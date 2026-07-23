ETV Bharat / state

সাম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ

সাম্ভাব্য বানৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সাজু । এতিয়াও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণাধীন । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৮ টা শিবিৰ আংশিকভাৱে জলমগ্ন ।

KAZIRANGA NATIONAL PARK
সাম্ভাব্য বানৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সাজু (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 10:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : উজনি অসমত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সাম্ভাব্য বানৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে । বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বানৰ সংক্ৰান্তত বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে যদিও এতিয়ালৈ তেনে কোনো ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা নাই ।

বিশেষকৈ উদ্যানখনৰ সৰ্বাধিক বানত প্ৰভাৱিত হোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কলিয়াবৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এতিয়ালৈকে তেনে কোনো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা নাই । বনাঞ্চলখনৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা হাতীকেম্প বন শিবিৰৰ তলত বাঢ়নী পানী দেখা গৈছে যদিও এই পানী বৰষুণৰ পানী ।

সাম্ভাব্য বানৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সাজু (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া নিলয় বৰাই কয়, "যোৱা এসপ্তাহ ধৰি যি মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন অঞ্চল আংশিকভাৱে প্লাৱিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "তেনেধৰণে আমাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলতো কিছু-কিছু অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে । যদিও এতিয়ালৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে । বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত কেৱল ঘাইপথৰ কাষতে থকা হাতী কেম্পত কিছু পানী আছে । বাকী বন শিবিৰত পানী এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই ।"

তদুপৰি, পানী বঢ়াৰ লগে-লগে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকুলৰ বিচৰণৰ বিষয়ে বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "সাধাৰণতে কাজিৰঙাৰ জীৱকুলৰ যি সাধাৰণ বিচৰণ দেখা যায়, সেইটোৱে আছে । বৰ্তমান সময়ত কোনো অস্বাভাৱিক বিচৰণ এতিয়ালৈকে দেখা নাই । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে যদিও বুধবাৰৰ পৰা কিছু কমিছে ।"

তেওঁ কয়, "যিহেতু বাৰিষাৰ সময়, সেয়ে এনেধৰণে জলস্তৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই । ঘাইপথৰ যান-বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰতিৰোধকৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । আমাৰ সুৰক্ষাকৰ্মীসকলো ২৪x৭ ঘণ্টাই দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ আছে ।"

আনহাতে, উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বানৰ ফলত পৰিবলগীয়া প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বৰাই কয়, "উজনি অসম যি পানী হৈছে, সেই পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পাবলৈ অকণমান সময় লাগিব । সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততো আমি সাজু হৈ আছো । যিহেতু, সমগ্ৰ বাৰিষাৰ বতৰত পানী থাকিবই, গতিকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে ।"

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ২২৩ টা বন শিবিৰৰ ইতিমধ্যে ৮ টা বন শিবিৰ আংশিকভাৱে বানৰ কৱলত পৰিছে বুলি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে । বানৰ সময়ত খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱ-জন্তু ৭১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে যায় যদিও এতিয়ালৈ তেনে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা নাই বুলি সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ৫ বছৰত ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান : সদনত আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাৰ তথ্য

তিনি জিলাত হোৱা আকস্মিক বান কেৱল ডাৱৰ বিস্ফোৰণে নহয় অন্য কাৰণো থকাৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
বান পৰিস্থিতি
বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল
ইটিভি ভাৰত অসম
KAZIRANGA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.