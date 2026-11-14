টকাৰে এই মৃত্যুক জুখিব পৰা নাযায় : কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য

টকাৰে এই মৃত্যুক জুখিব পৰা নাযায় : কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য
শনিবাৰে পুৱাই কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । নিহতৰ পৰিয়াললৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৫ লাখকৈ আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ ঘোষণা ।
Published : November 14, 2026 at 12:21 PM IST
গোলাঘাট : কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ আৰু কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পিছত মৃতকৰ সংখ্যা ২৬ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ৰাজ্যবাসী শোকস্তব্ধ হৈ থকাৰ মাজতে শনিবাৰে পুৱাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।
তেওঁ দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে । মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, চৰণ বড়োসহ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি বিষয়াসকলৰ পৰা পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ।
পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰি কয়, "এই ঘটনা অতি মৰ্মান্তিক । টকাৰে এই মৃত্যুক জুখিব পৰা নাযায় ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ পৰিয়াল তথা নিকট আত্মীয়লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণো ঘোষণা কৰে ।
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইনৰ অধীনত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ পৰা ২ লাখকৈ টকা মৃতকৰ পৰিয়াললৈ আগবঢ়োৱা হ'ব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰাও ২ লাখকৈ টকা দিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে দুৰ্ঘটনাত আহত ১০ গৰাকী লোকৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ । অৱশ্যে এতিয়াও ৬ গৰাকী লোক আইচিইউত আছে বুলি তেওঁ জনায় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল যাব । শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত ময়ো নিহতসকলৰ ঘৰলৈ যাম ।"
দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ হোৱাৰ ইংগিত দি কয়, "দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ যান-বাহন আৰক্ষী কঠোৰ হ'ব লাগিব । এইক্ষেত্ৰত ৰাইজে আমাক বেয়া পালে নহ'ব । আমি কঠোৰ হ'লে বিৰোধী আৰু বিভিন্ন পক্ষই সমালোচনা কৰে । ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰে । চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লয় ৰাইজৰ ভালৰ বাবে লয় । যান-বাহন আৰক্ষীক আপোনালোকে সহযোগ কৰক ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ট্ৰেভেলাৰৰ চালকজনৰ মৃতদেহ ভালদৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । গাড়ী চলাই থাকোতে তেওঁৰ ষ্ট্ৰ'ক হ'ব পাৰে । দুৰ্ঘটনাৰ ফুটেজ আৰক্ষী অধীক্ষকে মোক দেখুৱাইছে । দুৰ্ঘটনাটো বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে । তদন্তৰ সময়ত এই কথাবোৰ স্পষ্ট হ'ব ।"
আনহাতে, কালিৰ এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আজি সমগ্ৰ বোকাখাত অঞ্চলৰ দোকান-পোহাৰ বন্ধ ৰখা হয় ৷
ইফালে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । দুৰ্ঘটনা নিহত লোকসকলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ লগতে এটা এটাকৈ মৃতদেহ পৰিয়ালৰ লোকক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা মৃতদেহবোৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যোৰহাট জিলাৰ পৰা ১৩ খন আৰু গোলাঘাট জিলাৰ ১০ খন এম্বুলেন্সত মৃতদেহবোৰ ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সকলো দিশ তদাৰক কৰি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ৩ জনৰ মৃত্যু হৈছে । কালি মই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত গৈছিলোঁ আৰু মই থকা অৱস্থাত এগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । কালি মৃত্যু হোৱা সকলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি আছে । মুঠ ২৬ গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে তাৰেই ১৪ গৰাকী মহিলা ১১ জন পুৰুষ । তাৰ মাজত এটি শিশু আছে । এই দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পাছত মই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলোঁ । তাত যেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখিছোঁ সেয়া বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চিকিৎসকৰ দল যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহি আঘাতপ্ৰাপ্ত সকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে বুলি জানিব পৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চালকে কেনেকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই সম্পৰ্কে তদন্ত কৰা হ'ব । আনহাতে কঁহৰা চিকিৎসালয়ত যাৱতীয় ব্যৱস্থা আছে কিন্তু চিকিৎসকৰ সংখ্যা কম বুলি জানিব পৰিছোঁ । এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ'ব । স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ সৈতে পূৰ্বে হোৱা আলোচনাত কাজিৰঙা পৰা বোকাখাতৰ ভিতৰত এখন উন্নতমানৰ চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলি অৱগত কৰিছিল ।"
ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ প্ৰায়বোৰৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে । প্ৰশাসনে জনোৱা মতে দুৰ্ঘটনাত নিহতসকল হৈছে-
- বেবী কৰ্মকাৰ (ৰঙাজান)
- দৰ্পণা মাঝি (ৰঙাজান)
- জ্যোতি মাঝি (ৰঙাজান, গোলাঘাট)
- পূৰ্ণিমা গোৱালা (ৰঙাজান, গোলাঘাট)
- অনুৰাগ গোৱালা (ৰঙাজান, গোলাঘাট)
- ফাৰজানা য়াছমিন (চৰকাৰী মডেল কলেজ, কাজিৰঙা)
- ৰঞ্জিতা খাতুৱাৰ উল্টাজান, গোলাঘাট)
- সুশীল ভূমিজ (চাপজুৰি, গোলাঘাট)
- সুজাতা তাঁতী (বিহৰা, গোলাঘাট)
- জয়ন্তী ৰবিদাস (বিহৰা, গোলাঘাট)
- গোলাপী বেগম (মৰঙি, গোলাঘাট)
- দীপাঞ্জলি ৰংহাপি (কাৰ্বি আংলং)
- দামিনী ঘাটোৱাল (জখলাবন্ধা, নগাঁও)
- গংগা গোৱালা (কুঠৰি, নগাঁও)
- ফইজুল ইছলাম (চামগুৰি, নগাঁও)
- ৰছিদ আলী (জখলাবন্ধা, নগাঁও)
- সুভাষ দাস, হেণ্ডিমেন (নগাঁও)
- আব্দুল মজিদ, গাড়ীচালক (নগাঁও)
- ফাৰুক আহমেদ (চামগুৰি, নগাঁও)
- মীনা মিজাৰ (চুলুং, নগাঁও)
- মহম্মদ আলী (নগাঁও)
- মহম্মদ ৰফিক আলী (তুফানপুৰ,বিহাৰ)
- দীপক গুৰুং (ৰঙাপাৰা, শোণিতপুৰ)
- লক্ষী মাঝি
আনহাতে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়লৈ দুগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক :
জেএমচিএইচত শেষ নিশ্বাস এৰিলে আৰু ৩ আহত যাত্ৰীয়ে, এতিয়াও সংকটজনক ৭ গৰাকী