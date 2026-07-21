কাজিৰঙাত বানত বুৰিল ৬ টাকৈ বন শিবিৰ
কাজিৰঙাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষৰীয়া এলেকাৰ ৮ টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ আছিল যদিও সম্প্ৰতি উদ্যানখনৰ ৬ টাকৈ বন শিবিৰ এলেকা জলমগ্ন হৈ আছে ৷
Published : July 21, 2026 at 8:51 PM IST
কাজিৰঙা: ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ১৬ খন জিলাত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো প্ৰৱেশ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ উত্তৰ দিশেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ মঙলবাৰে কিছু কমিছে যদিও বাঢ়নী পানীয়ে উদ্যানখনৰ ৬ টাকৈ বনশিৱিৰ প্লাৱিত কৰিছে ৷ মঙলবাৰে কাজিৰঙাত পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী অৰুণ ভিগনেছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰা মতে, সোমবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত বাঢ়নী পানী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰে ৷ অৱশ্যে মঙলবাৰে দিনৰ ভাগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ কিছু হ্ৰাস পাইছে ৷
পুৱাৰ ভাগলৈকে উদ্যানখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষৰীয়া এলেকাৰ ৮ টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ আছিল যদিও উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, সম্প্ৰতি উদ্যানখনৰ ৬ টাকৈ বন শিবিৰ এলেকা জলমগ্ন হৈ আছে ৷ সেইমতে, উদ্যানৰ কাজিৰঙা (কঁহৰা) বনাঞ্চলত ৩ টা, অগৰাতলিত ১ টা, বাগৰিত ১টা আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত ১ টা বন শিবিৰ এলেকা প্লাৱিত হৈছে ৷
আনহাতে, বোকাখাত বনাঞ্চলৰ দুটাকৈ বন শিবিৰ এলেকা বানত বুৰ গৈছিল যদিও মঙলবাৰে বিয়লিলৈ পানী মুকলি হয় বুলি প্ৰকাশ কৰে বিভাগীয় সূত্ৰই ৷ আনহাতে, জলমগ্ন বন শিবিৰ এলেকাসমূহত ঠায়ে ঠায়ে পাঁচ ফুট পৰ্যন্ত পানী উঠিছে যদিও বন শিবিৰ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই ৷
ইপিনে, উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত বানৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে বন্যপ্ৰাণী উদ্যানৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলগা পৰিস্থিতি হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দি সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী ভিগনেছে কয় যে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈ আছে ৷ উদ্যানৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বনকৰ্মীকে ধৰি, উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ নিৰীক্ষণ চূড়া, ঘাইপথ পৰ্যবেক্ষণ দল আদি সকলো সক্ৰিয় কৰা হৈছে ৷
বানত আক্ৰান্ত হৈ আশ্ৰয়ৰ বাবে উদ্যানৰ বাহিৰলৈ বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহিব লগা পৰিস্থিতি হ’লে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ লোৱা হ’ব বুলি জানিবলৈ দি তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘উদ্যানৰ এনিমেল কৰিড'ৰসমূহত আজিৰে পৰা বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷ যিসমূহ কৰিড'ৰত বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচল বেছি সেইসমূহ প্ৰথমে সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷’’
আনহাতে, বিভাগীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, পুৰণি, নতুন সকলো সামৰি প্ৰায় ১০৮ টা হাইলেণ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে ৷ প্ৰায়খিনি হাইলেণ্ড সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে, ঘাঁহো গজি উঠিছে । বানপানীত হাইলেণ্ডসমূহ বন্যপ্ৰাণীৰ সহায়ক হ’ব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত সম্প্ৰতি বনকৰ্মীসকলে ঠায়ে ঠায়ে খোজ কাঢ়ি টহল দিয়াৰ লগতে বন শিবিৰ এলেকাসমূহত নিয়মীয়া টহল চলি আছে ৷ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ বিভাগীয় হাতীসমূহ ঠায়ে ঠায়ে পঠিয়াই হাতীৰ যোগেদিও টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত আছে ৷
ইফালে, উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিল-জলাশয়সমূহ ইতিমধ্যে পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ৷ বাঢ়ি অহা পানী যদি উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ তৃণভূমিত সোমাই পৰে তেতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচল আৰম্ভ হ’ব ৷ এনেক্ষেত্ৰত যদি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জলমগ্ন হয় তেন্তে ইতিমধ্যে বিভাগীয়ভাৱে সাজু কৰি থোৱা নাওসমূহেৰে টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব বুলিও প্ৰকাশ কৰে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ৷
লগতে পঢ়ক: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিটা বনাঞ্চলত সোমাল বাঢ়নি পানী