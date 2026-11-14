জেএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস এৰিলে আৰু ৩ আহত যাত্ৰীয়ে, এতিয়াও সংকটজনক ৭ গৰাকী

জেএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস এৰিলে আৰু ৩ আহত যাত্ৰীয়ে, এতিয়াও সংকটজনক ৭ গৰাকী
কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি । আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'ব ৷
Published : November 14, 2026 at 10:51 AM IST
যোৰহাট : কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । মৃত্যুৰ সংখ্যা ২৬ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালতো ৩ গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত যাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে ।
নিহত এগৰাকী ফাৰহান য়াছমিন আৰু লক্ষীমাই মাঝি বুলি জানিব পৰা গৈছে যদিও আনগৰাকী নিহতৰ পৰিচয় লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই । এতিয়াও ৭ জন যাত্ৰীৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । আটাইকেইজনে আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষক মানৱ গোহাঁয়ে জনোৱা মতে সন্ধিয়াৰ পৰা নিশালৈ এম্বুলেঞ্চৰ উপৰিও ব্যক্তিগত বাহনেৰে কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাত আহত ২০ গৰাকী লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
তাৰ ভিতৰত ১২ গৰাকী লোকৰ পৰিচয় লাভ কৰিব পৰা গৈছে । লোকসকল হৈছে ক্ৰমে হাফিজা খাটুন (কাজিৰঙা ), ৰঞ্জিত সোণম (সৰু অভয়াপুৰীয়া, ডিব্ৰুগড়), ৰাহুল কালিন্দী (আমনি), জীৱন গোৱালা (কুঠৰী), অঞ্জলি গড় (আমনি), দীপেন শইকীয়া, বিউতি দত্ত (কঁহৰা), মুস্তাকিন হুছেইন (শিৱসাগৰ), শিৱ প্ৰসাদ (ৰঙামাটি), সান্তনা হাজৰা (বঢ়মপুৰ), সবিতা সোণাৰ (মেঠনি) ।
ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল যোৰহাটত উপস্থিত হৈছে । হাস্পতালখনত নথকা বিভাগৰো চিকিৎসক আহিছে । অধীক্ষক মানৱ গোহাঁয়ে কয়, "বিভিন্ন আঘাত লৈ আমাৰ ইয়ালৈ ২০ গৰাকী লোক আহিছিল । তেওঁলোকৰ ৭ গৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক । নিহতসকলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ইয়াতেই কৰা হ'ব ।" হাস্পতালখনত এতিয়াও ১৭ গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
ইফালে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত নিশা মন্ত্ৰী অতুল বৰা, ডাঃ ৰণোজ পেগু, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাসহ কেইবাগৰাকী নেতা উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । চিকিৎসাধীন লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল । এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ আৰু কণ্টেইনাৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিল । য'ত প্ৰায় ১০ গৰাকী যাত্ৰী থিতাতে নিহত হৈছিল । আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্ঘটনাস্থলী ভ্ৰমণ কৰি সমস্ত ঘটনাটোৰ বুজ ল'ব ৷
লগতে পঢ়ক :
মৃত্যুদূতৰূপী ট্ৰেভেলাৰে কাঢ়িলে ২৬ জনৰ প্ৰাণ, কঁহৰাৰ ৰঙাজানৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পোহৰলৈ আহিল বিস্ফোৰক তথ্য
কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত দুৰ্ঘটনা: ২৬ জনলৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, নিহতৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ, আহতলৈ ৫০,০০০ এককালীন সাহায্য ঘোষণা