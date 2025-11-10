কাজিৰঙাৰ অন্যতম ৰক্ষক জুবি আৰু নাই
কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা স্নিফাৰ ডগ স্কোৱাডৰ অন্যতম সাহসী চিকাৰী কুকুৰ জুবিৰ ৭ নৱেম্বৰত মৃত্যু হয় ।
তেজপুৰ : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে এক শোকৰ খবৰ । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে ৭ বছৰৰো অধিক সময় অক্লান্ত সেৱা আগবঢ়োৱা জুবি আৰু নাই । জুবিৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ । জুবি হৈছে কে-৯ ব্ৰীডৰ অত্যন্ত সাহসী চিকাৰী কুকুৰ । উদ্যানৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাত বিশেষ অৱদান আছে জুবিৰ ।
উদ্যানৰ সাহসী ৰক্ষক হিচাপেও জনা গৈছিল জুবিক । ৮.৫ বছৰ বয়সৰ বেলজিয়ান মেলিনোৱেছ প্ৰজাতিৰ এই মাইকী কুকুৰে আৰণ্যক আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলত কে ৯ স্নিফাৰ ডগ স্কোৱাডৰ হৈ ৭ বছৰৰো অধিক সময় অক্লান্ত সেৱা আগবঢ়াইছিল । যোৱা ৭ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান খনৰ বাগৰি বনাঞ্চলত জুবিৰ মৃত্যু হয় । আৰণ্যকৰ বিশ্লেষক তথা আইন বিভাগৰ উপ পৰিচালক বিনীতা বাৰুৱাটিয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত মুঠ ৩ টা কে-৯ প্ৰজাতিৰ চোৰাং চিকাৰী অভিযানত নিয়োজিত স্নিফাৰ ডগ আছিল । তাৰে কোৱামীয়ে ২ নৱেম্বৰত বিশ্বনাথ আঞ্চলিক বনাঞ্চলৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । । উদ্যানৰ ৰেঞ্জাৰ আৰু বনকৰ্মীৰ বাবে জুবি কেৱল স্নিফাৰ ডগ নহয়- এটা সহকৰ্মী, এটা ৰক্ষক আৰু এক অটল নিষ্ঠাৰ প্ৰতীক আছিল । বনাঞ্চলৰ চোৰাং চিকাৰী বিৰোধী অভিযানত নিজৰ সূক্ষ্ম ঘ্ৰাণশক্তি আৰু কৌশলেৰে বহুবাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
জুবিৰ হেণ্ডেলাৰ সনাতন মালীয়ে আবেগিক হৈ কয়, "মই কেৱল সহযোগী হেৰুওৱা নাই, মোৰ সঁচা বন্ধু, সাহসী সংগী হেৰুৱালোঁ । জুবি মোৰ সৈতে প্ৰতিটো অভিযানত আছিল-সেই স্মৃতি আৰু সেৱাই আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"
জুবিৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান :
- ২০১৮ চনত অগৰাতলীত এটা চোৰাংচিকাৰী লুকাই থকা স্থান চিহ্নিত কৰি আৰক্ষীৰ দলক সহায় কৰিছিল ।
- একেটা বছৰতে গেলেকীৰ ওচৰত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ মুখ্য অভিযুক্তক বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিছিল ।
- ২০১৯ চনত কাজিৰঙাৰ বাগৰি ৰেঞ্জত এটা চোৰাংচিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
- ২০২০ চনত চুৰি হোৱা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰাত সফল হৈছিল ।
- ২০২৩ চনত বুঢ়াপাহাৰত চোৰাংচিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল ।
- ২০২৫ চনৰ আৰম্ভণিতে দুটা মুখ্য চোৰাংচিকাৰী বিৰোধী অভিযানত জুবিয়ে সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল ।
চলিত বৰ্ষৰ ২৬ জানুৱাৰীত ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱসত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নিয়োজিত আন কে-৯ স্নিফাৰ ডগৰ সৈতে বাগৰি ৰেঞ্জত ডগ পেৰেডত অংশ লৈছিল জুবিয়ে ।
ডেভিড শ্বেফাৰ্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাউণ্ডেশ্যন (ডি এছ ডব্লিউ এফ)ৰ সহযোগত আৰণ্যক আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সহযোগত জুবিয়ে উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা সাহস আৰু দায়বদ্ধতা স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব ।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালত ড৹ সোণালী ঘোষে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি কয়, "আমাৰ সাহসী ৰক্ষকক চ্যেলুত । জুবিৰ সূক্ষ্ম ঘ্ৰাণশক্তি আৰু অটল বিশ্বস্ততাই কাজিৰঙাৰ জীৱবৈচিত্ৰ্য সুৰক্ষিত ৰাখিলে । জুবি এতিয়া শান্তিত থাকক-আৰু সদায় আমাৰ স্মৃতিত ৰৈ যাব ।"
ইফালে আৰণ্যকৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ড৹ বিভৱ কুমাৰ তালুকদাৰে কয়, "জুবি আমাৰ কে–৯ দলৰ অন্যতম দক্ষ আৰু উদ্যমী সদস্য আছিল । জুবিৰ অকাল প্ৰয়াণ অত্যন্ত দুখজনক । নিষ্ঠা আৰু কৰ্তব্যবোধৰ এক অনুপম দৃষ্টান্ত আছিল ।"
