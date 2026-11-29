অৰুণাচলক 'জাংনান' আখ্যা: চীনক কঠোৰ সকীয়নি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়াৰ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত চীনৰ ভূখণ্ডগত দাবী নাকচ কৰি প্ৰাক্তন বায়ুসেনা বিষয়া মহন্ত পাংগিনে কয় "অৰুণাচলীসকল কেতিয়াও চীনৰ অংশ নাছিল", জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন...
Published : November 29, 2026 at 10:59 AM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত চীনে পুনৰবাৰ ভূখণ্ডগত দাবী উত্থাপন কৰা কাৰ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন গ্ৰুপ কেপ্টেইন মহন্ত পাংগিনে তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছে । তেওঁ স্পষ্ট ভাষাৰে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণ কেতিয়াও চীনৰ অংশ নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও চীনৰ অংশ হ'ব নিবিচাৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটৰ বাসিন্দা তথা প্ৰাক্তন বায়ুসেনা বিষয়া পাংগিনে বেইজিঙৰ এই দাবীক সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্ৰহণযোগ্য বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁৰ মতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ নিজস্ব সাংস্কৃতিক, ভাষিক আৰু পৰম্পৰাগত পৰিচয় আছে, যিটো হান চীনা জনগোষ্ঠীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক ।
পাংগিনে কয়, "চীনে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰিব বুলি মই নাভাবোঁ । মই নিজেই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাগৰিক । মই এগৰাকী গৌৰৱান্বিত অৰুণাচলী আৰু গৌৰৱান্বিত ভাৰতীয় । সাংস্কৃতিক, ভাষিক আৰু পৰম্পৰাগত দিশৰ পৰা আমি হান চীনাসকলতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক । চীনে যদি আমাক নিজৰ বুলি দাবী কৰিব বিচাৰে, তেন্তে প্ৰথমে আমাৰ মতামত লওক ।"
চীনৰ 'জাংনান' দাবী আৰু সীমান্তৰ পৰিস্থিতি
উল্লেখ্য যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে চীনৰ ১,২২৬ কিলোমিটাৰ দীঘল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত আছে, যি ভাৰত-চীনৰ মুঠ ৩,৪৮৮ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ সীমান্তৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । সীমান্তক লৈ দুয়োখন দেশৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি মতবিৰোধ চলি আহিছে ।
চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশক 'জাংনান' অথবা 'দক্ষিণ তিব্বত' বুলি অভিহিত কৰি ৰাজ্যখনৰ ওপৰত বাৰে বাৰে নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ।
শেহতীয়াকৈ বিগত বৃহস্পতিবাৰে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ চেন ছিয়ে এখন সংবাদমেলত পূব খণ্ডত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত অনুষ্ঠিত শেহতীয়া উচ্চপৰ্যায়ৰ সামৰিক আলোচনাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি সীমান্তৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি সুস্থিৰ বুলি দাবী কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অৰুণাচলক পুনৰ নিজৰ ভূখণ্ড বুলি উল্লেখ কৰিছিল ।
চীনৰ এই দাবীৰ প্ৰত্যুত্তৰত পাংগিনে জাপান আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয় যে কেৱল শাৰীৰিক গঠন বা বাহ্যিক চেহেৰাৰ সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত কোনো জনগোষ্ঠী বা ভূখণ্ডৰ ওপৰত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰি ।
তেওঁ কয়, "আমি হান চীনাসকলতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক জনগোষ্ঠীৰ লোক । তেওঁলোকে কেনেকৈ আমাৰ ভূখণ্ডক নিজৰ বুলি দাবী কৰিব পাৰে ? আমি কেতিয়াও চীনৰ অংশ নাছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও চীনৰ অংশ হ'ব নিবিচাৰোঁ ।"
চীনা নামকৰণৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতিৰ আহ্বান
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ চীনা নামকৰণৰ বিষয়টোক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰাক্তন বিষয়াগৰাকীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত চৰকাৰক অধিক কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতেও চীনৰ কিছুমান স্থানৰ ভাৰতীয় নামকৰণৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সময়ত চীনা ভাষাৰ সৈতে পৰিচিত হোৱা পাংগিনে কয় যে ইয়াতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে অৰুণাচলৰ স্বকীয় পৰিচয় আৰু ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব সুৰক্ষিত কৰা ।
‘চীনে বাৰে বাৰে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰে’
দুয়োখন দেশৰ মাজত কমাণ্ডাৰ পৰ্যায়ৰ বৈঠক, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰাজনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত থকাৰ পাছতো চীনৰ পৰস্পৰবিৰোধী স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে পাংগিনে ।
তেওঁ কয়, "আজি তেওঁলোকে হয় বুলি ক'ব, কাইলৈ নহয় বুলি ক'ব । তাৰ পাছদিনা আকৌ হয় বুলি ক'ব । তেওঁলোক এনে এখন দেশ, যিয়ে বাৰে বাৰে নিজৰ মত আৰু ৰং সলনি কৰে ।" চীনৰ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত 'মুখত ৰাম, বুকুত ছুৰী'—এই হিন্দী প্ৰবাদটোৰ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে চীনৰ কথাতকৈ কাম-কাজৰ ওপৰতহে নতুন দিল্লীয়ে অধিক গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু নীৰৱ হৈ থকা উচিত নহয় ।
ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত অধিক অৰুণাচলীৰ কণ্ঠ বিচাৰে
ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনৰ বিতৰ্ক আৰু বাতৰি কাকতৰ আলোচনাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোকসকলৰ উপস্থিতি সীমিত বুলি অভিযোগ কৰি পাংগিনে খিলঞ্জীয়া লোকসকলক নিজৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ অধিক সুযোগ দিয়াৰ পোষকতা কৰে ।
তেওঁ কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত আমি অধিক অৰুণাচলীৰ কণ্ঠ শুনিবলৈ পাব লাগিব । তেওঁলোকে চীনক স্পষ্টকৈ ক'ব লাগে—অৰুণাচলৰ পৰা আঁতৰি থাকা । আমি চীনৰ অংশ নহয়, চীনৰ অধীনস্থ নহয় আৰু চীনৰ অংশ হ'বও নিবিচাৰোঁ ।"
অৰুণাচলী নাগৰিকৰ সৈতে চীনৰ আচৰণক লৈ উদ্বেগ
অৰুণাচলৰ ভাৰতীয় নাগৰিকক চীনে ষ্টেপলড ভিছা প্ৰদান কৰা, ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ অৰুণাচল ভ্ৰমণত চীনৰ আপত্তি আৰু হংকং বিমানবন্দৰত এগৰাকী অৰুণাচলী মহিলাই সন্মুখীন হোৱা বুলি প্ৰকাশিত ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দৃঢ় পদক্ষেপ কামনা কৰে।
সামৰণিত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি প্ৰাক্তন গ্ৰুপ কেপ্টেইনগৰাকীয়ে কয়, "এতিয়া যথেষ্ট হৈছে । মই ভাবোঁ, আমি চীনৰ এনে দাবীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উদঙাই দিয়া উচিত । এগৰাকী অৰুণাচলী হিচাপে মই পুনৰ ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি চীনৰ অংশ নহয় আৰু চীনৰ অংশ হ'ব নিবিচাৰোঁ । মই পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ—চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ।"