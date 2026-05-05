২০২৫–২৬ বৰ্ষত কাজিৰঙাত অভিলেখ সংখ্য়ক পৰ্যটনৰ আগমন

বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্য়া ৪.৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি । বিগত দশকটোৰ ভিতৰত পৰ্যটকৰ সংখ্যা প্ৰায় চাৰিগুণ বৃদ্ধি ।

Kaziranga National Park Sets Tourism Record
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্য়াঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 3:30 PM IST

তেজপুৰ: অসমৰ গৌৰৱময় তথা ইউনেস্ক'ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্য়াঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্য়া । ২০২৫–২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত সৰ্বাধিক পৰ্যটকৰ আগমনৰ অভিলেখ স্থাপন কৰিছে । পৰ্যটকৰ আগমনে দেশৰ আগশাৰীৰ বন্যপ্ৰাণী পৰ্যটনস্থলী হিচাপে নিজৰ স্থান পুনৰ নিশ্চিত কৰিছে কাজিৰঙাই ।

এটা দশকত পৰ্যটকৰ সংখ্য়া চাৰিগুণ বৃদ্ধি :

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সঞ্চালিকা ডঃ সোণালী ঘোষে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই বৰ্ষত মুঠ ৪,৬৮,১৪৭ গৰাকী পৰ্যটকে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰে । ইয়াৰে ৩০,৪৭৪ গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক । এই বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্য়া হৈছে মুঠ পৰ্যটকৰ ৪.৫ শতাংশ । বিগত দশকটোৰ ভিতৰত পৰ্যটকৰ সংখ্যা প্ৰায় চাৰিগুণ বৃদ্ধি পাইছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সঞ্চালিকাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে,২০১৬–১৭ বৰ্ষত প্ৰায় ১.৫৫ লাখ পৰ্যটকৰ আগমণ হৈছিল । ক'ভিডৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যটকৰ আগমণে পুনৰ গতি লাভ কৰাত এইবাৰ উচ্চ শিখৰ স্পৰ্শ কৰিছে কাজিৰঙাই । উল্লেখ্য় যে ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহতো এই ধাৰা অব্যাহত থাকে । কেৱল এই মাহতেই ৪৯,৩২২গৰাকী পৰ্যটক আহিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২,১১৬ গৰাকী বিদেশী নাগৰিক ।

উল্লেখযোগ্য় পৰ্যটক :

বিশ্ব পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত কাজিৰঙাৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাগৰাকী হাই-প্ৰফাইলৰ ভ্ৰমণ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে । ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেচাৰ নামগৱেল ৱাংচুকে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিছিল । আনহাতে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৪ৰ ৯ মাৰ্চত ঐতিহাসিক ভ্ৰমণ কৰে । এয়া আছিল ১৯৭৪ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন । ২০২৫ চনত সুব্ৰমনিয়াম জয়শংকৰে এডভান্টেজ অসমৰ অন্তৰ্গত ৬০ গৰাকী ৰাষ্ট্ৰদূতৰ দলক নেতৃত্ব দি কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰে ।

আন উল্লেখযোগ্য অতিথিসকলৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱ আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূত থিয়েৰী মাথৌ অন্যতম । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সঞ্চালিকাগৰাকীয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত কাজিৰঙাই বিশ্বজুৰি অধিক স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । আন্তৰ্জাতিক মঞ্চতো কাজিৰঙাই দ্য় নিউয়ৰ্ক টাইমছত স্থান লাভ কৰিছে ।

কি কি সুবিধা আছে ?

উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ মতে,এই সফলতাৰ আঁৰত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি,আধুনিক পৰিকাঠামো আৰু নতুন পৰ্যটন অভিজ্ঞতাৰ যোগদান আছে । পাণবাৰী অঞ্চলত পক্ষী পৰ্যবেক্ষণ, কোহোৰাত চাইক্লিং পথ, বিশ্বনাথত বোট আৰু জীপ ছাফাৰী আৰু হেমতাপ পাহাৰত ট্ৰেকিং আদি উদ্যোগে পৰ্যটনক অধিক বৈচিত্ৰ্যময় কৰি তুলিছে । তিনিটা বন্যপ্ৰাণী বিভাগ-ইষ্টাৰ্ণ অসম,বিশ্বনাথ আৰু নগাঁৱলৈ বিস্তৃত কৰাত এই উদ্যানত ইকো-ট্য়ুৰিজিমৰো বিকাশ হৈছে ।

কৰ্মচাৰী কল্যাণ গোটে চলোৱা ইক' দোকানে স্থানীয় হস্তশিল্প প্ৰচাৰ কৰিছে । আনহাতে ইক' ডেভেল'পমেন্ট কমিটীৰ জৰিয়তে স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে জীৱিকাৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি হৈছে । এই পৰ্যটন বৃদ্ধিয়ে স্থানীয় অৰ্থনীতিত স্পষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে । হোটেল, ৰেস্তোৰাঁ আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়সমূহত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, চৰকাৰ, স্থানীয় ৰাইজ আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই কাজিৰঙাৰ এই সফলতা নিশ্চিত কৰিছে । এশিঙীয়া গঁড়সহ বৈচিত্ৰ্যময় জীৱ-বৈচিত্ৰ্য আৰু নতুন পৰ্যটন অভিজ্ঞতাৰ বাবে কাজিৰঙা আজি বিশ্বজুৰি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠিছে বুলি তেওঁ কয় ।

