলি কৰা হৈছে । আনহাতে, বানত আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ অনাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।’’

সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত কেশৱ মহন্তই কয়, -

‘‘যোৱা কিছুদিন ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ধেমাজি জিলাৰ বহু অঞ্চল বানৰ কৱলত পৰিছে । মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আজি আগবেলাৰ ভাগতে ধেমাজি জিলাত উপস্থিত হৈ জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিচিবৰগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ বানপীড়িত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লওঁ ।

জোনাই সমষ্টিৰ চিচিবৰগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চিমেনমুখ গাঁও পঞ্চায়তৰ আনন্দ নগৰত চিমেন নদীৰ গৰাখহনীয়া আৰু বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে হৰিনাথপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ বুজ লওঁ । বানাক্ৰান্ত লোকসকলে যাতে সময়মতে খাদ্য, বিশুদ্ধ খোৱা পানী, চিকিৎসা সেৱা আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সুবিধাসমূহ লাভ কৰে, সেয়া সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক দিহা দিয়া হয় । ইয়াৰ লগতে চিমেন নদীৰ ওপৰত থকা ৰে'ল দলংখনৰ ভাঙি যোৱা অংশও পৰিদশন কৰো । বৰ্তমান বানপৰিস্থিতি তুলনামূলকভাৱে পূৰ্বতকৈ কিছু উন্নতি হোৱাৰ আশা দেখা গৈছে ।’’

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কয়, ‘‘আমি যিমান পাৰো সকলোকে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ৷ সকলোৰে জীৱনৰ নিৰাপত্তাটো আমাৰ বাবে প্ৰথম ৷ যিমান পাৰো সকলোকে উদ্ধাৰ কৰি আছো ৷ আমি কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাত পৰিছো, তথাপিও পাৰ্যমানে কাম কৰি আছো ৷’’

জানিব পৰা মতে, জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্ত অঞ্চলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা কেইবাখনো খৰস্ৰোতা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে আজিও ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । বানত প্লাৱিত হৈছে ১০০ খনতকৈও অধিক গাঁও । ইফালে অঞ্চলটোৰ বহু বিদ্যালয় পানীৰ তলত ডুব যোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে বিদ্যালয় । বাতিল হৈছে বিদ্যালয়সমূহৰ পৰীক্ষাও ।

জোনাইৰ বাহিৰ চিলে গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰাভা কাঠনি, শান্তিপুৰ, মালভোগ, সোণোৱাল কাঠনি আদিকে ধৰি প্ৰায় ৪০ খনতকৈও অধিক গাঁও ডুব গৈছে । আনহাতে বাহিৰ জোনাই পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰোহিতপুৰ দেউৰী, লুহিজান, বগীনদী, অকলেণ্ড, লুহিজান মাজগাও, মিলন তীৰ্থ , গোবিন্দপুৰ আদিকে ধৰি ৬০ খনতকৈও অধিক গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত ।

আনহাতে বাহিৰ চিলে গাঁও পঞ্চায়তৰ চিলে নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে চিঙিলে নৱনিৰ্মিত গাইড বান্ধ । এই গাইড বান্ধ চিঙি পেলোৱাৰ পাছতে সম্পূৰ্ণৰূপে বানত ডুব গৈছে অকলেণ্ড গাঁও । বানত বুৰ গৈছে খেতি পথাৰ, ঘৰ-বাৰী মূল্যৱান সা-সম্পত্তি, গড়কাপ্তানী পথ । যাতায়ত ব্যৱস্থা ব্যাহত হোৱাত ঘৰৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ পৰিয়াল ।

খাদ্য সংকটত ভুগিছে বানপীড়িত পৰিয়ালসকল । মৃত্যু হৈছে বহু পশুধনৰ । মানুহৰ সমান্তৰালকৈ পশুধনৰ মাজত তীব্ৰ খাদ্য সংকটে দেখা দিছে । গতিকে চৰকাৰ প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত খদ্য তথা থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

ইফালে, অৰুণাচলৰ মাগি গাঁৱত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ অংশ খহি গাইনদীৰ (স্থানীয় নাম ছিজি নদী) জলধাৰা বন্ধ হৈ পৰিছে ৷ অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ পৰা এই তথ্য ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে । মাগি গাঁৱত আৱদ্ধ হৈ পৰা গাইনদীৰ জলধাৰা বিপদমুক্ত তথা নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত পুনৰ বৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে সেনা বাহিনীৰ সহায় বিচাৰিছে অৰুণাচল প্ৰশাসনে ।

লগতে পঢ়ক : ফোনযোগে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’লে অমিত শ্বাহে, বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ছখন জিলাৰ ২২ হাজাৰৰো অধিক লোক

লগতে পঢ়ক : জোনাইত বাঢ়নী পানীৰ সোঁতে ভাঙিলে ৰে'লৱে দলং, ৰে'ল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, পানীত উটি গ'ল দুজন

TAGGED:

বান পৰিস্থিতি
বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল
আহাৰ মহীয়া বান
উত্তৰ অসমত বানপানী
JONAI FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.