২০২৫-২৬ বছৰটোত অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটকে কাজিৰঙা চালে : অতুল বৰা
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ আগমনৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷
By ANI
Published : July 14, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 1:10 PM IST
গুৱাহাটী: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিত বৰ্ষত পৰ্যটকৰ উপস্থিতিয়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণে পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিছে ।
এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বৰাই কয়, ‘‘এইবাৰ কেৱল দেশৰ ভিতৰৰ পৰাই নহয় বিদেশৰ পৰাও অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটক আহিছে । আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, আনকি ভূটানৰ ৰজায়ো এই ঠাইখন ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবেই পৰ্যটকৰ আগ্ৰহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । আমি বাৰ্ষিক ধাৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ, আৰু এই বছৰত সৰ্বাধিক পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে ।’’
#WATCH | Guwahati: On the tourist footfall in Kaziranga National Park, Assam Minister Atul Bora said, "A record number of tourists are visiting Kaziranga this time, not just from within the country but from abroad as well. There is a lot of interest because, our Prime Minister,… pic.twitter.com/v3zXf13BFX— ANI (@ANI) July 14, 2026
পৰ্যটনৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাক আলোকপাত কৰি বৰাই কয় যে ৰাজ্যত অতিৰিক্তভাৱে পৰ্যটক থকাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ‘‘পৰ্যটকৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাত হোটেল খোলাৰ প্ৰয়োজন আছিল । ফলস্বৰূপে অসম চৰকাৰে দুখন হোটেল, এখন হায়াট আৰু এখন তাজ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।’’ তেওঁ কয় । দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন পৰ্যটন কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিছে বুলিও কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
বৰাই লগতে কয়, ‘‘আমি এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্কিড উদ্যান গঢ়ি তুলিছিলো, যিখন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিছিল । এতিয়া ই কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হৈছে । চৰকাৰে শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে চাহ বাগিচাত তিনিটা চাহ সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰো সিদ্ধান্ত লৈছিল ।’’
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ আগমনৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷ ২০২৫ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ২৮ মে’ৰ ভিতৰত ৩২,৭৬৫ জন বিদেশী পৰ্যটককে ধৰি ৫,৪৮,৩১৯ জন দৰ্শনাৰ্থীয়ে উদ্যানখন ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ২০১৬-১৭ চনত ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখনলৈ পৰ্যটকৰ আগমনৰ সংখ্যা ১,৫৫,১০৭ আছিল ৷ এই সংখ্যা বছৰ বছৰ ধৰি ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই পাণবাৰীত চৰাই ছাফাৰী, কঁহৰাত চাইকেল চাফাৰী, বিশ্বনাথত জীপ আৰু নাও ছাফাৰী, "কাজিৰঙা বিয়ণ্ড নেশ্ব'নেল পাৰ্ক" কাৰ্যসূচীকে ধৰি কেইবাটাও নতুন পৰ্যটন পদক্ষেপৰ বাবেই পৰ্যটকৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি পাইছে বুলি বৰাই কয় ।
স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ইক’-শ্বপ, স্থানীয় স্মৃতিগ্ৰন্থৰ পদক্ষেপ, আৰু চিলিমখোৱা গাঁৱৰ হেমটাপ পাহাৰত ট্ৰেকিঙৰ দৰে নতুন আকৰ্ষণেও স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ লগতে পৰ্যটকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত অব্য়াহত বিজুলী-ঢেৰেকণিৰ সৈতে বৰষুণ; বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ইয়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি