ETV Bharat / state

কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ শিলান্যাস: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীৰ স্থান পৰিদৰ্শন দুই মন্ত্ৰীৰ

প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ ১৭ বা ১৮ জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ অহাৰ কথা ।

Kaziranga Elevated Corridor
কলিয়াবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীৰ স্থান পৰিদৰ্শন দুই মন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 2, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । এই জানুৱাৰীতে মধ্য অসমবাসীৰ বাবে কেইবাটাও ভাল বতৰা আনিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এই লৈ কলিয়াবৰত গৰম হৈছে ৰাজনৈতিক বতাহ । মিত্ৰজোঁট অগপ আৰু বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীৰ মাজত উছাহৰ ঢল বৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত দুই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু পীযুষ হাজৰীকাই আজি কলিয়াবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মূল অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে । নগাঁও জিলা আয়ুক্ত, কলিয়াবৰ সম-জিলাৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বীক লগত লৈ জনসংযোগ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কলিয়াবৰৰ ঐতিহাসিক মনপুৰ-মৌচন্দা পথাৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।

কলিয়াবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীৰ স্থান পৰিদৰ্শন দুই মন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী মহন্তই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগন্তুক ভ্ৰমণ সফল কৰাক লৈ আলোচনাৰ বাবে হোজাই, নগাঁও, শোণিতপুৰ আটাইকেইখন জিলাৰ দুয়োটা দলৰ লোকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ । নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তকে ধৰি সমজিলাৰ আয়ুক্ত-বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা হ'ব, যাতে ভোগালী বিহুৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণটো সফল কৰি তুলিব পাৰোঁ ।"

আনহাতে, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "কেইবাটাও ভাল খবৰ লৈ জানুৱাৰীৰ অহা ১৭ বা ১৮ তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ অহাৰ কথা । কাজিৰঙাৰ ৩৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকুলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল । তাৰ বাবেই প্ৰস্তাৱিত এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আন কেইবাটাও কাম লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কলিয়াবৰলৈ আহিব । কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ বাবে দুটা স্থান বাচনি কৰা হৈছে । তাৰে এটা বৰঘাটত আৰু আনটো কলিয়াবৰৰ নলতলিত । অলপ সময়ৰ পাছতেই স্থান নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি অগপ আৰু বিজেপি দলৰ বিষয়ববীয়াৰে আলোচনাত মিলিত হ'ম । গতিকে তেখেতক আমি উলহ-মালহৰে আদৰণি জনাম ।"

লগতে পঢ়ক :গুলীৰ শব্দত কঁপি উঠিল শীতৰ পুৱা; সমুখ সমৰত নামিল আৰক্ষী আৰু ৰাইজ
লগতে পঢ়ক :ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ পৰা লাভ কৰা কৰ জুবিনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনলৈ যাব : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

PM MODI ASSAM VISIT
PM MODI KAZIRANGA VISIT
KAZIRANGA
ইটিভি ভাৰত অসম
KAZIRANGA ELEVATED CORRIDOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.