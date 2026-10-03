ETV Bharat / state

২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে মুকলি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৷ আৰম্ভ জীপ-ছাফাৰি ৷ কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশা ৷

Kaziranga National Park reopened to visitors for the 2026-27 tourism year
পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (Jayanta MallaBaruah FB Page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 4:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা/ গোলাঘাট : পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হ’ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৷ শনিবাৰে পুৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কঁহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰত ফিটা কাটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই মুকলি কৰে ।

বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আৰু ইয়াত থকা বন্যপ্ৰাণী নিজ চকুৰে চাবলৈ প্ৰতি বছৰে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰে । বিশেষকৈ গঁড়, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ, বন্যহস্তীৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তু চাবলৈ এই স্থানলৈ সকলোৱে ঢাপলি মেলে । ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শনিবাৰে ২০২৬-২৭ পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পুনৰ মুকলি কৰা হয় ।

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (ETV Bharat Assam)

উদ্যানখনৰ মিহিমুখত শনিবাৰে বন আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ফিটা কাটি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে । মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাকে ধৰি বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া, পৰ্যটন বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মী, পৰ্যটন উদ্যোগী-কৰ্মী, পৰ্যটক, স্থানীয় ৰাইজ আদিৰ উপস্থিতিত উদ্যানৰ দ্বাৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যটকৰ বাবে জীপ-ছাফাৰি সেৱাও আৰম্ভ হয় ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলি কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাবৰুৱাই কয়, ‘‘আজি ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে আমি মুকলি কৰিলো । প্ৰথম দিনাখনেই যথেষ্টসংখ্যক জীৱ-জন্তু দেখা পাইছো ৷ গঁড়, হৰিণ আদিৰ লগতে বগা হৰিণ চাবলৈ পাই ভাল লাগিছে । সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ঈগল, মাছ আদি যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা গৈছে ৷’’

বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘সাধাৰণতে চাৰি-পাঁচ মাহ বন্ধ থকাৰ পাছত, প্ৰথম দিনাখনেই ইমান জীৱ-জন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । কিন্তু আজি উদ্যানৰ ভিতৰলৈকে গৈ যথেষ্ট সংখ্যক জীৱ-জন্তু দেখি যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ ।"

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আজি দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে অসম এখন শান্তিপূৰ্ণ ঠাই, যাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কাম হৈছে তাক কেনেকৈ আৰু অধিক পৰ্যটন সুলভ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । পৰ্যটকে বিশেষকৈ গঁড় চাবলৈ আহে । আজিৰ পৰা ১৫ বছৰ পূৰ্বে প্ৰতিদিনে গঁড় হত্যা হৈছিল ৷ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এই গঁড় হত্যা শূন্যলৈ আনিব পৰাটো অসম চৰকাৰৰ ডাঙৰ সাফল্য ।’’

​কাজিৰঙাত হ’ব লগা ‘এলিভেটেড কৰিড’ৰ সম্পৰ্কে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এলিভেটেড কৰিড'ৰটো হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে ভাল হ’ব । ইয়াত এটা সুন্দৰ কানেক্টিভিটি ডেভলপ হ’ব ৷ কাৰণ মানুহ ইয়ালৈ আহিবৰ বাবে ভাল কনেক্টিভিটিৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই কনেক্টিভিটিটো হৈ যাব । তেতিয়া মই ভাবোঁ যে পৰ্যটকৰ সংখ্যা আৰু বাঢ়িব । আমাৰ দায়িত্বটো হ’ব যে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িলে যাতে বন্যপ্ৰাণী, বনাঞ্চল আদিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰে ৷ তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান নতুন নতুন ছেক্টৰ ডেভেলপ কৰিব লাগিব ।"

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘​যেতিয়া এলিভেটেড কৰিড'ৰটো হ’ব, তেতিয়া ইয়াৰ দূৰত্ব কমি যাব ৷ অতি সোনকালেই মানুহে আহি পাব ৷ কনেক্টিভিটি যেতিয়া ভাল হৈ যাব, তেতিয়া পৰ্যটকসকল আহিবলৈ সুবিধা হ’ব ।’’

​বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে প্ৰকাশ কৰে, ‘‘বিগত প্ৰতিটো বছৰত কাজিৰঙাই নিজে নিজৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি গৈ আছে আৰু আগন্তুক বছৰতো সেই ধৰণেই আগবাঢ়ি যাব ।’’

কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ উত্তৰণৰ বাবে ​সকলো পক্ষৰ সহযোগিতাক ধন্যবাদ জনাই তেওঁ কয়, ‘‘সকলোৰে সহায়-সহযোগিতাত এটা সুন্দৰ ‘ট্যুৰিষ্ট-ফ্ৰেণ্ডলী’ পৰিৱেশে আমাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে । এইবাৰো সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশেৰে আগবাঢ়ি যাব । প্ৰতি বছৰে বৰ্ধিত পৰ্যটকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বন বিভাগ আৰু পৰ্যটন বিভাগে ইয়াৰ সংযোজন বা আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন বা অন্যান্য যি কাম কৰিবলগীয়া থাকে, সেই কামখিনি কৰি গৈ থাকিব লাগিব । এইবাৰো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে সকলোৰে সহযোগত আমি খুব সুন্দৰ এটা পৰ্যটন বৰ্ষ পাম ৷’’

​বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আৰু কয়, ‘‘এতিয়াই যিখিনি বুকিং দেখা গৈছে যে তাৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে এইবাৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িব । তাৰ লগে লগে আমাৰ লক্ষ্য হ’ব যাতে স্থানীয় লোকসকলো পৰ্যটক বঢ়াৰ লগে লগে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ’ব পাৰে ৷ স্থানীয় অধিক মানুহ জড়িত হৈ নিজকে আগবঢ়াই নিব পাৰে, অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, এই কথাখিনিও আমি চাব লাগিব ।’’

উল্লেখ্য যে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ জীপ-ছাফাৰিৰ বাবে প্ৰৱেশৰ সময় পুৱাৰ ভাগত ৭:৩০ বজাৰ পৰা ১০:০০ বজালৈ আৰু পিছবেলা ১:৩০ বজাৰ পৰা ৩:০০ বজালৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷

ইফালে এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উপস্থিত থাকি কয়, ‘‘দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পৰা বৰ্তমান গঁড় হত্যা কমিছে ৷ যোৱা বছৰ এটাও গঁড় হত্যা হোৱা নাই । ৰাজ্যখনত শান্তি ঘূৰি অহাৰ এটা কাৰণত সম্ভৱ হৈছে, সেয়া হ’ল পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, এয়া আমাৰ বাবে আনন্দৰ কথা । এই বছৰ পূৰ্বতকৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব । আজি উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে । কাজিৰঙাৰ লগত জড়িত থকা সকলোৱে এই দিনটোৰ বাবে আশাৰে বাট চাই থাকে । মই দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।’’

লগতে পঢ়ক : পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান; হাতী স্থানান্তৰক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজ

লগতে পঢ়ক : Explainer: অসমৰ হাতী তামিলনাডুলৈ; বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনে কি কয় ? এক ব্যাখ্যা

লগতে পঢ়ক : বিশ্বমানৰ বন্যপ্ৰাণী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক : বনমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক : হাইলাকান্দিৰ কাহামপাৰাৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত সন্ধান ১৫০০ বছৰ পুৰণি ভাস্কৰ্য

TAGGED:

মুকলি হ’ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি
নমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ
KAZIRANGA NATIONAL PARK REOPENED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.