নিৰ্বাচনী জ্বৰৰ মাজতে কাজিৰঙাত বৃদ্ধি পৰ্যটকৰ সংখ্যা
ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰত গঁড় দেখি অভিভূত পৰ্যটক ৷
By ANI
Published : March 30, 2026 at 7:14 PM IST
কাজিৰঙা: ভাৰতৰ অন্যতম বিখ্যাত বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পত সোমবাৰে যথেষ্ঠসংখ্যক পৰ্যটকে ভিৰ কৰে ৷ ৰাজ্যখন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বৃদ্ধি পোৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যাই উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক যথেষ্ঠ উৎসাহিত কৰিছে ।
উদ্যানখনৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অনুভৱ কৰিবলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰাও অহা পৰ্যটকসকলে উদ্যানখনত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাসস্থান কাজিৰঙাই বন্যপ্ৰাণীপ্ৰেমীক সদায়ে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ৷ ইউনেস্ক’ৰ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত পৰ্যটকসকলে হাতী আৰু জীপ ছাফাৰিৰে অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰে ৷
মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা পৰ্যটক হৰ্ষলে এ এন আইক কয়, ‘‘এয়া মোৰ প্ৰথম কাজিৰঙা ভ্ৰমণ । পুৱা আমি হাতী ছাফাৰী উপভোগ কৰিলোঁ আৰু লগতে এটা গঁড়ো দেখিলোঁ । এতিয়া আমি পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ গৈ বাঘ দেখা পোৱাৰ আশা মনত পুহি ৰাখিছো ৷’’
মহাৰাষ্ট্ৰৰ আন এগৰাকী পৰ্যটক জাহ্নৱীয়ে কয়, ‘‘অভিজ্ঞতা বৰ ভাল আছিল । আমি হাতী ছাফাৰী উপভোগ কৰিছিলো আৰু গঁড় এটাও দেখিছিলো । এতিয়া আমি জীপ ছাফাৰী উপভোগ কৰিবলৈ ওলাইছো । বতৰটোও ভাল ।’’
আনহাতে, ট্যুৰ গাইড অপূৰ্ব গগৈয়ে এ এন আইক জনোৱা মতে, নিৰ্বাচনী জ্বৰৰ মাজতো পৰ্যটকৰ ওপৰত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই । তেওঁ কয়, ‘‘কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা ভাল । নিৰ্বাচন আৰু কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ আগমন একেলগেই চলি আছে ।’’
গুৱাহাটীৰ পৰ্যটক মিণ্টুৱে কয়, ‘‘কাজিৰঙা এখন পৰ্যটনস্থলী আৰু আমি চাবলৈ আহিছো । মই আগতেও কাজিৰঙালৈ আহিছিলো । আজি আমি অৰ্কিড পাৰ্ক দৰ্শন কৰিম । ৯ এপ্ৰিলত ভোটদান হ’ব আৰু আমি আশা কৰিছো যে ই শান্তিপূৰ্ণ হ’ব । আমি এখন ভাল চৰকাৰ বিচাৰো ।’’
আন এজন পৰ্যটক ৰতন দেৱনাথে কয় যে এয়া এক ভাল অভিজ্ঞতা । ৯ এপ্ৰিলত ‘‘আমি গৈ ভোট দিম’’ বুলিও তেওঁ কয় ।
লখিমপুৰৰ পৰ্যটক আব্দুল কাদিৰে কয়, ‘‘নিৰ্বাচন বেলেগ কথা আৰু মই পৰিয়ালৰ সৈতে ইয়ালৈ আহিছো মনোৰঞ্জনৰ বাবে । আমি জীপ ছাফাৰী উপভোগ কৰিম ।’’
