কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত শিশুক পুনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি
হাস্পতালৰ পৰা যাবলৈ দিয়াৰ ৪ দিন পিছত পুনৰ কাজিৰঙা দুৰ্ঘটনাত আহত এটি শিশুক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি ।
Published : November 21, 2026 at 1:41 PM IST
যোৰহাট : কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য এতিয়াও অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে দুৰ্ঘটনাটোত আহত এটি শিশুক পুনৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰিবলগীয়া হৈছে ।
পৰিয়ালৰ লোকে শিশুটিক শুকুৰবাৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাইছে । শিশুটোৰ পিতৃ-মাতৃ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ এতিয়াও যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ আছে ।
শেহতীয়াকৈ বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকে শিশুটোক ঘৰলৈ লৈ গৈছিল । কিন্তু শিশুটোৱে খোজকাঢ়িবলৈ সমস্যা পাই আছিল । ভালদৰে থিয় হ'ব পৰা নাছিল ।
যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে শিশুটোক পিতৃ-মাতৃ চিকিৎসাধীন হৈ থকা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ লৈ আহে । চিকিৎসকে এক্স-ৰে আৰু অন্যান্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত গম পাই যে শিশুটোৰ বাওঁ ভৰিত আঘাত আছে আৰু হাড় ভাঙি আছে । লগে লগে শিশুটোক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু চিকিৎসা আৰম্ভ কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত শিশুটোৰ আত্মীয়ই কয়, "ঘৰত লৈ যোৱাৰ পিছত সি ভালদৰে থিয় হ'ব নোৱাৰে, দৌৰিব নোৱাৰে । তাৰ পিছত কালি আমি লৈ আহিছোঁ । ইয়াতে এক্স-ৰে কৰিছে । তেতিয়া দেখিলে যে বাওঁভৰি ভাঙি আছে ।" আন এগৰাকীয়ে কয়, "বৰ্তমান প্লাষ্টাৰ কৰি থৈছে । বৰ্তমান ভালে আছে ।"
আচৰিত কথাটো হ'ল যে ১৩ নৱেম্বৰত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি শিশুটোক বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল ।
প্ৰথম অৱস্থাত শিশুটোৰ পৰিচয় পোৱা হোৱা নাছিল । পিছত গম পোৱা গ'ল যে শিশুটোৰ পিতৃ-মাতৃও অভিশপ্ত ট্ৰেভেলাৰখনত আছিল । সংকটজনক অৱস্থাত দুয়োকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ আইচিইউ ৰখা হয় । কিন্তু শিশুটো বোকাখাতৰ হাস্পতালত অকলশৰীয়া হৈ ৰয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত শিশুটোৰ ককাক আৰু পৰিয়ালৰ লোকে আহি দুৰ্ঘটনাৰ ৪ দিন পিছত ঘৰলৈ লৈ যায় । কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল ৪-৫ দিন বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত শিশুটোৰ কি চিকিৎসা চলিছিল ? যদি দুৰ্ঘটনাটোত শিশুটোৰ ভৰিৰ হাড় ভাঙিছিল তেনেহ'লে বোকাখাতৰ হাস্পতালৰ চিকিৎসকে কিয় গম নাপালে ? এক্স-ৰে বা অন্যান্য পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল নেকি ? এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকেও সন্দেহ কৰিছে যে বোকাখাতত চিকিৎসকে শিশুটোৰ সঠিক চিকিৎসা কৰা নাছিল । এক্স-ৰে বা অন্যান্য পৰীক্ষা কৰা নাছিল, যাৰ বাবে শিশুটোৰ এই সমস্যাৰ কথা গম পোৱা নগ'ল ।
লক্ষণীয়ভাৱে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত আহতসকলক পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পৰা হোৱা নাছিল বুলিও বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । দুৰ্ঘটনাৰ পিছত বহু আহতক বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও হাস্পতালখনৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু চিকিৎসা পদ্ধতিক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ।
আনকি হাস্পতালত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই নিজেও এই কথা স্বীকাৰ কৰিছিল । এতিয়া শিশুটোৰ সমস্যা ধৰা পৰাত পুনৰ এবাৰ বোকাখাতৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ হেমাহিৰ লগতে চৰকাৰী খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু চিকিৎসা পদ্ধতিক লৈ বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
ইফালে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি হৈ থকা শিশুটোৰ পিতৃ-মাতৃ এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠা নাই । মাতৃৰ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হৈছে যদিও পিতৃৰ অৱস্থা এতিয়াও সংকটজনক বুলি আত্মীয়ই জানিবলৈ দিছে ।
লগতে পঢ়ক :
উচুপনিৰ অন্তত স্বস্তি: পিতৃ-মাতৃ আইচিইউত থকা অৱস্থাতে ককাক-আইতাকৰ বুকুৰ মাজলৈ উভতিল কণমানি দেৱ